В Британии раскрыли «заговор военных», мечтавших свергнуть Мэй

45-летие путча генерала Пиночета (свергнувшего законного президента Чили Сальвадора Альенде в 1973 году) его британские коллеги отметили на все сто.

Как сообщают английские СМИ, министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, обедая с парой друзей из околоармейских кругов в ресторане при отеле «Бомонт» в центре Лондона, якобы обсуждал план свержения действующего премьер-министра Терезы Мэй. А некий «неравнодушный гражданин», совершенно случайно оказавшийся за соседним столиком, подслушал эту сверхсекретную беседу и доложил о ней журналистам. Впрочем, столь упоительному объяснению (в духе баек «о русских агентах — отравителях Скрипалей») можно и не верить. Очень вероятно, этот «случайный свидетель разговора» — оперативник с корочками спецслужб, а вся история — лишь борьба различных группировок за премьерский «трон».

— Я её (Мэй) сделал, я могу её и сломать, — будто бы сказал герой скандала собеседникам (меж коих был и неназванный экс-депутат парламента). В 2016 году Уильямсон действительно использовал своё влияние, чтобы помочь женщине-политику занять первый пост, а сейчас из-за неурядиц с выходом Британии из ЕС Мэй чуть было не схлопотала импичмент. В середине декабря попытка свалить премьера провалилась из-за достаточного числа голосов в парламенте, но то ли ещё будет?..

Затем последовали ещё более мощные откровения:

— Демократическая юнионистская партия [североирландское движение, имеет небольшое представительство в обеих палатах парламента — Ред.] кормится с моих рук, — продолжал бахвалиться никогда не служивший в армии министр обороны. Намекая на то, что хоть у этого ДЮПа всего 10 мест в Палате Общин, его мнение при возможном импичменте может стать решающим, ведь сейчас голоса «за» и «против» почти равны.

Также Уильямсон обсуждал методы «устранения» (в политическом смысле, конечно… хотя кто их знает) своих конкурентов по Консервативной партии, популярных политиков Саджида Джавида и нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта — которые теоретически могли бы занять место Мэй в случае её отставки.

Сам 42-летний «оборонщик» отрицает все обвинения, заявляя, что «лидерских амбиций не имеет» и хочет остаться на нынешнем посту ещё хотя бы два года, дабы курировать программу модернизации вооружённых сил. Однако пару месяцев назад у него уже был опыт давления на парламентариев, чтобы те приняли «правильный» вариант бюджета (в том числе с теми же военными тратами), приводит подробности газета «Таймс».