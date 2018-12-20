Долги заемщиков ограничили законодательно

С 1 января 2020 года общий размер процентов и неустоек для заемщиков не сможет превышать размер займа больше, чем в 1,5 раза. Такой закон, в отношении кредитов, взятых на срок до 1 года, принят Госдумой в третьем чтении. Закон будет вводиться поэтапно. До 1 июля следующего года сумма всех платежей по займу не сможет превышать размер долга больше, чем в 2,5 раза. А с 2020 года – ограничение станет еще жестче (1,5 раза). Кроме того, с 1 июля 2019 года ставка по микрозаймам не должна быть выше 1% в день (365% в год).

Если займ выдали на срок до 15 дней на сумму до 10 тыс. руб., то по нему установлена максимальная планка возврата в 30 тыс. руб. Сейчас же ставки по этим займам, по данным Центрального банка, составляют до 850% годовых.

- Это очень важный и своевременный антиростовщический закон, – уверен председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Он напоминает, что получение займа в МФО всегда было верным путем попасть в долговое рабство.

- Посудите сами. Если у большинства заемщиков доходы не превышают 28-30 тыс. руб. в месяц, а микрофинансовым организациям приходится отдавать по 14 тыс. руб. В итоге на жизнь остается примерно 500 руб. в день, – говорит Янин.

Сегодня не имеющие возможности расплатиться, зачастую, лишаются квартиры (если деньги были выданы под залог недвижимости).