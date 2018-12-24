«Не вмешивайтесь, не судите»: Ксения Собчак дала совет после слухов о расставании с Виторганом

Эта новость не может оставить равнодушным никого, притом, что сами участники обсуждения первое время никак не комментировали слухи. А комментировать есть что. Говорят, что Ксения Собчак приняла решение развестись с Максимом Виторганом. Причиной разрыва стал другой мужчина, якобы новым возлюбленным журналистки стал режиссер Константин Богомолов. Пара несколько раз видели вместе на светских мероприятиях, что и стало почвой для таких настойчивых слухов. В конце концов, прояснить ситуацию решила сама Собчак. Она опубликовала пост – совет всем своим подписчикам.

«Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое», — написала Ксения, процитировав индийского религиозного и духовного мистика Ошо.

xenia_sobchak Посмотрите на этот совет.Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто

Напомним, Собчак замужем за Виторганом с 2013 года, у них есть общий сын Платон. Что касается Богомолова, то он в сентябре 2018-го развелся с актрисой Дарьей Мороз после 8 лет брака. Пара воспитывает дочь Анну.

А чуть позже, Шнур вдруг высмеял призыв Собчак не сплетничать о разводе. Ему показалось смехотворным стремление Собчак сначала приковывать к себе внимание, выставляя подробности своей личной жизни на показ, а затем просить подписчиков не обсуждать конкретную тему.

«Ну до чего ж смешные медиаперсоны! Вываливали все, и с тем же вместе. Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем. Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте.И разместив очередное фото смело, сопроводив его посланием от Ошо, подписчику дают понять, – не ваше дело», – написал музыкант.

Собчак молчать не стала и также ответила лидеру «Ленинграда» в стихах.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место. Чтоб помесить всех сплетен тесто. Хочу сказать, с добром и не без лишней лести - не лезьте!» – написала телеведущая.