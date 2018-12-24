2018-12-24T19:09:22+03:00
Звезды

Облысела из-за работы модели: Наоми Кэмпбелл показала шокирующее фото без парика

Супермодель не постеснялась предстать перед поклонниками с редеющими прядями волос
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Теперь на мероприятия модель вынуждена носить парикиТеперь на мероприятия модель вынуждена носить парикиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Те, кто знают Наоми Кэмпбелл лично шепчутся, что эта девушка спит в холодильнике. Манекенщице из золотой пятерки топ-моделей 90-х недавно стукнуло 48 лет, однако, она в отличие от своих коллег, и не думает уходить с подиумов. Длинноногая «пантера» все также востребована, высокооплачиваема и по-прежнему прекрасна. Да что там, она выходит на подиум вместе с дочерью Синди Кроуфорд - Кайей, тем временем, как сама Сидни давно наблюдает за наследницей из зала.

Однако, на днях топ-модель сама показала, что и у Кемпбелл могут быть недостатки. Так, ей например, пришлось распрощаться со своей роскошной гривой волос, которые сильно поредели из-за постоянных укладок, наращивания и стрессов. Мол, 30 лет на подиуме – это не шутки, а прежде всего, лысая голова.

naominaomi
Bare it all.
166667 отметок «Нравится»4281 комментариевInstagram

Поэтому теперь на мероприятия модель вынуждена носить парики, а в обычной жизни бейсболки и шляпы. Но зато теперь красавица стала вести себя более осторожно и не подвергает свои локоны подобным негативным воздействиям. «Мне очень жаль свои волосы. Отросли ли мои волосы? Да, к счастью, они отросли. Но в то же время, многие люди в мире носят парики. Кому какое дело до этого? Я могу делать, что хочу, особенно если этого требует моя профессия», — заявляла Кэмпбелл.

Поклонники поблагодарили модель за откровенность и отметили, что такую красоту трудно испортить. Тем более, что это всего лишь волосы, а они всегда отрастут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русский олигарх превратил Наоми Кэмпбелл в рублевскую домохозяйку?

Наоми не скрывает, что хотела бы родить ребенка от Владислава. Ради любимого из России королева подиума готова даже принять православие. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В регионах еще на год продлят вещание аналогового ТВ
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
МИД России не исключает переход ВСУ к полномасштабным боевым действиям
Дмитрий Борисов из «Пусть говорят»: Звезды хотели бы жить а реальности, где за ток-шоу платят миллионы!
В мордовской колонии нашли нарушения трудовых условий осужденных
Дмитрий Борисов из «Пусть говорят»: Юрий Дудь задает вопросы, которые интересны старшекласснику
Путин 25 декабря встретится с руководство парламента
Корпорация «РОСНАНО» впервые получила от Fitch рейтинг на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом
Топ-100 самых сексуальных мужчин 2018 года возглавил кореец Чон Чонгук
Матвиенко заявила о готовности делегации Совфеда выехать в США
АвтоВАЗ выпустит восемь новых моделей до 2026 года
Матвиенко считает оскорбительным запрет на подарки врачам и учителям
Выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля
Врачи назвали пять продуктов, которые могут вызвать рак
Губерниев ответил на обвинения вице-президента IBU во лжи
Медведев сместил Александра Суринова с должности главы Росстата
Число жертв цунами в Индонезии достигло 334
В ЦАГИ смогли улучшить ракету «Ангара»
Официальный курс доллара на 25 декабря вырос до 68,41 рубля
Орешкин прогнозирует сложный период для экономики России на начало 2019 года
Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером Белоруссии
В Москве насмерть замерз известный математик и шахматист
Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Тимошенко сообщила об "избирательном армагеддоне" на Украине
В Брюсселе неизвестный устроил стрельбу из автомата
МИД Турции считает, что Израиль стремится расчленить Сирию