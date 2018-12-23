Семь "ляпов" в новом романе Евгения Водолазкина "Брисбен"

Принято считать, что Евгений Водолазкин - живой классик, пишущий на разные темы и умеющий удивлять. В романе "Лавр" удивлял знанием трав и знахарскими рецептами. В романе "Авиатор" - техническими познаниями. Новый роман "Брисбен" удивляет музыкальной составляющей. В нем автор подробнейшим образом рассказывает о музыканте-гитаристе. Тут тебе и описание, как исполнять разные гитарные приемы, и репертуар гитариста, и целая глава про полифонию. И даже ноты тоже есть.

Словом, сомнений не возникает: Евгений Германович глубоко "в теме".

Но и на старушку бывает прорушка. Наш корреспондент, закончившая музучилище по классу гитары, внимательно прочла "Брисбен" и обнаружила, что кое-где автор очень погрешил против музыкальной правды.

1. Гудеж под гитару. Главный герой романа - всемирно известный гитарист, обладающий своей фишкой. Во время исполнения он еще и "гудит" голосом, создавая полифоническое звучание. Это первый ляп. Такого гитариста никогда не было, нет и не будет. Смысла создавать полифонию при помощи голоса нет, потому что гитара сама по себе считается полифоническим инструментом.

2. В романе гитариста узнают на улицах, просят автограф и рукоплещут в Ковент-гардене. Это сильнейшая натяжка и неправдоподобие. Автор перепутал гитариста с пианистом. К сожалению, гитарист - это вам не Мацуев и не Башмет. Положение гитары во всем мире до сих пор остается притесненным, особенно в нашей стране. Если у пианистов есть конкурс Чайковского, выиграв который, музыкант обеспечивает себе гастроли, гонорары и афиши, то у гитаристов ничего карьеропостроительного нет.

3. Главный герой на академическом концерте играет - внимание "Хабанеру" композитора Роча. Это знатный косяк. Никакой приличный музыкант не будет играть "Хабанеру" на академическом концерте. Переложение "Хабанеры" для гитары считается пустяковым упражнением и его разучивают во втором классе музыкальной школы.

4. Согласно роману, главный герой переучивается игре на гитаре после семилетнего обучения на домре. Это очень неправдоподобный момент, поскольку домристу почти невозможно стать гитаристом мирового уровня. Положение рук при игре на домре и гитаре совершенно разное и, как правило, маленький ребенок, научившись играть на домре, портит себе руку и не сможет добиться образцового положения рук на гитаре.

5. Описывая обучение героя на домре, писатель говорит, что играют на домре "кистевым движением, а не всей рукой", имея в виду, что "всей рукой играют на гитаре. Так вот здесь вообще все перепутано. На гитаре не играют всей рукой (если это не гитара из подворотни), а на домре не играют кистью. При игре на домре должна двигаться рука от локтя до кисти и чтобы добиться неподвижности, начинающим домристам даже приматывают линейку к руке.

6. Становление музыканта происходит в семидесятые-восьмидесятые, когда в школах СССР вообще не было гитаристов, но об этом в романе ни слова. О том, что в Советском Союзе не было концертных гитар и непонятно, на чем играл музыкант - тоже не написано, хотя в любой биографии любого музыканта мы обязательно найдем упоминание о том, на чем он играл. Потому что инструмент - это очень и очень важно.

7. Не совсем понятно, для чего прославленному писателю вообще понадобилось делать героя гитаристом. Во-первых, если говорить об известности, то стать всемирно известным музыкантом легче, будучи домристом, чем гитаристом. Во-вторых... и здесь мы углубляемся в замысел романа. "Брисбен" рассказывает не только о гитаристе, но и о взаимоотношениях России и Украины и главная мысль его - о том, как через народное мы приходим ко всеобщему, а потом снова возвращаемся к себе. Если бы автор оставил героя домристом, мысль получила бы метафорическое воплощение. Как известно, в отличие от русской трехструнной домры, украинская домра имеет четыре струны. Поэтому если трехструнной русской домре доступен только очень специфический музыкальный материал, то украинская домра может играть классический скрипичный репертуар. Таким образом, народный инструмент можно приобщить к общемировому наследию и это была бы красивая метафора.

О том, что домру можно приравнять к скрипке, много говорят популяризаторы домры, в том числе - Тамара Вольская, легендарная исполнительница, но пока продвижений по этому вопросу нет. Роман мог бы высветить эти проблемы, еще раз рассказать о замечательном народном инструменте. Но, к сожалению, этот момент оказался неучтенным.

Впрочем, наши замечания совсем не говорят о том, что роман как-то неудачно сделан и его не стоит читать. Ошибаются даже классики, а решать, какое место займет на полке новый роман Евгения Водолазкина - все равно читателю.

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Известно, что читатели Евгения Водолазкина делятся на два лагеря. Одним нравится "Лавр", другим - "Авиатор" и те, и другие готовы спорить до хрипоты, что лучше и так и не прийти к согласию. Рискуем предположить, что новый роман "Брисбен". рассказывающий о судьбе гитариста - объединит, наконец, противоборствующие силы. Ведь в нем соединились лучшие качества книг Евгения Германовича. На днях писатель побывал в эфире радио КП и снова удивил. Водолазкин взял в руки домру и исполнил знаменитое тремоло, которое так удавалось главному герою его "Брисбена". "Так вы ко всему еще и музыкант?" - ахнули мы. (подробности)