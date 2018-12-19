Популярные блогеры собрали 1,1 миллион рублей на лечение тяжелобольных детей

Российские блогеры собрали более 1,1 миллиона рублей в ходе благотворительного стрим-марафона. Эта сумма пойдет на лечение шести маленьких подопечных фонда "Линия жизни".

Olyashaa, Стас Давыдов, Вика Картер, Hard Play, dinablin и Denly объединились в проекте Stream Family. Акция проходила с 11 по 15 декабря. Каждый из стримеров рассказывал у себя в соцсетях историю одного из детей. Блогеры говорили о диагнозах ребят, о том, почему им нужна помощь и вдохновляли тысячи своих подписчиков на добрые дела.

А 15 декабря все они объединились на 12-часовом стриме, проходившем на канале Olyashaa. В эфир приходили другие стримеры, блогеры и музыканты: Артур Шарифов, Big Russian Boss, Сергей Дружко, bratishkinoff, pashadizel, Алина Рин, Алексей Столяров, Loqiemean и многие другие.

Стрим посмотрели более 764 000 человек. Пользователи активно оставляли комментарии, общались и отправляли донаты - пожертвования. Благодаря технологии Добра Mail.Ru и Donation Alerts все средства отправились напрямую в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Линия жизни».

- Иногда очень приятно ошибаться в своих предположениях. Когда мы начинали подготовку к благотворительному стриму, особой надежды на то, что откликнется такое количество людей, не было. Декабрь – самое забитое время для большинства. Но как же было круто получать все больше ответов «Конечно, я помогу». Поэтому я хочу сказать спасибо всем амбассадорам, гостям и музыкантам стрима, а также работникам «за кадром» – организаторам и партнерам. Благодаря совместным усилиям мы приблизили шестерых детей к счастливой жизни, – прокомментировала одна из участник проекта - Olyashaa.