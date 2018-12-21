2018-12-21T09:49:53+03:00
Общество

Благотворительная акция: Поклонники «Ёлок» могут приобрести памятный реквизит из разных частей фильма

Особое предложение от «Комсомолки» – спецвыпуск газеты с Марком Богатырёвым в памятной обложке [фото, видео]
KP.RU
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Вырученные от продажи деньги будут переданы в благотворительный фонд «Подсолнух»Вырученные от продажи деньги будут переданы в благотворительный фонд «Подсолнух»
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Киностудия Тимура Бекмамбетова и сервис «Юла» запускают благотворительную акцию. У поклонников «Ёлок» появилась уникальная возможность приобрести памятный реквизит – вещи, которые «снимались» вместе с актерами в разных частях полюбившейся зрителям новогодней киноленты.

Реквизит из киноальманаха «Ёлки», последняя часть которого выйдет в прокат 27 декабря, уже начали продавать на «Юле».

Постер первой части киноальманаха «Ёлки» с автографом Тимура Бекмамбетова и лыжника Александра Домогарова

Постер первой части киноальманаха «Ёлки» с автографом Тимура Бекмамбетова и лыжника Александра Домогарова

Особое предложение от «КП» – обложка в подарочной рамке специального выпуска газеты «Комсомольская правда» с Марком Богатырёвым (Эльдаром Комаровским по сюжету) из «Ёлок Последних». На память – автографы главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина и режиссёра фильма Тимура Бекмамбетова.

Постер фильма «Ёлки 1914» с автографами Сергея Светлакова, Тимура Бекмамбетова, Никиты Преснякова и Даниила Вахрушева

Постер фильма «Ёлки 1914» с автографами Сергея Светлакова, Тимура Бекмамбетова, Никиты Преснякова и Даниила Вахрушева

Также среди уникальных товаров из новогодней киноленты – лыжи Александра Домогарова, сноуборд Александра Головина, топор Дмитрия Нагиева, шапка Сергея Светлакова, глобус с автографами актеров, макет яйца пингвина и даже сценарий первой части фильма «Ёлки» с подписью Тимура Бекмамбетова.

Лыжи самого главного лыжника России Александра Домогарова

Лыжи самого главного лыжника России Александра Домогарова

Кадр из фильма «Ёлки Последние»

Кадр из фильма «Ёлки Последние»

Топор, которым Дмитрий Нагиев брился в «Ёлках Последних», тоже можно купить

Топор, которым Дмитрий Нагиев брился в «Ёлках Последних», тоже можно купить

Самый ценный реквизит — сценарий первых «Ёлок» с подписью режиссера. Уникальный лот можно приобрести за 25 тысяч рублей.

Уникальный экземпляр сценария самой первой части фильма «Ёлки», которая даже называется иначе – «Новый год идёт по стране» – с подписью режиссера Тимура Бекмамбетова

Уникальный экземпляр сценария самой первой части фильма «Ёлки», которая даже называется иначе – «Новый год идёт по стране» – с подписью режиссера Тимура Бекмамбетова

Все товары из «Ёлок» можно оплатить банковской картой и заказать их доставку.

Вырученные от продажи вещей деньги будут переданы в благотворительный фонд «Подсолнух».

Глобус из фильма «Ёлки Новые», на котором по сюжету фильма оставляли автографы Дима Билан, Сергей Зверев и участницы группы «Бони Эм». Бутафорские автографы сохранились, а вот ножка у реквизита — нет

Глобус из фильма «Ёлки Новые», на котором по сюжету фильма оставляли автографы Дима Билан, Сергей Зверев и участницы группы «Бони Эм». Бутафорские автографы сохранились, а вот ножка у реквизита — нет

Картина Тимура Бекмамбетова «Ёлки Последние» станет седьмой и финальной в серии новогодних приключений героев из самых разных уголков нашей страны. Традиционно в фильме появятся Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев.

Яйцо пингвина из «Ёлок 5» с автографом режиссёра Тимура Бекмамбетова

Яйцо пингвина из «Ёлок 5» с автографом режиссёра Тимура Бекмамбетова

Напомним, на Юле уже не впервые продается реквизит из кинофильмов. В 2017 году это были вещи из предыдущей картины «Ёлки новые» и нашумевшей «Матильды».

Ёлки Последние. Официальный трейлер 120' 6+.

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