Новая мода на корпоративах-2018: Поп-звезд потеснили бизнес-тренеры и акробаты

У НИХ ЕЛКИ!

Декабрь - главное время для артистов. У них - елки! За праздничные дни можно заработать на весь будущий год, поэтому к предстоящим корпоративам все тщательно готовятся.

Но в последние годы не каждой звезде удается положить себе под елочку солидный магарыч: на поле появились игроки, которые ловко отжимают заработок у лидеров хит-парадов...

Коуч Андрей Вульф отрабатывает много новогодних программ. И они обходятся заказчикам дороже, чем посиделки с алкоголем под попсу. Фото: facebook.com

«КАНАЛЬИ» ПРОТИВ БОЯРСКОГО

Праздничные программы сейчас становятся более экономными. И неожиданными. Например, в этом году активно заказывают гимнастов. Тех же братьев-акробатов Варданян, которых разглядели на шоу «Минута славы». Посмотреть на цирковые номера в исполнении фактурных полуобнаженных качков будет стоить от 50 000 рублей. На ура идет, например, Carribean Show - зажигательный бразильский карнавал в исполнении трех-четырех темнокожих танцоров, которые могут и с перьями, и с ананасами на голове, и в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Актуальны интеллектуальные шоу типа «Своей игры». В цене артисты из телешоу «Импровизация» канала ТНТ. Причем стоят ребята недешево - часовое выступление обойдется примерно в 500 тысяч рублей.

Снегурочки из «Карибского шоу» готовы закатить под новогодней елкой настоящий бразильский карнавал. Фото: vk.com

Активно заказывают «мушкетера» Михаила Боярского - рубрику «По волнам моей памяти» еще никто не отменял. На днях, правда, актеру пришлось всерьез кричать «Тысяча чертей!» - на одном из корпоративов подвыпившие тетушки накинулись на Михаила Сергеевича, стали с ним фотографироваться, отнимать микрофон и пытаться подпевать.

А вот у рэперов, которые на повестке дня, не все так радужно. Заказы есть у единиц - тех, кто исполняет более-менее попсовую музыку, которую вынесет и руководство, и бухгалтерия. Поэтому только Элджей и Федук имеют какую-то работу под Новый год.

Братья Варданян из шоу «Минута славы», кажется, скоро сравняются в популярности с Николаем Басковым. По крайней мере на корпоративах они не менее востребованы. Фото: instagram.com

«ПРЕДСТАВЬТЕ, ВЫ - ДИРЕКТОР ФИРМЫ»…

Последние годы руководители крупных корпораций решили, что пользу должны приносить даже корпоративные мероприятия. Сократили затраты на алкоголь, артистов и стали приглашать бизнес-тренеров (коучей) - специально обученных людей, которые ведут мотивирующие программы и читают лекции. Бизнес-тренеры вытеснили даже участников программы «Кривое зеркало», которые приезжали, рассказывали 10 анекдотов и забирали около 15 000 евро.

- Меня дико раздражает мода на корпоративы с участием очередного модного коуча, который расскажет, как надо жить, - говорит популярный ведущий Алексей Остудин. - Работник надеялся развлечься с коллегами, а ему опять делают мозги по полной программе! Как будто целого года было мало.

А вот коуч Андрей Вульф считает, что за подобными программами будущее:

- Мы отрабатываем много корпоративных программ, включая новогодние. И стоят они, кстати, подороже, чем посиделки под «фанеру» с алкоголем и оливье. Если бы это было не нужно и неинтересно работодателям и сотрудникам, новых форматов не было бы. Проще заказать поп-марафон. Пора идти дальше, а не сидеть у разбитого корыта и обвинять коучей в том, что украли у тебя бутерброд.

За «накачку» умельцы берут от 200 000 рублей до миллиона.

Артем Дзюба.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«БЫЛИ ЗАПРОСЫ НА ФУТБОЛИСТОВ»

Чемпионат мира по футболу принес России новых героев. Вся страна полюбила Артема Дзюбу, Игоря Акинфеева и других игроков сборной, которые вывели нашу страну в четвертьфинал. И на рынке новогодних развлечений возник спрос на футболистов. Появилась информация, что появление на корпоративе «самого популярного футболиста страны обойдется в 75 000 долларов». Все тут же решили, что речь идет о Дзюбе.

