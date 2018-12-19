«Главный друг Израиля» в Раде голосует за Бандеру с Петлюрой

Вот что написал, узнав, что незалежная со следующего года широко отпразднует юбилеи известных антисемитов и людей, причастных к этническим чисткам, на своей странице в фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:

- Верховная Рада приняла постановление про памятные даты и юбилеи, которые Украина отметит в 2019 году на гос уровне. Кроме 110-летия Степана Бандеры, мы отпразднуем 110-летие организатора еврейских погромов на Западной Украине - активиста ОУН* Ивана Клымива. На руках юбиляра кровь сотен и сотен еврейских детей и женщин. Страна будет отмечать 90-летие первого конгресса ОУН, ...75-летие боя УПА под Гурбами, 100-летие Петра Федуна (члена ОУН-УПА*), 110-летие полковника УПА Петра Олийныка. Также отпразднуют 140-летие Симона Петлюры. 80-летие со дня смерти Шалома Шварцбарда, убившего Петлюру, праздновать не будут. Среди проголосовавших за празднование дня рождения убийцы Клымива глава парламентской группы дружбы с Израилем, народный депутат Георгий Логвинский.

Реакция в соцсетях была бурной.

Alex Mor:

Посол Израиля уже выразил обеспокоенность?

Эдуард Ишмухаметов:

Пообщался с любителями Бандеры. Чуть не убили! По новой истории Украины, он москалей ненавидел, а жидов уважал. И они его тоже - и воевали вместе в УПА! Он в гробу переворачивается!

Татьяна Зевакина:

Стало стыдно и обидно быть украинцем

Виктор Колисниченко:

С политической точки зрения, это для того, что бы раздраконить Россию. А бумеранг прилетит со стороны Польши и Израиля.

Илья Розенфельд:

Что-то не помнится, чтобы наша редкостная по безделью Рада принимала постановления насчет истинных героев Украины — Ковпака, Ватутина, Кожедуба...

А вот как отреагировал раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган:

- Ицхак Абрамович, вы знаете, что наши соседи в 2019 году на государственном уровне по всей Украине отметят 110-летие Бандеры и 140-летие Петлюры?

- Свою голову этим людям не приставишь. Я думаю, что во многом такое отторжение связано с отношениями Украины и России, с разделением, с желанием показать самостоятельность свою.

Я не политик, но я думаю, что там, где родился Хмельницкий, не удивительно, что хвалят и таких вот…

*запрещенные в РФ организации