2018-12-19T22:08:19+03:00
Здоровье

Время приема пациента Минздрав не ограничивает

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала большое интервью ТАСС. Приводим важные цитаты
Максим ВОЛОДИН
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Вероника Скворцова поделилась, как выбирает себе музыку.Вероника Скворцова поделилась, как выбирает себе музыку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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О лимитировании

- Нет централизованного требования для врачей ограничивать время приема больного. Принимать нужно столько времени, сколько нужно. Существуют лишь расчетные ориентиры... Возможно, в регионах, где сохраняется дефицит кадров, вынуждены вводить и какие-то нормативы, чтобы врач успевал обслужить большее число вызовов.

О благотворительности

- Если случай не попадает в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи, могут подключаться благотворители. Но часто... люди бросают клич, не выяснив, что положено по закону. И когда в регионах не в силах оказать высокотехнологичную помощь, имеет смысл обратиться на федеральный уровень.

О проблеме ВИЧ

- Не должно быть брезгливости. И страха. ВИЧ хорошо лечится. Главное - не упустить момент заражения и подобрать правильную терапию. Есть большое количество людей, замечательных и уважаемых, они по 10 - 15 лет уже живут с этой инфекцией. У них семьи, дети, работа…

О любимой музыке

- Все зависит от предстоящего дня и того, к чему я должна подготовиться. Есть музыка левополушарная. Моцарт и Вивальди структурируют, создавая эмоционально ровный и одухотворенный фон. Для правого полушария больше подходят Рахманинов и Чайковский, они задают другую тональность. Иногда слушаю джаз.

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