- Я слышал, что после чемпионата мира концертный директор многих наших звезд Табриз Шахиди заявил, что через него можно позвать футболистов на корпоративы. Пошли запросы от моих знакомых на Дзюбу. Но выяснилось, что футболист вести шоу не будет, с гостями не сидит и т. д. Ребята так и не поняли, что тогда он будет делать, и отказались от этой затеи, - рассказал нам столичный помоутер Иван Копылов.

По словам наших источников, настоящей причиной отказа спортсменов от корпоративов стала история с арестом Мамаева и Кокорина. Члены сборной России по футболу предпочли сейчас не светиться на публике - чтобы не попасть в какую-либо сомнительную ситуацию.

Фото: youtube.com

Я ВАМ ПЕСЕНКУ СПОЮ ЗА СТО РУБЛЕЙ

Зато кассу гребут исполнители чужих хитов. После «Голоса» появилось очень много качественных и недорогих кавер-групп, у которых сейчас больше выступлений, чем у многих российских артистов, чьи хиты они перепевают.

- Можно найти неплохой коллектив от 100 000 рублей за вечер. Это сопоставимо с моим гонораром ведущего, - рассказал «КП» Алексей Остудин. - И кавер-группы сейчас - это совсем не то же самое, что лет 10 назад. Нынче это полноценные живые коллективы с прекрасными стильными молодыми музыкантами и певцами.

Имена коллективов называть нет никакого смысла - у них примерно одинаковый репертуар: немного мировой классики, несколько современных хитов, хоть одна песня «Ленинграда»... Артисты включают в свой репертуар любые песни по усмотрению заказчика, хоть из репертуара новой звезды Монеточки, которая берет 1 200 000 рублей за 40-минутное выступление. Поэтому у Монеточки пока три выступления за предновогоднее время, а каверщики имеют иногда по 3 мероприятия в день, зарабатывая себе на хлеб - уже и с черной икрой.

Фото: youtube.com

ВОПРОС ДНЯ

А кого бы вы пригласили на корпоратив?

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Я устрою со своими помощниками праздничное заседание инквизиции. Мы позовем русского Деда Мороза, финляндского Йоулупукки, западного Санта-Клауса. Вместе решим, как наказать всех этих бизнес-коучей, которые дерут немереные деньги с наивных людей. Чему они могут научить? Жульничество и обман. Людям нужно отдыхать на праздник.

Олег СИРОТА, фермер-сыровар:

- У нас на ферме нет корпоративов, потому что нет времени заниматься ерундой. Мы работаем, доим, кормим коровушек, варим сыр. Корпоративы - для городских бездельников и дармоедов. А мы лучше премии сотрудникам раздадим.

Дмитрий ШИЛОВ, известный блогер:

- Кого-то из старых героев! Все забыли замечательные «Маски-шоу». Или прапорщика Задова. Остальное надоело!

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Звезды и певцы достали. Хотелось бы чего-то необычного. Например, в России набирает обороты стендап - это когда комики выходят на сцену и травят смешные истории из жизни. Можно было бы пригласить ребят из Comedy Club.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Мы с друзьями по работе пойдем на научный батл. Это зарубежный аналог «Что? Где? Когда?». Возьмем немного алкоголя (чтобы он не мешал игре), будем мериться знаниями с другими командами. А после этого будут химические и физические эксперименты - такое шоу от умных ребят.

Инна СИРОТКИНА, учитель в школе:

- На работе мы все для себя устраиваем сами. Проведем с детьми концерт, посидим с коллегами.

Ирина, читательница сайта KP.RU:

- Главных героев этого года - сборную России по футболу. Хотелось бы посидеть, душевно поговорить с Акинфеевым или Дзюбой. Ведь наши парни сотворили чудо!

Антон, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- А я за старых добрых певцов - Валерию, Лепса, Стаса Михайлова... Главное, чтобы была веселая музыка!