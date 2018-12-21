Благотворительная акция: Поклонники «Ёлок» могут приобрести памятный реквизит из разных частей фильма

Киностудия Тимура Бекмамбетова и сервис «Юла» запускают благотворительную акцию. У поклонников «Ёлок» появилась уникальная возможность приобрести памятный реквизит – вещи, которые «снимались» вместе с актерами в разных частях полюбившейся зрителям новогодней киноленты.

Реквизит из киноальманаха «Ёлки», последняя часть которого выйдет в прокат 27 декабря, уже начали продавать на «Юле».

Постер первой части киноальманаха «Ёлки» с автографом Тимура Бекмамбетова и лыжника Александра Домогарова

Особое предложение от «КП» – обложка в подарочной рамке специального выпуска газеты «Комсомольская правда» с Марком Богатырёвым (Эльдаром Комаровским по сюжету) из «Ёлок Последних». На память – автографы главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина и режиссёра фильма Тимура Бекмамбетова.

Постер фильма «Ёлки 1914» с автографами Сергея Светлакова, Тимура Бекмамбетова, Никиты Преснякова и Даниила Вахрушева

Также среди уникальных товаров из новогодней киноленты – лыжи Александра Домогарова, сноуборд Александра Головина, топор Дмитрия Нагиева, шапка Сергея Светлакова, глобус с автографами актеров, макет яйца пингвина и даже сценарий первой части фильма «Ёлки» с подписью Тимура Бекмамбетова.

Лыжи самого главного лыжника России Александра Домогарова

Кадр из фильма «Ёлки Последние»

Топор, которым Дмитрий Нагиев брился в «Ёлках Последних», тоже можно купить

Самый ценный реквизит — сценарий первых «Ёлок» с подписью режиссера. Уникальный лот можно приобрести за 25 тысяч рублей.

Уникальный экземпляр сценария самой первой части фильма «Ёлки», которая даже называется иначе – «Новый год идёт по стране» – с подписью режиссера Тимура Бекмамбетова

Все товары из «Ёлок» можно оплатить банковской картой и заказать их доставку.

Вырученные от продажи вещей деньги будут переданы в благотворительный фонд «Подсолнух».

Глобус из фильма «Ёлки Новые», на котором по сюжету фильма оставляли автографы Дима Билан, Сергей Зверев и участницы группы «Бони Эм». Бутафорские автографы сохранились, а вот ножка у реквизита — нет

Картина Тимура Бекмамбетова «Ёлки Последние» станет седьмой и финальной в серии новогодних приключений героев из самых разных уголков нашей страны. Традиционно в фильме появятся Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев.

Яйцо пингвина из «Ёлок 5» с автографом режиссёра Тимура Бекмамбетова

Напомним, на Юле уже не впервые продается реквизит из кинофильмов. В 2017 году это были вещи из предыдущей картины «Ёлки новые» и нашумевшей «Матильды».