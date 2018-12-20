Украина планирует провокацию в Керченском проливе 24 декабря

Документ, датированный еще 6 декабря, добыла хакерская группировка «Спрут» - она и ранее публиковала информацию, которая позже находила подтверждение. Причем, по данным наших источников, внутреннюю переписку под грифом «ОБСЕ. Ограниченный доступ» увели у Службы безопасности Украины. Которая в свою очередь стырила ее у международных наблюдателей.

В записке приводятся обычные отчетные данные за 5 и 6 декабря этого года - количество обстрелов, погибших, раненых. Ничего необычного. Но обращают на себя внимание два абзаца на третьей странице документа.

«...5 декабря MП встретился с директором Мариупольского морского торгового порта, который сообщил, что с момента инцидента, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе, только десять судов прибыли в Мариупольский морской порт, что привело к экономическим потерям...

...Кроме того, он сообщил, что на территории порта в одном из зданий проживают военные, точное число которых он назвать затруднился. Военные прибыли около недели назад на двух гражданских автомобилях, с работниками порта ведут себя крайне вежливо. Командир военных после прибытия сообщил директору, что они будут находиться на территории порта до конца месяца и уедут после того, как встретят несколько кораблей военно-морского флота Украины, которые должны прибыть из порта г.Одесса 24 декабря текущего года...»

Если эта информация верна, то спустя полторы недели после задержания трех украинских судов, Киев запланирован очередной поход своих кораблей из Черного в Азовское море. В принципе, при соответствующем оформлении заявки на проход через Керченский пролив, никаких проблем у них не возникнет. В сентябре поисково-спасательное судно «Донбасс» и буксир «Корец», получив разрешение от российских властей, не встретили никаких препятствий.

Однако, судя по заявлениям секретаря совета нацбезопасности о обороны Украины Александра Турчинова, цели просто дойти из точки А в точку Б у ВМС незалежной нет. Главное - устроить провокацию, которая прогремела бы на международном уровне. И для этого он приглашает на украинские корабли (видимо в качестве живого щита) западных наблюдателей. Желающих пока не нашлось.

К слову, ОБСЕ, зная о планах украинцев, не посчитала необходимым предупредить об этом российскую сторону.

Закрытый отчет ОБСЕ

Закрытый отчет ОБСЕ