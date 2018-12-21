2018-12-21T01:23:06+03:00
Общество

«Зеленая» энергетика приходит на юг

Компания «Росатома» АО «НоваВинд» строит в Республике Адыгея ветропарк на 150 МВт. В следующем году начнется строительство в Ставропольском крае. Ведется подготовка проекта и в Краснодарском крае
Екатерина БУГАЙ
Поделиться:
Первую очередь Адыгейской ВЭС запустят в 2019 году.Первую очередь Адыгейской ВЭС запустят в 2019 году. Фото предоставлено АО «НоваВинд».Первую очередь Адыгейской ВЭС запустят в 2019 году.Первую очередь Адыгейской ВЭС запустят в 2019 году. Фото предоставлено АО «НоваВинд».
Изменить размер текста:

60 стометровых ветроустановок с лопастями

в 50 м станут основой Адыгейской ВЭС. Запуск первой очереди генерации планируют во втором квартале 2019 года. По словам заместителя генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарка АО «НоваВинд» Андрея Нестерука, инвестиции в «зеленую» энергетику Адыгеи составят порядка 20 миллиардов рублей. Мощность объекта - 150 МВт. Таким объемом электроэнергии можно бесперебойно питать столицу республики Майкоп. Местные власти считают, что объект - прекрасная возможность устранить энергодефицит в регионе.

- Это уникальный проект, и сегодня мы максимально близки к его реализации. ВЭС в Адыгее будет не только крупнейшей в стране, но и станет отправной точкой создания ветроэнергетики России. Реализуемый объект также увеличит энергомощность, а его успешная реализация поможет привлечь новых инвесторов. А это перспективы для растущих потребностей экономики Адыгеи, - отметил премьер-министр Республики Адыгея Александр Наролин. - Со стабильной работой энергосистемы российские атомщики приведут в регион и другие современные «зеленые» технологии.

Окупаемость 10 лет

- Сейчас на площадке идут строительно-монтажные работы, планируем в течение ближайших месяцев приступить к сбору электроустановок. На скорость работ серьезно повлияла октябрьская ЧС, за счет нее сроки пришлось сдвинуть. В связи с ливневыми дождями на территории субъекта РФ вводился режим ЧС, строительная площадка была полностью затоплена. Сейчас мы заканчиваем восстановительные работы, - рассказывает Андрей Нестерук.

Срок окупаемости программы составит чуть больше 10 лет, а общий срок жизни - 25. Причем, как отметил Андрей Нестерук, общий тренд сейчас - усовершенствование технологической платформы. Мощность каждой установки увеличилась с 2,5 - 3 МВт до 4,5 МВт.

Кстати, действующая в Адыгее стройплощадка затрагивает целых две административные единицы: Шовгеновский и Гиагинский районы республики.

Откуда детали?

Комплектующие для ВЭС привезены из разных стран. Например, лопасти из композитных материалов произвели в Индии. Часть элементов приехала из Голландии. Большой процент комплектующих - российского производства (Волгодонск, Омск, Ростовская область и Курган). По итогам проекта процент локализации составит 65%.

- Ветропарк создан с применением самых современных материалов. Модель действует на постоянных магнитах, что снижает влияние звуковых и шумовых волн, - рассказал Андрей Нестерук. - Сама башня будет монтироваться из восьми полых сегментов, которые, в свою очередь, составлены из нескольких деталей.

Такая конструкция долговечна, готова переносить аварийные нагрузки и выдерживать силу ветра свыше 25 м/сек. Средняя сила ветра Адыгейской ВЭС, достаточная для энергоэффективной работы, - 7 м/сек.

- Местные компании тоже вовлечены в строительство. Они поставляют песчано-гравийную смесь, присылают технику, поставляют стройматериалы. Кроме того, на стройплощадке много специалистов из соседних населенных пунктов, - подчеркивает премьер-министр республики Александр Наролин. - Всего на объекте трудится три местные подрядные организации. Мы оказываем АО «НоваВинд» содействие, создаем условия для комфортной работы. Кроме того, объект включен в схему развития электроэнергетики Адыгеи на 2018 - 2022 гг.

ТЕМУ

Впереди Краснодар и Ставрополье

У «НоваВинд» большие планы по развитию сети ветропарков.

Строительство ветрогенерации - это проект, который должен на своем предварительном этапе учитывать большое количество разных факторов: общую энергетическую ситуацию по району, потенциал местности. Для определения последнего проводится 12-месячное исследование. После этого специалисты изучают возможности по получению земельных ресурсов.

- Один из самых значимых вопросов - выдача полученной уже благодаря ветру электрической энергии в сеть. В случае если все эти факторы совпадают и реализация крупного инвестиционного проекта реальна, начинается работа ветродевелоперов, - отмечает Андрей Нестерук.

Наиболее перспективными регионами для продолжения строительства ВЭС руководство АО «НоваВинд» считает Ставропольский и Краснодарский края.

- На Кубани сейчас идет подготовительная работа. Мы анализируем несколько различных площадок. Одна из наиболее приоритетных - это Темрюкский район. Совсем недавно провели переговоры с администрацией Ставропольского края. Там в планах - реализовать большой проект ВЭС мощностью 210 МВт. На стройплощадку хотим выйти уже в 2019 году, - сказал Андрей Нестерук.

Лопасти ветроустановок достигают 50 метров в длину. Фото предоставлено АО «НоваВинд».

Лопасти ветроустановок достигают 50 метров в длину. Фото предоставлено АО «НоваВинд».

СПРАВКА «КП»

Новый дивизион «Росатома» объединил ветроэнергетические активы страны

АО «НоваВинд» - новый дивизион «Росатома», консолидировавший усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Чуть больше года предприятие работает на реализацию стратегии по направлению «ветроэнергетика». Под началом АО «НоваВинд» в стране формируются новые «правила» создания и управления ветропарков, серийного производства и реализации ветроэлектростанций и организация всех сопутствующих процессов.

В состав компании входит АО «ВетроОГК», которое с 2016 года реализует проекты по созданию ветроэлектростанций общей мощностью 610 МВт. В новой структуре бизнеса «ВетроОГК» отвечает за проектирование и строительство ветроэлектростанций, производство электроэнергии на основе энергии ветра.

В целях реализации проектов в области ветроэнергетики в 2017 году были созданы четыре филиала АО «НоваВинд» - в Волгодонске, Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Всего до 2022 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.В

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Песков объяснил, почему США «нянчатся» с Порошенко
МВД предлагает разрешить полицейским вскрывать автомобили при угрозе жизни людей
Песков: Если США после выхода из ДРСМД разместят ракеты в Европе, Россия возьмет их под прицел
МЧС: Жертв и разрушений в результате землетрясения на Камчатке нет
При взрыве метана на шахте в Чехии погибли не менее пяти человек
Песков: Порошенко перед выборами пойдет на обострение ситуации с Россией
Трамп объявил о скорой отставке главы Пентагона
При пожаре в подмосковном Серпухове погибла пенсионерка
Депутат Шуфрич объяснил драку в Верховной раде «бесовскими силами»
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
В Германии усилили безопасность аэропортов
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой