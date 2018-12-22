На съемках «Т-34» актеры учились управлять танком и осваивали белорусский акцент

- Добро пожаловать в наш танк, - с этих слов режиссера и сценариста Алексея Сидорова началась премьера давно ожидаемого военного экшена «Т-34». Этот фильм, названный по имени прославленной советской бронемашины великой войны, в последнюю очередь история про машину-железку. Он про тех, кто в танке: про настоящих солдат, про упоение в бою, про самопожертвование, героизм и даже про любовь — стремительную, жадную, фронтовую.

«Т-34» снимали целых три года — непозволительно долго по нынешним временам. Но медлительность оправдывалась сложностью задачи: нужно привести в кинозалы ребят молодых, выросших на «ужастиках» и коротких роликах-приколах, сделать «видос» увлекательным для них, и одновременно не вызывающим раздражения у тех, кто знает и даже помнит, какой была война.

Чтобы взять такой вес нужно хорошенько смазать руки тальком. Я наблюдал за реакцией зрителей в зале: девушки часто охали, парни сдавливали ручки кресел. И все вместе они аплодировали, когда наши побеждали. Вес взят? Похоже на то...

Фильм начинается с лязгающего броней танкового боя. Таким же боем и заканчивается. А в середине - психологическая схватка двух врагов-танкистов в концлагере, дерзкий, граничащий с безумием план бегства, встреча и внезапное чувство с пленной переводчицей Аней — ее играет Ирина Старшенбаум.

В кадре лица, которые каждый узнает «на счет раз». Вот модный ныне «полицейский с рублевки» Андрей Петров - младший лейтенант Ивушкин, командир тридцатьчетверки. Он смотрит на жизнь с обычной для его ролей улыбкой-ухмылкой, но в то же время виртуозно передает чувство глубокой преданности стране и готовность умереть за нее прямо сейчас. Когда Ивушкина привозят в концлагерь, обросшего и бородатого, он вдруг оказывается здорово похож на Ди Каприо в «Выжившем»: такой же истерзанный, но несломленный и сильный.

- Мне кажется, персонаж у меня получился классный, - говорит Петров. - Хороший честный парень, добрый, жесткий, но справедливый. Он не идеален, но он – живой! Таких парней много в России. Тогда, во время войны, люди делали все для того, чтобы защитить Родину, семью. Было страшно. Хотя просто сказать слово «страшно» язык не поворачивается. Ни я, никто другой сегодня реально не знает, каково тогда было людям.

А вот Антон Богданов - Антоха из «Реальных пацанов». В «Т-34» он наводчик Волчок — нагловатый, задиристый, колючий… Нот ради общей цели Волчок готов подорваться вместе с экипажем вражеского «Тигра».

- Мне кажется, в этом образе я очень похож на деда, - говорит Антон Богданов. - Он умер, когда мне было 7 лет, но я хорошо его помню. Я ношу медальон с его фото, дома под стеклом висят все его фотографии, ордена, медали. И я знаю, за что он их получил. Он – человек героический: вытащил с поля боя 40 раненых солдат, доставлял боеприпасы под шквальным огнем.

Для съемок в Калужской области выстроили целую деревню настоящих срубов. Ее скрупулезно отстраивали по фотографиям довоенных времен, а потом уничтожили за первые 12 минут картины. Оно того стоило: благодаря достоверности сцена боя по-настоящему завораживает. А эпизоды в концлагере снимались в Чехии — здесь видеоряд отдает промозглой безнадегой, из которой предстоит вырваться героям. В Германии такой натуры не нашли, немцы давно снесли и отреставрировали все, что напоминало о войне. А в Чехии удалось обнаружить реальный бывший концлагерь, ставший ныне Музеем Гетто.

В сюжете «Т-34» нет тяжести, которую невольно ждешь, представляя многотонные машины. Даже гонки на танках (а в фильме и это есть) выглядят живо и динамично. И это при том, что во время съемок использовались настоящие восстановленные советские танки, а также качественные копии немецких «Тигров» и «Пантер».

Операторы умудрились засунуть в башню Т-34 пять камер, и многие эпизоды боя снимались «в живую». Актеры часами работали внутри танка, учились заряжать снаряды в пушку и наводить на цель. А Виктор Добронравов (механик-водитель Василек) даже научился управлять танком и большинство маневров выполнял самостоятельно. Под конец съемок он вполне уверенно дергал рычагами, устраивая целый танковый балет.

- Физически было непросто, - признается актер. - Под конец смены, когда шел переодеваться, порой понимал, что шатаюсь от усталости.

Кстати, герой Добронравова — белорус. Готовясь к роли, Виктор часами смотрел белорусское телевидение, стараясь усвоить мелодику речи и овладеть нужным акцентом. И это ему удалось: признаюсь, узнал я его далеко не сразу.

В общем, фильм «Т-34» получился зрелищным, стремительным и интригующим. И в то же время обстоятельным, точным и внимательным к деталям. А значит, будет что посмотреть в дни новогоднего безделья.