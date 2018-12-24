Облысела из-за работы модели: Наоми Кэмпбелл показала шокирующее фото без парика

Те, кто знают Наоми Кэмпбелл лично шепчутся, что эта девушка спит в холодильнике. Манекенщице из золотой пятерки топ-моделей 90-х недавно стукнуло 48 лет, однако, она в отличие от своих коллег, и не думает уходить с подиумов. Длинноногая «пантера» все также востребована, высокооплачиваема и по-прежнему прекрасна. Да что там, она выходит на подиум вместе с дочерью Синди Кроуфорд - Кайей, тем временем, как сама Сидни давно наблюдает за наследницей из зала.

Однако, на днях топ-модель сама показала, что и у Кемпбелл могут быть недостатки. Так, ей например, пришлось распрощаться со своей роскошной гривой волос, которые сильно поредели из-за постоянных укладок, наращивания и стрессов. Мол, 30 лет на подиуме – это не шутки, а прежде всего, лысая голова.

naomi Bare it all.

Поэтому теперь на мероприятия модель вынуждена носить парики, а в обычной жизни бейсболки и шляпы. Но зато теперь красавица стала вести себя более осторожно и не подвергает свои локоны подобным негативным воздействиям. «Мне очень жаль свои волосы. Отросли ли мои волосы? Да, к счастью, они отросли. Но в то же время, многие люди в мире носят парики. Кому какое дело до этого? Я могу делать, что хочу, особенно если этого требует моя профессия», — заявляла Кэмпбелл.

Поклонники поблагодарили модель за откровенность и отметили, что такую красоту трудно испортить. Тем более, что это всего лишь волосы, а они всегда отрастут.

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