Известный дизайнер Артемий Лебедев: Как из россиян на Украине делают «врагов народа»

Я всегда был уверен, что людоедские времена остались в 1937 году. Что люди не могут просто назвать кого-то врагом народа и получать удовольствие от физической расправы над теми, у кого просто другое мнение.

Но то, что сегодня происходит на Украине, очень сильно меняет мои представления о том, как на ровном месте нормальные люди вдруг начинают пускать изо рта пену и желать кому-то смерти или, ладно, согласятся на небольшие увечья. Эта обыденность больше всего пугает. Какая-нибудь девушка в модной кофейне заказывает латте на миндальном молоке, а через минуту желает кому-то смерти в комментариях на Фейсбуке («Расстрелять бы таких, как ты, и всю твою семью тоже»).

Я с этим столкнулся лично - после моей лекции в Киеве поднялся чудовищный крик среди украинских фейсбучников, которые были возмущены тем, что негоже сюда приезжать москалю, который посмел посетить Крым и ДНР/ЛНР. Досталось и организаторам, и даже площадке, где было выступление. Хотя все они, включая слушателей, не подозревали, что совершают предательство. Но им быстро объяснили, что они неправы, а мне запретили въезд на Украину на пять лет, хотя я украинский налоговый резидент и работодатель.

Механизм травли налажен идеально. Объясняется, что кто не с нами, тот враг, а дальше можно особенно не стараться. Вот свежайший пример - наш ведущий дизайнер Сергей Стеблина собрался прочитать лекцию в Одессе (в том числе потому, что сам одессит). И одно из самых массовых информационных изданий - Эспресо.тв - размещает у себя публикацию в духе «вот враг, который сделал логотип для Крыма, навигацию для аэропорта аннексированного Симферополя, он такого-то числа прочитает лекцию, а организуют ее такие-то».

И делается это не потому, что журналисты хотят поделиться ссылкой на интересную лекцию, а для того, чтобы какой-нибудь неуравновешенный психопат с ножом показал, как ведут себя патриоты с предателями.

И самое страшное, что призывающие к расправе люди даже не понимают, что они перестали быть людьми. Потому что текущая власть на Украине рассыплется, как ведьма от солнечного света, а потерявшим человеческий облик и христианское отношение к другим людям придется дальше жить.

Моя позиция по Украине остается неизменной: *** (чудаки. - «КП») пойдут лесом, а нормальные люди победят.

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