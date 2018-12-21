2018-12-21T17:37:17+03:00
Звезды

Больные раком Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин признались, что продолжают верить в чудо

Артисты рассказали, что врачи смогли добиться ремиссии
Ольга АНТОНОВА
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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин продолжают верить в чудо.Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин продолжают верить в чудо.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Несмотря на то, что на больших экранах пара Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой не появляется давно, группа «Дюна» по-прежнему собирает клубы поклонников, которые готовы поностальгировать под хиты 90-х. Но два месяца назад о семье артистов заговорили в связи с другой новостью, внезапно выяснилось, что у них обоих диагностировали онкологию и они вместе пытаются бороться со смертельным недугом. Первые симптомы появились у певицы в 2014 году, когда избранница солиста группы «Дюна» обнаружила на ноге странное пятно небольшого размера. Спустя полтора года схожее новообразование появилось на лице у Виктора Рыбина. После того, как супруги прошли обследование и сдали все анализы, медики смогли определиться с родом заболевания. Только благодаря лечению и курсу реабилитации им удалось добиться ремиссии. На днях пара дала интервью «Собеседнику», где призналась, что этот год был для них тяжелым.

Вместе с мужем Наталья Сенчукова вовсю готовится к Новому году, на зимних каникулах супруги мечтают побывать в Стамбуле. «Ну ничего, было много и приятных моментов. Слава Богу, сейчас у нас с Виктором ремиссия, врачи говорят, что все хорошо. Мы им верим и надежды на лучшее не теряем», - призналась Наталья Сенчукова.

Супруги вместе уже более двадцати лет и ни разу не давали поклонникам повода усомниться в их чувствах. У пары есть сын Василий, сейчас он студент, получает образование как режиссер театральных представлений.

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Но одно испытание они еще не прошли. 57-летний солист группы «Дюна» и его 48-летняя супруга на всю страну признались в том, что оба больны раком. Первой заболела Наталья, а затем эта же болезнь проявилась и у Виктора. Они подробно объяснили, как заболели, чем и почему для того, чтобы предупредить других об опасности. Теперь им обоим запрещено загорать. (подробности)

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