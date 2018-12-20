2018-12-20T16:48:20+03:00
Туризм

Опубликован рейтинг горнолыжных курортов по стоимости проживания

В списке 11 российских комплексов
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Южно-Сахалинск. Спортивно-туристический комплекс `Горный воздух`.Южно-Сахалинск. Спортивно-туристический комплекс `Горный воздух`.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Изменить размер текста:

Геоинформационный сервис “2ГИС” сравнил горнолыжные комплексы России по средней стоимости проживания и развитию инфраструктуры. Получился рейтинг из 11 курортов.

Стоимость проживания

Топ-3 российских курортов с самым демократичным средним чеком на проживание возглавил горнолыжный комплекс на Семинском перевале (Республика Алтай), где в среднем можно поселиться за 1270 рублей в сутки.

Следом идут “Абзаково” в Башкортостане (1660 рублей) и “Большой Вудъявр” в Мурманской области (1920 рублей).

А самые высокие цены на размещение оказались на курортах “Газпром” в Краснодарском крае (5330 рублей), “Свияжские холмы” (5130 рублей) в Татарстане и “Роза Хутор” в Краснодарском крае (3250 рублей).

Но если рассматривать для проживания исключительно хостелы, самым доступным вариантом размещения будет Шерегеш в Кемеровской области. В его окрестностях средняя цена койко-места составляет 490 рублей в сутки.

Инфраструктура

По количеству баров, кафе и ресторанов лидерами стали Шерегеш (Кемеровская область), “Роза Хутор” и “Горки Город” в Краснодарском крае. В каждом из них более 80 заведений общепита.

Горнолыжный комплекс в Шерегеше также стал абсолютным лидером по числу бань. Здесь их не менее 60 - больше, чем в остальных местах. Много здесь и пунктов проката снаряжения - около 40

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Влюбись в Тунис: как за одно путешествие побывать в Европе, Африке и на планетах «Звездных войн»
Накануне выхода на экраны нового фильма «Хан Соло. Звездные войны. Истории» наш корреспондент поверил, насколько увлекательным, незабываемым и комфортным станет отдых в самом северном государстве африканского континента, где снималась легендарная сага
Новости 24
Трамп объявил о скорой отставке главы Пентагона
При пожаре в подмосковном Серпухове погибла пенсионерка
Депутат Шуфрич объяснил драку в Верховной раде «бесовскими силами»
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
В Германии усилили безопасность аэропортов
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой