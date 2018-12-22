«На сцене она вся такая «люби меня», а в жизни суровый принципиальный человек!»: Киркоров рассказал о браке с Пугачевой

«Цвет настроения» - так называется документальный фильм о жизни Филиппа Киркорова, который сняли журналисты «Вокруг ТВ». Казалось бы, у артиста не юбилей, но повод для разговора, безусловно, есть: уходящий год стал для Филиппа знаковым благодаря выпуску мощных песенных боевиков.

Миллионные просмотры «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Ибицы» подарили королю российской эстрады новую армию поклонников.

- Такие малыши теперь ходят на мои шоу. Тинейджеры повалили толпой на мои концерты, -признается в документальном фильме «Вокруг ТВ» Киркоров.

Фильм действительно получился уникальным. Журналисты побывали с Киркоровым за кулисами его шоу «Я».

Снято профессионально и с юмором, хотя без серьезной аппаратуры и света (видимо, даже порой на айфон).

Конечно же, были вопросы и про Музу певца -Аллу Пугачеву.

Это фото сделано, когда Киркоров и Пугачева были мужем и женой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как оказалось, именно Примадонна сделала артиста таким модником.

- В 94 году меня наставили на путь высокой моды умные люди. Угадайте, кто это был, кто образовывал меня правильно? С Аллой многое было впервые: я попробовал суши и салат «Цезарь», попал в ресторан «Метрополь».

Да, я был уже звездой, но вся эта жизнь шла параллельно, - признался собеседникам Киркоров. - Она, безусловно, мастер. Я смотрел на Аллу, видел, как она работает и, конечно волей-неволей перенимал у мастера лучшее.

На сцене она «люби меня», а в жизни- жёсткий суровый человек с очень серьёзными принципами. Это, быть может, и делает ее такой великой не только на сцене, но и в жизни. В этом секрет притяжения ее личности. На моей памяти появлялась Агузарова, Аллегрова, Земфира, тут же говорили: «Это Новая Пугачева!» Сколько их было. А Пугачева была есть и будет.

Масштаб личности Пугачевой позволил ей перейти через несколько поколений и идти дальше, экспериментировать. Я убеждён, все зависит от человека. Если артист хочет идти дальше, он пойдёт. Если бы певица Максим хотела бы петь и идти дальше, у неё бы все сложилось на сцене. Мир сцены суров: сегодня ты большое имя, завтра - не имя. Все идёт от желания артиста.

Филипп сумел сохранить теплые отношения с АБ. Теперь дружат их дети.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Евровидение» будет моим!

- Все, что Бог не делает, все к лучшему,-делится с журналистами артист.-Когда я поехал на «Евровидение», надо было петь на русском языке, с живым оркестром. Россию никто не поддерживал, никто не голосовал за нас. И как бы я не спел (даже гениально), все равно Скандинавия друг за друга голосовала. Сейчас все по-другому. Пятнадцать «республик». Но правда сейчас такая ситуация политическая, что и они тебя топят. Трудно быть первопроходцем. Я же был первым, кто поехал на «Евровидение». И я тогда сказал, что возьму этот конкурс измором, все равно выиграю. Даже не как исполнитель, а как композитор, продюсер. И в принципе я уже несколько раз был в шаге от победы - это было с Ани Лорак, с Сергеем Лазаревым. Я обязательно выиграю его. Я это знаю. Даже, может, в этом году. Надеюсь, Святая Земля (в этом году международный музыкальный конкурс будет проходить в Израиле-Ред.) мне принесёт успех.

Документальный фильм о Филиппе КИРКОРОВЕ "Цвет Настроения".

Напомним: 25 декабря в "Олимпийском" Филипп Киркоров представит свое новое шоу "Второе Я".

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