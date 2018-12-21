«Зеленая» энергетика приходит на юг

60 стометровых ветроустановок с лопастями

в 50 м станут основой Адыгейской ВЭС. Запуск первой очереди генерации планируют во втором квартале 2019 года. По словам заместителя генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарка АО «НоваВинд» Андрея Нестерука, инвестиции в «зеленую» энергетику Адыгеи составят порядка 20 миллиардов рублей. Мощность объекта - 150 МВт. Таким объемом электроэнергии можно бесперебойно питать столицу республики Майкоп. Местные власти считают, что объект - прекрасная возможность устранить энергодефицит в регионе.

- Это уникальный проект, и сегодня мы максимально близки к его реализации. ВЭС в Адыгее будет не только крупнейшей в стране, но и станет отправной точкой создания ветроэнергетики России. Реализуемый объект также увеличит энергомощность, а его успешная реализация поможет привлечь новых инвесторов. А это перспективы для растущих потребностей экономики Адыгеи, - отметил премьер-министр Республики Адыгея Александр Наролин. - Со стабильной работой энергосистемы российские атомщики приведут в регион и другие современные «зеленые» технологии.

Окупаемость 10 лет

- Сейчас на площадке идут строительно-монтажные работы, планируем в течение ближайших месяцев приступить к сбору электроустановок. На скорость работ серьезно повлияла октябрьская ЧС, за счет нее сроки пришлось сдвинуть. В связи с ливневыми дождями на территории субъекта РФ вводился режим ЧС, строительная площадка была полностью затоплена. Сейчас мы заканчиваем восстановительные работы, - рассказывает Андрей Нестерук.

Срок окупаемости программы составит чуть больше 10 лет, а общий срок жизни - 25. Причем, как отметил Андрей Нестерук, общий тренд сейчас - усовершенствование технологической платформы. Мощность каждой установки увеличилась с 2,5 - 3 МВт до 4,5 МВт.

Кстати, действующая в Адыгее стройплощадка затрагивает целых две административные единицы: Шовгеновский и Гиагинский районы республики.

Откуда детали?

Комплектующие для ВЭС привезены из разных стран. Например, лопасти из композитных материалов произвели в Индии. Часть элементов приехала из Голландии. Большой процент комплектующих - российского производства (Волгодонск, Омск, Ростовская область и Курган). По итогам проекта процент локализации составит 65%.

- Ветропарк создан с применением самых современных материалов. Модель действует на постоянных магнитах, что снижает влияние звуковых и шумовых волн, - рассказал Андрей Нестерук. - Сама башня будет монтироваться из восьми полых сегментов, которые, в свою очередь, составлены из нескольких деталей.

Такая конструкция долговечна, готова переносить аварийные нагрузки и выдерживать силу ветра свыше 25 м/сек. Средняя сила ветра Адыгейской ВЭС, достаточная для энергоэффективной работы, - 7 м/сек.

- Местные компании тоже вовлечены в строительство. Они поставляют песчано-гравийную смесь, присылают технику, поставляют стройматериалы. Кроме того, на стройплощадке много специалистов из соседних населенных пунктов, - подчеркивает премьер-министр республики Александр Наролин. - Всего на объекте трудится три местные подрядные организации. Мы оказываем АО «НоваВинд» содействие, создаем условия для комфортной работы. Кроме того, объект включен в схему развития электроэнергетики Адыгеи на 2018 - 2022 гг.

ТЕМУ

Впереди Краснодар и Ставрополье

У «НоваВинд» большие планы по развитию сети ветропарков.

Строительство ветрогенерации - это проект, который должен на своем предварительном этапе учитывать большое количество разных факторов: общую энергетическую ситуацию по району, потенциал местности. Для определения последнего проводится 12-месячное исследование. После этого специалисты изучают возможности по получению земельных ресурсов.

- Один из самых значимых вопросов - выдача полученной уже благодаря ветру электрической энергии в сеть. В случае если все эти факторы совпадают и реализация крупного инвестиционного проекта реальна, начинается работа ветродевелоперов, - отмечает Андрей Нестерук.

Наиболее перспективными регионами для продолжения строительства ВЭС руководство АО «НоваВинд» считает Ставропольский и Краснодарский края.

- На Кубани сейчас идет подготовительная работа. Мы анализируем несколько различных площадок. Одна из наиболее приоритетных - это Темрюкский район. Совсем недавно провели переговоры с администрацией Ставропольского края. Там в планах - реализовать большой проект ВЭС мощностью 210 МВт. На стройплощадку хотим выйти уже в 2019 году, - сказал Андрей Нестерук.

Лопасти ветроустановок достигают 50 метров в длину. Фото предоставлено АО «НоваВинд».

СПРАВКА «КП»

Новый дивизион «Росатома» объединил ветроэнергетические активы страны

АО «НоваВинд» - новый дивизион «Росатома», консолидировавший усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Чуть больше года предприятие работает на реализацию стратегии по направлению «ветроэнергетика». Под началом АО «НоваВинд» в стране формируются новые «правила» создания и управления ветропарков, серийного производства и реализации ветроэлектростанций и организация всех сопутствующих процессов.

В состав компании входит АО «ВетроОГК», которое с 2016 года реализует проекты по созданию ветроэлектростанций общей мощностью 610 МВт. В новой структуре бизнеса «ВетроОГК» отвечает за проектирование и строительство ветроэлектростанций, производство электроэнергии на основе энергии ветра.

В целях реализации проектов в области ветроэнергетики в 2017 году были созданы четыре филиала АО «НоваВинд» - в Волгодонске, Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Всего до 2022 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.В