Российские школьники получили "Билет в будущее"

В ноябре-декабре текущего года в России прошли профориентационные пробы для школьников – участников федерального проекта «Билет в будущее». Проект ранней профориентации "Билет в будущее" для детей 6-11 классов инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в феврале этого года. Оператором проекта стал Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В 2018 году проект "Билет в будущее" был запущен в пилотном режиме в 46 регионах страны. Более ста тысяч школьников получили возможность пройти предварительное тестирование, в ходе которого им подбирают подходящую профессиональную траекторию. А затем каждый ученик может сделать профессиональные пробы – выполнить разные задания и кейсы в рамках своей индустрии на специальных площадках.

- Одной из ключевых проблем в ранней профориентации является отсутствие у ребят возможности "примерить" на себя ту или иную профессию, что-то реально сделать руками, погрузиться в работу, почувствовать, как там все устроено, - считает Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". - Некоторые школы практикуют экскурсии на предприятия, но это все равно взгляд "со стороны". В таком режиме очень трудно понять, твое это или не твое, получится у тебя или нет. Профориентация должна проходить в практической плоскости и под руководством опытного наставника, который в профессии уже реализовался, обладает необходимыми навыками на современном уровне. Только такой человек может показать картинку изнутри, рассказать обо всех тонкостях и подводных камнях, вовлечь в профессию. Уверен, что "Билет в будущее" станет самой передовой площадкой для реализации подобной инициативы.

"Потрогать профессию руками" школьники могут на базе кванториумов и технопарков, в лабораториях вузов, а также в межрегиональных центрах компетенций. Вся работа проходит под контролем специалистов. Всего в проекте приняли участие более 1000 экспертов, модераторов и спикеров.

Сам проект ориентирован на несколько ключевых направлений – это "Здоровье", "Городская среда", "Информационные технологии", "Новые материалы", "Транспорт", "Сельское хозяйство", "Туризм", "Энергетика" и "Космос". С помощью "Билета в будущее" школьники смогут, например, понять, как на самом деле работают специалисты по интернету вещей и операторы дронов-беспилотников, попробуют себя в роли кондитеров, ветеринаров и автомехаников, займутся разработкой программных решений для бизнеса и обслуживанием авиационной техники. Ученикам доступно на выбор почти 90 профессий, для которых эксперты разработали более 400 самых характерных кейсов.

- Проект запланирован на 6 лет, до 2024 года. Каждый год не менее 100 тысяч российских школьников будут проходить профпробы. Мы работаем в тестовом режиме чуть больше месяца, но уже сейчас на тестирование записались 160 тысяч ребят, - подчеркнул Роберт Уразов. - Очевидно, что в этом году не все из них смогут пройти профпробы и получить рекомендации по дальнейшему развитию. Но мы уже формируем очередь для того, чтобы участники проекта смогли сделать это в следующем году. В следующем году проект охватит уже все 85 регионов России.

"Билет в будущее" рассчитан не только на профориентацию школьников, но и на подготовку их наставников, которые помогут детям определиться с будущей профессией. Для этого в рамках фестивалей специальный курс по навыкам профориентации прошли почти 10 тысяч учителей. Это необходимо для того, чтобы педагоги не просто помогали ребёнку выбрать ту или иную специальность, но и выстраивали индивидуальную траекторию его обучения. Кроме того, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" планирует запустить специальный конкурс для учителей и наставников на лучшие профориентационные практики. Самые передовые получат распространение и будут применяться по всей стране.