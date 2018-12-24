Энрике Иглесиас умилил Инстаграм, показав, как развлекает годовалую дочку Люси

Энрике Иглесиас уже не раз доказывал, что он – самый нежный отец, какого только можно пожелать. Певец часто делится в Инстаграме милыми снимками и видеороликами своих годовалых близнецов Люси и Нико. Новое умилительное видео артист снял во время морской прогулки на яхте: Энрике показал, как он веселит дочку. Кроха Люси на руках отца заливисто хохочет – и ее смех поднимает настроение всем 13 миллионам подписчиков странички испанского соловья.

Девочка была в восторге от того, как отец развлекает ее. Фото: Инстаграм.

У Энрике и Анны Курниковой есть яхта – пара построила себе дом на берегу залива, так что лодка им необходима для морских прогулок. Молодые родители часто выбираются в море, и теперь компанию им составляют дети. В забавном видоролике, снятом на палубе яхты, Энрике подкидывает Люси на руках. Малышка в полном восторге и явно считает своего родителя суперпапой.

На другом видео Энрике танцует с дочкой на руках. И снова полный восторг со стороны малышки – наверняка, когда Люси подрастет, она будет без ума от музыки вообще и папиных песен в частности. Чуть позже похожий ролик появился и в Инстаграме Курниковой: на видео Анна весело танцует, держа на руках сына. В отличие от впечатлительной Люси Нико во время танца был совершенно невозмутим и сосал палец, пока его мама ритмично скакала под зажигательную мелодию.

Заметно, что девочка растет похожей на Анну – она нежная блондинка. Малыш Нико же копия отца – он темноволосы и черноглазый. Напомним, Энрике и Анна стали родителями близнецов в декабре прошлого года. Появление на свет их первенцев оказалось полной неожиданностью для поклонников звездной пары. Теннисистка хранила свою беременность в секрете, не давала интервью и не выходила в свет. По словам родственников спортсменки, Анна вела обычный образ жизни - просто не светилась нигде и не посещала светских мероприятий, предпочитая проводить время дома в кругу семьи.

Энрике не раз подчеркивал: единственное, что его сейчас волнует — это Анна и дети. Рождение близнецов сильно изменило артиста.

- Мне нравится моя новая жизнь, - утверждает Энрике. - Сейчас, когда я работаю на студии, и время подходит к восьми вечера, я спешу домой. Меня тянет скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день. Больше меня в этот момент не волнует ничего.

Анна Курникова станцевала с сыном Нико на руках. Фото: Инстаграм.

Об Анне Энрике говорит с исключительной нежностью и признается, что она — лучшая женщина, которую он встречал в своей жизни. А еще добавляет, что после рождения детей секс у них стал даже лучше, чем раньше. И уточняет, что предаваться любовным утехам он предпочитает с утра.

- Это мой завтрак, - говорит он.

Русская теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор пара не расстается. Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально пара так и не скрепила свои отношения, однако многие поклонники уверены, что 37-летняя Курникова и 43-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Хотя сам артист уверяет, что они не женаты:

- Когда вы вместе долгое время, статус отношений ничем не отличается от брака. Мы вместе 17 лет. Какая разница? Я верю в брак, но даже если мы поженимся, то ничего не изменится. Но когда-нибудь я бы хотел сыграть свадьбу, - говорит он.