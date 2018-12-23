2018-12-23T18:03:34+03:00
Экономика

Самые богатые люди планеты потеряли $511 миллиардов

Больше всех пострадал основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг
Сергей СЕМУШКИН
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Состояние 500 самых богатых людей планеты в 2018 году уменьшилось на 511 миллиардов долларов СШАСостояние 500 самых богатых людей планеты в 2018 году уменьшилось на 511 миллиардов долларов СШАФото: REUTERS
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Ведущие миллиардеры мира подсчитывают убытки. Как выяснило агентство Bloomberg, состояние 500 самых богатых людей планеты в 2018 году уменьшилось на $511 миллиардов.

Хотя начало года было для них весьма радужным — за первое полугодие суммарное состояние этих людей выросло до $5,6 триллионов, но затем финансовые пузыри начали резко сдуваться и эта цифра снизилась до $4,7 триллионов. Больше всех потерял основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг - $23 миллиарда.

При этом отмечается, что 25 самых богатых людей России теряли меньше, чем заграничные миллиардеры: их суммарное состояние уменьшилось лишь на 2%, до $255 миллиардов. Самым пострадавшим Bloomberg назвал Олега Дерипаску, состояние которого из-за американских санкций уменьшилось на $5,7 миллиардов.

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