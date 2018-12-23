2018-12-23T02:21:28+03:00
Звезды

«Врачи сказали - надо»: Анита Цой рассказала, как 18 лет выращивала на спине личинку австралийской мухи

За это время яйцо настолько вросло в тело певицы, что у нее искривился позвоночник
Ирина СУХАНОВА
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Анита 18 лет жила с личинкой мухи на спине, дожидаясь, пока она вырастет.Анита 18 лет жила с личинкой мухи на спине, дожидаясь, пока она вырастет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Анита Цой стала героиней очередной программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Певица рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой о проблемах со здоровьем. Уходящий 2018 год выдался для Аниты нелегким: ей удалили желчный пузырь и аппендицит. Но эти операции меркнут по сравнению с еще одним хирургическим вмешательством, которое врачи провели в этом году: из тела поп-звезды удалили личинку австралийской мухи, которую она старательно выращивала… целых 18 лет.

- Мы с мужем летали на три дня в Австралию. Меня кто-то укусил в шейную зону на спине, недалеко от позвоночника. Думала, почешу и все пройдет, - рассказала Анита Цой. - В Москве через некоторое время я почувствовала на спине пузырик. Потом с врачами выяснили, что это меня укусила муха, которая откладывает свои личинки в холках у животных. Личинки там вырастают, вылупляются и появляются на свет новые мухи.

Представьте себе ужас певицы, когда врачи сообщили ей, что немедленно удалить личинку невозможно. Нужно, чтобы она… прижилась и подросла. И лишь когда личинка достигнет определенных размеров, ее можно будет безопасно извлечь из тела звезды. Прогноз эскулапов был неутешительный – выращивать ее придется несколько лет.

Лишь в этом году, спустя 18 лет, Аните провели долгожданную операцию по удалению. За это время личинка вросла в ее спину и затвердела до состояния камня.

- Я ее растила, тщательно растила. И вот теперь у меня есть кусочек от этого образования, который хранится в формальдегиде, - рассказала певица. - Когда это яйцо извлекали, его дробили, потому что за 18 лет он настолько вошел в мышцу, что у меня стал искривляться позвоночник.

Анита рассказала и о других, довольно интимных, секретах. Так, певица призналась, что у нее с мужем гостевой брак. Артистка вышла замуж в 1992 году не по любви – на ее браке с Сергеем Цоем настояли родственники. За прошедшие годы бизнесмен, которого артистка ласково называет Петровичем, сумел добиться ее расположения. Тем не менее, в последние годы супруги живут в гостевом браке. Именно это, по мнению Аниты, залог их семейного счастья.

Анита вышла замуж за Сергея Цоя в 19 лет. Фото из личного архива певицы.

Анита вышла замуж за Сергея Цоя в 19 лет. Фото из личного архива певицы.

- Мы решили, что лад в нашей семье будет только в одном случае: если мы будем спать в разных комнатах, - призналась она. - Так было в начале. За 28 лет дошло до того, что мы живем в двух разных домах, расположенных на одной территории.

По словам Аниты, у нее с супругом слишком разные графики. Сергей Цой уже в семь утра уезжает на работу. Она же может до пяти ночи репетировать в студии или сочинять новые песни. Если им нужно встретиться, муж обычно звонит и приглашает ее в свой дом. Супруга Анита не ревнует и не подозревает, так охранники ежедневно сообщают ей, когда он возвращается домой.

- У нас вообще прекратились скандалы, - говорит певица.

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