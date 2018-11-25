За «Цвет настроения синий» Киркорова назвали музыкальным рекордсменом года

Уходящий год в музыкальном плане можно без преувеличения назвать годом Киркорова. Скандальный ролик артиста «Цвет настроения синий» собрал в Ютубе 51 миллион просмотров. Потом последовала не менее скандальная «Ибица» (19 миллионов просмотров) в дуэте с Николаем Басковым, извинения за которую собрали тоже рекордное количество просмотров в Сети (21 миллион просмотров). И как «вишенка на торте» «Цвет настроения черный» (73 миллиона просмотров в Ютубе) в дуэте с кумиром подростков Егором Кридом.

В Кремлевском дворце на музыкальной премии «Золотой граммофон» Филипп получил 23 премию. Артиста наградили за нашумевший «Цвет настроения синий».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/649217" frameborder="0"></iframe> «Цвет настроения синий»: Новый клип Киркорова взорвал соцсети.Премьера ролика отгремела в «Вечернем Урганте»

Надо заметить, что у Киркорова самое большое количество «граммофонов» за всю историю престижной музыкальной премии.

После выступления короля поп-сцены одарила букетами не только армия фанаток, но и его друг и коллега Николай Басков, с которым в этом году они знатно похулиганили на просторах Интернета.

Как всегда, Киркорова в Кремлевском дворце сопровождала многочисленная свита. Журналисты поинтересовались у артиста, мол, он ходит когда-нибудь без охраны и водителя, может ли сам сесть за руль.

-Я люблю водить машину, но чаще всего сажусь за руль во время отпуска, когда улетаю в Америку или Европу. Там я могу себе позволить прокатиться с ветерком,-рассказал «акулам пера» Филипп Киркоров.- В Москве ездить не умею, тут водители меньше правила соблюдают, а я в этом отношении человек правильный. Иногда могу сесть за руль и в Москве, но только летом и только поздно вечером. Люблю водить маленькие спортивные машины, там лучше чувствуются габариты.

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