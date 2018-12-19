Новогодние подарки для детей: Летите, бабочки, летите

Впереди череда самых волшебных праздников. Что дарить? Этим вопросом задаются все родители. Привычные лего-конструкторы, куклы и мягкие игрушки оставим на потом. Расскажем об оригинальных подарках, которые не только радуют, но и развивают ребенка.

1. Конструктор из кирпичиков «Брикмастер»

Каждый может побыть архитектором и строителем. В набор входят инструкция, настоящие кирпичики, только миниатюрного размера, строительная смесь и мастерок. Сначала устраиваем репетицию и складываем замок из кирпичиков без раствора. Ну а после уже беремся за мастерок и скрепляем все «на века». В ассортименте самые разные наборы. Можно собрать трон, избушку или монументальный мост. Или же замахнуться на воистину королевский замок - с башенками, причудливыми оконцами и оригинальной крышей.

Цена: от 260 до 1300 руб.

Конструктор из кирпичиков «Брикмастер». Фото: constructor-brickmaster.ru

2. 3D-ручка

Если ребенок любит творчество и технические новинки, это ему должно понравиться. Представьте: можно задумать себе красивую или полезную вещицу и сделать. В набор входят: 3D Maker (прибор с ультрафиолетовой лампой), тюбики с разноцветным гелем, формы для моделирования, трафареты, инструкция по эксплуатации. Сначала лучше действовать по трафарету, ну а когда рука будет набита, можно приниматься и за создание своих собственных моделей - и вот тут можно дать волю фантазии!

Цена: 1500 - 7400 руб.

3D-ручка. Фото: my-3druchka.ru

3. Планшет для рисования водой акваборд

Отличная вещь для тех, кто любит рисовать или пытается встать на путь живописца. С аквабордом рисовать надо не при помощи красок, а обыкновенной водой. Бамбуковая кисть скользит по «холсту», и перед вами возникает, проявляясь на экране, рисунок. Вскоре вода на картине начнет испаряться, и творение исчезнет, чтобы уступить место новому, быть может, более совершенному.

Цена: от 1900 до 2500 руб.

Планшет для рисования водой акваборд. Фото: huiontab.ru

4. Бабочкарий от Fly-fly

В набор входит большая банка, куколки бабочек, специальные увлажняющие шарики, создающие нужный микроклимат и подробная инструкция. Куколок размещаем на подвеске в банке и ждем. Примерно неделю можно наблюдать, как куколка развивается и меняется. Завораживающие зрелище! А потом «вылупляются» бабочки дивной красоты, почти ручные. Взрослые бабочки (в наборе есть действительно огромные, например, голубая морфо размером с кулак) летают по комнате. Кормить их нужно... апельсинами. Живут красавицы несколько недель. Надо это учесть: готов ли ваш ребенок к тому, что красота не вечна?

В наборе может быть от трех и более бабочек разных видов. Если ребенок не хочет иметь дело с насекомыми, попробуйте набор с симанкис (морские обезьянки). Это креветки, которых можно вырастить в собственном аквариуме. В наборе есть все необходимое.

Цена: от 1490 до 2700 руб.

5. Муравьиная ферма

Ребенок просит питомца, а вы пока не соглашаетесь? Кто ж с ним будет гулять и кормить? А вдруг аллергия? В такой ситуации муравьиная ферма - вариант идеальный. Сразу успокоим: нет, они не убегут (есть специальная сетка, закрывающая отверстие, или раствор «антипобег», к которому они не приближаются). Муравьиная ферма - это пластиковый контейнер с запутанными ходами. Есть арена, есть место для кормления. Едят эти насекомые мало. У разных видов муравьев разные гастрономические пристрастия: одни обожают вареную курицу, другие питаются исключительно семенами, третьи предпочитают медовую воду. Обо всем этом сказано в инструкции. Наблюдать за этими питомцами - одно удовольствие.

Ферма приучит детей к дисциплине (проверено). Ну а для взрослых она станет настоящим медитативным релаксом. Не успеете заметить, как начнете ласково называть своих питомцев мурашами.

Цена: ферма - от 2950 до 4200 руб. Колония муравьев - от 300 до 3500 руб.

Муравьиная ферма. Фото: муравьиная-ферма.рус

6. Набор «Волшебный сад»

Можно конечно, купить банальный набор для выращивания кристаллов. А можно вот такое чудо. Пользоваться очень просто. По схеме собираете основание, устанавливаете туда «сакуру», «траву» и «гору Фудзияму». Затем наливаете в нужные лунки раствор под определенным номером. И ждете. Тут наступает самое интересное. Примерно через час начинает зеленеть «травка». Потом сакура покрывается «цветами», а Фудзияму припорашивает снегом. Через несколько часов вас ждет великолепная картина, достойная кисти великого художника (об этом чуть ниже).

Лучше начинать выращивание утром, чтобы любоваться процессом кристаллизации весь день. И да, не забудьте в течение дня делать промежуточные фото, чтобы потом похвастаться перед друзьями.

Из этой же серии - волшебная новогодняя елочка и волшебное дерево.

Цена: 370 - 450 руб.

Набор «Волшебный сад». Фото: pyzatiki.ru

7. Наборы «Вырасти дерево»

Пластмассовая емкость с землей и растением. Можно выбрать комнатные цветы или зелень, дерево или цветы для клумбы. Тут все просто. Но если финансы позволяют, интереснее купить умный горшок Clik and Grow - это цифровое устройство. Оно контролирует состояние почвы. В комплекте можно взять специальную лампу для растений. Само растение растет из специального картриджа, в котором есть почва и необходимые минеральные вещества. Умная система позволяет за несколько месяцев (даже зимних) вырастить на окне перец чили, землянику, ягоды годжи, плантацию с пряной зеленью (правда, цены на такие наборы уже кусаются - до 7000 рублей).

Цена: от 250 руб.

Наборы «Вырасти дерево». Фото: ozon.ru

8. Наборы Miх and Bake

Красивые баночки с закручивающимися крышками и причудливым наполнением понравятся всем: и девочкам, и мальчикам. Вместе с мамой или бабушкой из содержимого банки можно приготовить вкусное печенье. С ягодами или орехами, с овсянкой или шоколадом. Есть и самые простые смеси, что тоже хорошо, далеко не все малыши любят наполнители в лакомстве.

Нарядное оформление «вкусной банки» придаст процессу готовки праздничное настроение.

Наборы Miх and Bake. Фото: cookieman.ru

Все смеси сделаны из натуральных гипоаллергенных продуктов. Никаких искусственных красителей. Если заморочиться, можно найти печенье без рафинированного сахара и на безглютеновой муке, непереносимостью которой страдают некоторые дети.

Цена: от 300 до 750 руб.