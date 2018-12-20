Тест "КП": Дойти до точки
Угадайте известную книгу по ее последним строчкам
- Чего мучиться? Все книжки завершаются одинаково - словом «Конец».Фото: Евгения ГУСЕВА
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1«Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы».
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Правильный ответ:А. Ильф и Петров. «Золотой теленок».
2«Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат»
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Правильный ответ:Б. Булгаков. «Мастер и Маргарита»
3«Я подумаю обо всем этом завтра, в Таре. Тогда я смогу. Завтра я найду способ вернуть Ретта. Ведь завтра уже будет другой день»
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Правильный ответ:А. Маргарет Митчелл. «Унесенные ветром»
4«Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это»
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Правильный ответ:В. Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»
5«Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений»
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Правильный ответ:Б. Михаил Лермонтов. «Герой нашего времени»
6«Оставшиеся снаружи переводили взгляды от свиней к людям, от людей к свиньям, снова и снова всматривались они в лица тех и других, но уже было невозможно определить, кто есть кто»
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Правильный ответ:А. Джордж Оруэлл. «Скотный двор»
7«Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы»
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Правильный ответ:Б. Эрнест Хемингуэй. «Старик и море»
8«Ох, нелегкая это работа - из болота тащить бегемота!»
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Правильный ответ:Б. Корней Чуковский. «Телефон»
9«И они пошли. Но куда бы они ни пришли и что бы ни случилось с ними по дороге, - здесь, в Зачарованном Месте на вершине холма в Лесу, маленький мальчик будет всегда, всегда играть со своим медвежонком»
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Правильный ответ:А. Алан Милн. «Винни Пух и все-все-все»
10«Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»
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Правильный ответ:Б. Михаил Булгаков. «Белая гвардия»
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Наверное, вы давно не брали в руки классику. Ну до конца точно не дочитывали! Так, может, пора?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:У вас отличная память. И вы наверняка начитанный, эрудированный человек. Поздравляем!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы или человек с феноменальной памятью, или учитель литературы. Снимаем перед вами шляпу!
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