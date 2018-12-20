Опубликован рейтинг горнолыжных курортов по стоимости проживания

Геоинформационный сервис “2ГИС” сравнил горнолыжные комплексы России по средней стоимости проживания и развитию инфраструктуры. Получился рейтинг из 11 курортов.

Стоимость проживания

Топ-3 российских курортов с самым демократичным средним чеком на проживание возглавил горнолыжный комплекс на Семинском перевале (Республика Алтай), где в среднем можно поселиться за 1270 рублей в сутки.

Следом идут “Абзаково” в Башкортостане (1660 рублей) и “Большой Вудъявр” в Мурманской области (1920 рублей).

А самые высокие цены на размещение оказались на курортах “Газпром” в Краснодарском крае (5330 рублей), “Свияжские холмы” (5130 рублей) в Татарстане и “Роза Хутор” в Краснодарском крае (3250 рублей).

Но если рассматривать для проживания исключительно хостелы, самым доступным вариантом размещения будет Шерегеш в Кемеровской области. В его окрестностях средняя цена койко-места составляет 490 рублей в сутки.

Инфраструктура

По количеству баров, кафе и ресторанов лидерами стали Шерегеш (Кемеровская область), “Роза Хутор” и “Горки Город” в Краснодарском крае. В каждом из них более 80 заведений общепита.

Горнолыжный комплекс в Шерегеше также стал абсолютным лидером по числу бань. Здесь их не менее 60 - больше, чем в остальных местах. Много здесь и пунктов проката снаряжения - около 40