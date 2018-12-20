Сестры Хачатурян, убившие родного отца, впервые встретят Новый год не вместе

Громкое убийство произошло в самом конце июля. Три сестры—погодки, 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян, зарезали собственного отца, нанеся ему около 40 ножевых ранений. Девушек тут же арестовали, предъявив им обвинения по самой тяжелой статье УК РФ «Убийство по предварительному сговору группой лиц». Но позже, когда стали всплывать все новые и новые факты из жизни семьи — постоянные побои, сексуальное насилие, запреты ходить в школу, общаться с матерью и братом - многие назвали то, что произошло с сестрами, «доведением до убийства».

Делом занялись следователи из главного следственного управления СК РФ. В октябре сестер выпустили из СИЗО, назначив им абсолютно новую для нашей судебной системы меру пресечения — запрет определенных действий. Всех троих расселили по разным адресам.

НАДЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ БРАСЛЕТЫ

- В конце ноября вышло постановление по этой мере, и всем троим сестрам надели браслеты, контролирующие их передвижения, - пояснил адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. - По правилам девочки обязаны находиться дома с 21.00 до 7.00. Все остальное время они вольны перемещаться как угодно.

Кристина Хачатурян живет с тетей. Ангелина Хачатурян - с бабушкой где-то в Подмосковье, места их пребывания семья не афиширует, чтобы избежать провокации. А Мария - с мамой в той самой квартире в Москве, которую многодетной семье выдало государство.

- Ангелина самая активная у меня, - рассказала «Комсомолке» мать девочек Аурелия Дундук. - Она сама решила, что будет ходить в школу, прямо в класс, а не дома учиться. Мы ее записали в школу в том городе, где она живет. Класс небольшой, всего 10 человек.

Аурелия Дундук.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Не боялась она идти, все-таки такая громкая история?

- Немножко. Но все прошло хорошо, если кто и понял, кто она, то даже виду не подал. А, может, и не узнали ее, не все же смотрят телевизор и следят за новостями. Все спокойно, учится, занимается спортом — и дома у нее тренажер, и пробежки по утрам она сама себе устраивает. Знания даются тяжело, все-таки, считайте, 10 и 11 класс она в школе почти и не была.

Младшая сестра Мария тоже готовится к ЕГЭ. Но она, в отличие от Ангелины, предпочла учиться дома.

- Одну неделю она ходит к учителям после обеда, вторую дома выполняет все задания, - рассказывает Аурелия. - Марии повезло больше всех, вся моя ласка и любовь ей достаются. К другим девочкам я езжу при каждой возможности, конечно. Но сейчас я на работу вынуждена выйти, надо же семью кормить. Да и на допросы и другие следственные действия постоянно с Марией езжу. Бывает и по 2 раза в неделю даже. Так что не так часто получается повидаться.

- Вы с девочками обсуждаете, что будет дальше? Впереди ведь основной суд и, вполне возможно, они опять окажутся в тюрьме…

- Нет, мы стараемся об этом не говорить даже. Что будет, то будем. Мы стараемся их любить, заботиться и баловать. Чтобы, если и окажутся за решеткой, было что вспоминать. А сейчас раньше времени зачем их травмировать? Мария и так до сих пор плохо очень спит (судебно-медицинские эксперты признали, что самая младшая из сестер находилась в невменяемом состоянии на момент убийства и довел ее до такого отец своим аморальным поведением — прим. авт.). Ангелина и Кристина про все, что было, вспоминать не любят. Непросто им все это.

- Говорят ли они про отца и ту свою жизнь на Алтуфьевском шоссе?

- Нет. Не вспоминают и не скучают ни по чему абсолютно. Ничего хорошего у них там не было и вспоминать нечего. Достаточно того, что их на допросах постоянно расспрашивают обо всем, что было. У старших девочек на следственных действиях я не бываю и не знаю, что они там говорят. Но от того, что рассказывает Мария, мне очень плохо.

СЕМЬЮ РАЗДЕЛИЛИ

Пострадал в этой истории и старший сын Аурелии и Михаила Сергей. Парню 22, и он не может жить с семьей — следователь не разрешает ему бывать там, где сестры.

- Он тоже свидетель по делу. Сейчас живет у друга, но очень ему домой ко мне хочется, - говорит Аурелия. - Плачет прямо. Я стараюсь его баловать, то блинчиков напеку и отвезу, то другие домашние лакомства. Вот так все мои дети сейчас разделены. Новый год будут все по отдельности встречать. Девочки впервые в жизни на праздник в разных местах.

По правилам, Ангелину, Марию и Кристину могут навещать подружки, но только лишь те, кто не является свидетелем по делу.

- Таких девочек немного, но знаю, что Ангелина регулярно с одной общается. Мария же почти ни с кем, только со мной. Ну а Кристина тоже мало из дома выходит. Она даже учебу пока забросила, все решится - тогда будет поступать опять. Но уже не в медицинский колледж, туда она пошла, потому что отец настаивал. Сейчас говорит, что медицина — не ее совсем. Хочет быть экономистом. Школу она закончила на 4 и 5, так что шанс поступить в институт у нее хороший.

Перед Новым годом родственники со стороны отца наконец-то передали вещи девочек из той самой квартиры, где все произошло.

- После ареста никто из нас там не бывал, Арсен (племянник погибшего Михаила Хачатуряна — «КП».) сменил замки и никого не пускал. Хотя я просила вещи девочек хоть какие-нибудь, чтобы передать в СИЗО, - продолжает Аурелия. - В итоге мне пришлось всем троим новую одежду покупать. Спасибо, добрые люди помогали: и вещи передавали, и деньги. И вот на прошлой неделе через адвокатов объявились тетя и племянник, передали четыре мешка одежды. Я сначала обрадовалась, но потом увидела, что там за обноски… Ужас. Половину выкинула. Арсен при этом всем журналистам рассказывал, что отец девочек баловал, наряжал их и покупал все новое и красивое. А на самом деле там все грязное и дырявое. Даже теплых вещей нет никаких. Как они жили вообще, не понимаю? Самое ценное из того, что передали — фотографии школьные и детские. За это я очень благодарна.

Расследование уголовного дела сестер-отцеубийц идет полным ходом.

- Следственных действий очень много, - прокомментировал «КП» адвокат Крестины Алексей Липцер. - Мы знакомимся с экспертизами, не все еще даже готовы. Ждем результатов посмертной психолого-психиатрической экспертизы Михаила Хачатуряна. По моим ощущениям, дело будет передано в суд не раньше февраля - марта будущего года.

Какое именно желание три сестры загадают под бой курантов? Скорее всего, оно у них одно на троих, хоть они и порознь вот уже почти полгода.

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