«Любите любых. Помогайте без условий»: В России запущена благотворительная акция в поддержку людей с синдромом Дауна

Привлечь внимание к людям с синдромом Дауна и собрать средства на программы их поддержки - вот цель масштабной благотворительной кампании, которую запустил фонд «Синдром любви».

«Любите любых. Помогайте без условий» - название акции и ее слоган уже появились на плакатах по всей столице. Кроме того, фонд создал специальную страницу, где можно узнать истории ребят с синдромом Дауна и способах помочь им.

Как поддержать акцию

Есть много способов сделать доброе дело. Можно установить на свою фотографию в соцсети рамку акции, скачать картинку и добавить ее в подпись личной e-mail почты, рассказать друзьям об акции или просто внести пожертвование.

Фонд "Синдом любви" приглашает и коммерческие организации поддержать начинание. Социально ответственный бизнес может отчислть процент от продажи или сдачу в пользу фонда. А можно установить на своем сайте виджет для внесения пожертвований в пользу фонда.

Все подробности - на сайте акции.

Почему это важно

Ребенок с синдромом Дауна рождается в каждой 700-900 российской семье. И ему с первых же минут очень важна любовь и поддержка близких, а также специализированная помощь.

Одна из героинь акции «Любите любых. Помогайте без условий!» - Люба Шалонская, выпускница школы, занимается в группе профориентации для подростков с синдромом Дауна и театральной студии. Она пробует себя в танцах и вокале и мечтает выступать на большой сцене. Девушка легко находит общий язык с людьми, у нее много друзей. Но Любе, как и десяткам молодых людей с синдромом Дауна, еще нужно научиться самостоятельно передвигаться по городу, ориентироваться на улицах и пользоваться общественным транспортом.

- У каждого человека с синдромом Дауна – свои высоты и свои трудности. Одному подвластны спортивные рекорды, но он с трудом читает. Другой пишет стихи, но у него не получается пользоваться телефоном. Третий – прекрасный помощник по дому, но плохо говорит. Наша акция родилась для того, чтобы помочь таким людям проявить их способности и преодолеть сложности. Но, пожалуй, важнее сказать о том, что среди людей с синдромом Дауна немало тех, кто не может похвастаться впечатляющими результатами. Им особенно нужна наша помощь, по потребностям, без условий стать успешными или хотя бы обычными, – передает суть акции Ирина Меньшенина, генеральный директор фонда «Синдром любви».