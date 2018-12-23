Звезды Голливуда накормили бездомных рождественским обедом

С приближением рождественских праздников люди во всем мире становится чуточку счастливее и добрее, не стали исключением и Соединенные Штаты. В минувшую пятницу, 21 декабря, в одном из районов Лос-Анджелеса прошла благотворительная акция, в котором приняли участие десятки известных актеров и других деятелей культуры.

Звезды Голливуда с улыбками встречали бездомных и предлагали им сразу несколько блюд на выбор. В меню были макароны с курицей, овощи, суп, подливы, выпечка и горячие напитки. Все это делалась из самых искренних побуждений и желания сделать мир немного лучше.

К организации рождественского обеда присоединился, в частности, Дэнни Трэхо. Этот американский актер, в основном известный по ролям отрицательных персонажей, на деле оказался человеком, который готов всегда придти на помощь нуждающимся.

Дэнни ТрехоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместе с ним раздачей блюд для бездомных занялся и другой артист - Эдвин Ходж, который дебютировал в далеком 1995 году в фильме "Крепкий орешек 3: Возмездие". Актёр известен по ролям в кинолентах "Неуловимые", "Судная ночь" и сериалу "Город хищниц".

Эдвин ХоджФото: GLOBAL LOOK PRESS

Также к благотворительной акции присоединился Джоф Стульц, некогда сыгравший майора Уолтера Шермана в телесериале "Искатель". Его можно было увидеть в фильмах "Незванные гости" и "Дело храбрых". Также мужчина снимался в телешоу "Кости" и "Как я встретил вашу маму".

Джофф ШтульцФото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоит отметить, что некоторые звезды пришли творить добро не в одиночку, а вместе со своими семьями. Так поступил, например, Гарри Хэмлин - американский актёр, наиболее известный благодаря роли в сериале "Закон Лос-Анджелеса". Он снялся также в сериалах "Бесстыдники", "Лузеры", "Безумцы" и "Раш". На рождественском ужине артиста сопровождали супруга Лиза Ринна и дочери Делила и Амелия.

Гарри Хэмлин с семьейФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пришел на выручку бездомным и шотландский актёр Кевин Маккидд. Именно он сыграл доктора Оуэна Ханта в сериале "Анатомия страсти" и Луция Ворена в телешоу "Рим".

Антонио Вилларайгоса (слева)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме них, в раздаче блюд участвовали актер из сериала "Зверь" Брэндон Тайлер, Антонио Вилларайгоса, появлявшийся в "Проекте Подиум", а также актрисы Тара-Николь Азарян, Брук Льюис и Шэр Джексон.