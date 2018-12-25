Роструд оповестил население, что в 2018/2019 гг. новогодние праздники будут продолжаться привычные десять дней – с 30 лекабря по 8 января включительно.

В реальности священный месяц дребадан, как непочтительно называют новогоднюю страду, намекая на невоздержное пьянство, характерное для этого отрезка времени, продолжается даже больше десяти дней. Реально безделье начинается на григорианское Рождество, т. е. 25 декабря, а завершается за всеобщим утомлением где-то на юлианский Новый год, т. е. 14 января. Поэтому когда говорят о священном месяце, если и преувеличивают, то совсем немного.

Священный месяц «Дребадан» 00:00 00:00

При этом почему-то не замечают, что политика правительства РФ, может быть, и антинародная, однако столь длительных новогодних каникул никогда в российской, а равно и в советской истории не было. 1 января сделали выходным лишь в 1898 г., просуществовав тридцать лет, выходной был упразднен в году 1929 (тогда единообразно резали и религиозные, и революционные праздники – работать надо больше) и восстановлен лишь в 1947 г. А в этом промежутке 1 января было обычным рабочим днем – "Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня и т. д.".

Светлый час освобождения нашей родины настал только с реформами 1992 г., когда был установлен выходной также и 2 января. Далее менялись премьеры и президенты, но процесс шел неудержимо. Это социальное завоевание все они отстаивали и укрепляли: закон от 29 декабря 2004 г. умножил дни отдыха, закон 23 апреля 2012 г. дополнительно отдых усугубил.

Светлый час освобождения нашей родины настал только с реформами 1992 г., когда был установлен выходной также и 2 январяФото: фотохроника ТАСС.

Но люди всем недовольны, и уже почти пятнадцать лет каждые новогодние каникулы сопровождаются нареканиями. Причем разными.

Самые непопулярные претензии сводятся к тому, что работать надо больше, а практически двухнедельное безделье – чрезмерная роскошь для страны с довольно-таки несправным народным хозяйством. И хотя такой упрек вроде бы должны поддержать как экономические либералы, всегда упрекающие народ в лености, так и ностальгирующие по советским порядкам – ведь тогда никаких каникул не было, и кряхтя граждане уже 2 января хочешь-не хочешь, а приступали к работе. Но странным образом по данному поводу молчат как сторонники Вашингтонского консенсуса, так и сторонники реставрации СССР. Хотя им вроде бы сам Бог тут велел объединиться.

Таких долгих новогодних каникул, как сейчас, не бывало никогда ни в российской, ни в советской историиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Более распространен тот упрек, что отдохнуть оно бы и хорошо, но время для длительного отдыха выбрано самое неудачное: холодно и максимально короткий день. Тогда как в конце апреля – начале мая отдыхать куда приятнее. Тепло, причем еще комаров нет -- и шашлыки на природе, и весенне-полевые работы на даче. Можно чередовать, тогда как в начале января особо не почередуешь.

Возразить здесь трудно, и главная закавыка в том, что необъяснимое, на первый взгляд, предпочтение студеного января ласковому маю носит выраженный классовый характер. Новогодний отдых предпочитают зажиточные люди, которым достаток позволяет на неделю-другую оторваться от унылых будней и провести досуг хоть на горном курорте, хоть на теплом море. Что, несомненно, приятно, но требует денег.

Любовь к новогодней экзотике объединяет как номенклатуру – тоже отдохнуть в приятных местах хочется, так и смелую оппозицию. Напомним, чем кончилась снежная революция конца 2011 г. – Болотная и все такое прочее. Напор был довольно силен, по всем тактическим правилам революционерам следовало бы дожимать ситуацию – "Ура! Мы ломим, гнутся шведы", -- но тут начался священный месяц дребадан, и головка революционеров в полном составе отбыла на заграничный отдых. Каникулы – это святое. Вернулись только с середине января, когда революционный пыл уже утих. Что делать – классовые обычаи у революционеров не менее сильны, чем у номенклатуры.

Новогодний отдых предпочитают зажиточные люди, которым достаток позволяет на неделю-другую оторваться от унылых буднейФото: Евгения ГУСЕВА

Поэтому, покуда экономика как-то скрипит и вертится, все, наверное, останется по-прежнему. Те, кто может себе это позволить, в конце декабря будут судорожно отбывать в приятную заграницу, кто не может – будет дома веселить свое сердце напитками, чередуя это с просмотром по телевизору траченых молью звезд отечественной эстрады.

Обе части народа воссоединятся лишь к середине января, и тогда жизнь возобновит течение свое.