Как выбрать полезный сладкий подарок: 5 важных советов от Роскачества

1. Берите в крупных магазинах.

Лучше обратить внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины: в них попадают подарки, собранные непосредственно на производстве. Это означает, что в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии – срок выработки и хранения у них почти одинаков.

2. Внимательно изучите этикетку.

- На этикетке обязательно должно быть полное содержание набора, состав и пищевая ценность сладостей, - говорит директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. - А также наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения. Срок годности всего набора устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Выберите набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки - тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

3. Не берите ириски и карамель.

Эксперты советуют отказаться от наборов, в которых содержится карамель или тягучий ирис. Последний может повредить пломбы ребенка, а высокое содержание сахара в карамели может привести к кариесу. Маленький ребенок может легко подавиться небольшой карамелькой. Да и в целом карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для детского питания, также, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.

4. Минимум добавок, консервантов и жиров.

Подбирайте наборы, в чьем составе как можно меньше пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Аккуратнее с орешками, особенно ядрами абрикосовой косточки и арахисом — эти аллергены не рекомендуется использовать в детском питании.

В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Эти ингредиенты запрещены к использованию в кондитерской продукции для детей. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются.

5. Если игрушки, то не меховые.

Иногда в подарки кладут шоколадные яйца с игрушкой внутри. Но очень часто в составе такого шоколадного яйца есть соевые компоненты, а игрушки внутри очень мелкие. Если берете подарок малышу, лучше пройти мимо такого. Или заблаговременно вытащить яйцо. Ведь соевый лецитин — один из компонентов шоколадного яйца — может спровоцировать аллергию, если у ребенка есть склонность к непереносимости сои.

В целом же игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натурального меха и натуральной кожи – это достаточно сильный аллерген. Также игрушка не должна содержать стекла и других бьющихся материалов, мелких деталей.

Эксперты рекомендуют покупать игрушку отдельно от сладостей, чтобы внимательно рассмотреть ее и почитать состав.

Как выбрать полезный сладкий подарок

НА ЗАМЕТКУ

Что должно быть в идеальном подарке

В составе качественного сладкого набора может находиться шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис (не тянучка), пастила, зефир и мармелад.

- Зефир, пастила и мармелад - наиболее безвредные из-за меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями, - говорят эксперты. - Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для суставов и для хрящевой ткани ребенка.

КСТАТИ

«Седой» шоколад — это нормально

Шеф-кондитер и преподаватель школы кондитерского мастерства Ольга Патракова советует хранить шоколадные конфеты и сборные подарки при температуре 15–17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.

- Но не стоит бояться шоколада с белым налетом — да, хранили его неправильно, но это признак его натуральности. Шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. В целом же настоящий шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара. Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Но правило одно: чем меньше ингредиентов, тем лучше, - говорит эксперт.