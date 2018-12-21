В HeadHunter выяснили, как в российских компаниях празднуют Новый Год

Всего несколько дней осталось до Нового года, одного из самых любимых наших праздников. Хлопушки, подарки, шампанское, веселье и длинные выходные. А еще – корпоративные вечеринки с коллегами.

Служба исследований HeadHunter в ноябре 2018 опросила 8 136 человек и выяснила, как в российских компаниях празднуют Новый Год.

По данным службы исследований HeadHunter

Больше четверти опрошенных (27%) сообщили, что в их компаниях не отмечают Новый Год вообще. Больше всего эта доля в Воронежской (38%) и Челябинской (34%) областях, а также в Республике Башкортостан (34%). Таких же ответов почти половина (47%) — среди респондентов из сферы «Рабочий персонал».

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

Основными форматами празднования Нового Года в российских компаниях можно назвать организованные корпоративы на внешних площадках (39%) и совместные посещения кафе, ресторанов или клубов (27%).

По данным службы исследований HeadHunter

Формат организованного корпоратива на внешней площадке наиболее популярен в Татарстане (55%), Башкортостане (51%) и Тюменской области (50%). Более неформальный вариант «посиделок» в офисе сильнее распространён в Омской области (28%).

По данным службы исследований HeadHunter

Вместе собираются в кафе, ресторанах или клубах более половины медицинских работников (55%), а также 40% юристов. Чаще всего организуют корпоративы на внешних площадках в сфере добычи сырья (50%), банковской сфере и IT (по 47%).

По данным службы исследований HeadHunter

В случае, если празднование Нового Года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то 49% опрошенных утверждают, что организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что организацию берут на себя сами сотрудники. Лишь в 5% случаях это внешнее агентство.

По данным службы исследований HeadHunter

Большинство респондентов (91%) ответили, что никогда не сталкивались со случаями увольнения сотрудников после новогодних корпоративов. Однако 9% всё же признались, что на их памяти такое бывало.

Вот самые яркие примеры:

«Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством»

«В ресторане разбил унитаз, уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним зашедшим в ресторан»

«Врач напился и врезал начальнику»

«Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам»

«Девушка провела ночь с руководителем»

«Драка с коллегами, которая переросла в погром»

«Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудни-ком совместно с ведущим»

«Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили»

По данным службы исследований HeadHunter

Что касается длинных новогодних выходных, то планы у россиян, в основном, сводятся к проведению времени с близкими (45%) или же к спокойному отдыху дома (43%). Почти четверть (24%) при этом планирует продолжать работать. А вот путешествовать собираются лишь 15% респондентов: больше всего эта доля в Архангельской области (27%) и Приморском крае (22%), а также в профобластях «Маркетинг, реклама, PR» (24%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (23%).

По данным службы исследований HeadHunter

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