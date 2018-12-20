CNN: Трамп хотел построить небоскреб в Москва-Сити

Казалось бы, расследование о связях Дональда Трампа с Россией полностью зашло в тупик. Специально назначенный прокурор Роберт Мюллер никак не может найти каких-либо доказательств против президента США. И вот за дело взялись американские журналисты. В распоряжении телеканала CNN оказалась копия подписанного лично Трампом письма о намерении бизнесмена открыть еще один отель из своей всемирной сети, на этот раз в Москве.

В датированным 28 октября 2015 года проекте договора, предприниматель предлагал российским коллегам из стройкомпании «Эксперт» создать в Москве крупный бизнес-центр с апартаментами и отелем под названием Trump World Tower Moscow. За использование известного бренда российским застройщиками пришлось бы заплатить Трампу $4 млн., а в последствии также процент от продажи недвижимости, выручки от от других доходов комплекса.

По сути, речь шла о франшизе - Трамп бы не финансировал проект, а лишь за деньги был готов предоставить права на использование своего имени. Кроме того, бизнесмен выставлял и определенные требования к самой «башне Трампа» - в здании должны были разместиться 250 элитных апартаментов, люксовая гостиница на 15 этажах из 150 номеров, первоклассный спа-центр, а также паркинг. Место подобрано под стать элитному уровню постройки - Москва-сити.

Вся изюминка в том, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани постоянно путался в своих показаниях относительно этого письма. Сначала он признал его существование, но сказал, что никто ничего не подписывал. Теперь же юрист сообщил, что его неправильно поняли. Якобы он имел ввиду, что дело не пошло дальше этой подписи. Вот тут, похоже, юрист прав - башни Трампа в Москве действительно по-прежнему нет.

Самого же Трампа обвиняют в том, что он не сообщил в ходе своей предвыборной кампании о том, что имеет какие-то бизнес-интересы в России. Хотя, подписанное им письмо о намерениях, не является юридически обязывающим.

Всего, кстати, по всему миру насчитывается более 10 «башен Трампа». И что, теперь - везде придется искать бизнес-интересы американского президента и сговор с местными властями?

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