Едва выйдя из рехаба, Селена Гомес вновь пошла по барам

В уходящем году Селене Гомес пришлось вынести сразу два серьезных испытания: это операцию по трансплантации почки и то, что любовь всей ее жизни – Джастин Бибер женился на другой.

Несмотря на то, что пара распалась больше года назад, ходят слухи, что звезда по-прежнему не может забыть бывшего возлюбленного и искренне надеялась, что он одумается и вернется. А он взялся и женился на Хейли Болдуин.

Эта новость стала таким шоком для Селены, что ее увезли в рехаб с нервным срывом. А учитывая серьезные проблемы со здоровьем звезды, это совсем не прибавило ей жизненного оптимизма. И похоже, рехаб тут не помог. Как только Гомес очутилась за его воротами, она тут же отправилась в бар с друзьями. Папарацци уже успели «подловить» знаменитость в одном из баров Калифорнии. Инсайдеры издания Daily Mail сообщают, что певица весело проводила время с друзьями.

Заметив фотографов, смущенная Селена предпочла скрыть лицо шарфом и быстро удалиться.

А тем временем, Джастин Бибер и Хейли Болдуин наслаждаются обществом друг друга, а на днях пара стали персонажами «Симпсонов». Итальянский художник Стефано Монда прославился своими рисунками, на которых знаменитости изображены в виде персонажей мультфильма «Симпсоны». На страничке Стефано в Instagram можно увидеть известных футболистов с их женами, красавиц-моделей и даже Кару Делевинь, теперь очередь дошла до Бибера и его супруги. На картинке итальянца певец держит за руку возлюбленную, а на заднем плане за парой наблюдает семейство Симпсонов в полном составе.