2018-12-21T10:20:05+03:00
Общество

В HeadHunter выяснили, как в российских компаниях празднуют Новый Год

Очень многие россияне не собираются бездельничать во время новогодних каникул, предпочитая провести их на работе [инфографика]
KP.RU
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Новый Год на работе: как в российских компаниях отмечают этот праздникНовый Год на работе: как в российских компаниях отмечают этот праздникФото: Евгения ГУСЕВА
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Всего несколько дней осталось до Нового года, одного из самых любимых наших праздников. Хлопушки, подарки, шампанское, веселье и длинные выходные. А еще – корпоративные вечеринки с коллегами.

Служба исследований HeadHunter в ноябре 2018 опросила 8 136 человек и выяснила, как в российских компаниях празднуют Новый Год.

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

Больше четверти опрошенных (27%) сообщили, что в их компаниях не отмечают Новый Год вообще. Больше всего эта доля в Воронежской (38%) и Челябинской (34%) областях, а также в Республике Башкортостан (34%). Таких же ответов почти половина (47%) — среди респондентов из сферы «Рабочий персонал».

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

Основными форматами празднования Нового Года в российских компаниях можно назвать организованные корпоративы на внешних площадках (39%) и совместные посещения кафе, ресторанов или клубов (27%).

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

Формат организованного корпоратива на внешней площадке наиболее популярен в Татарстане (55%), Башкортостане (51%) и Тюменской области (50%). Более неформальный вариант «посиделок» в офисе сильнее распространён в Омской области (28%).

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

Вместе собираются в кафе, ресторанах или клубах более половины медицинских работников (55%), а также 40% юристов. Чаще всего организуют корпоративы на внешних площадках в сфере добычи сырья (50%), банковской сфере и IT (по 47%).

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

В случае, если празднование Нового Года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то 49% опрошенных утверждают, что организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что организацию берут на себя сами сотрудники. Лишь в 5% случаях это внешнее агентство.

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

Большинство респондентов (91%) ответили, что никогда не сталкивались со случаями увольнения сотрудников после новогодних корпоративов. Однако 9% всё же признались, что на их памяти такое бывало.

Вот самые яркие примеры:

«Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством»

«В ресторане разбил унитаз, уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним зашедшим в ресторан»

«Врач напился и врезал начальнику»

«Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам»

«Девушка провела ночь с руководителем»

«Драка с коллегами, которая переросла в погром»

«Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудни-ком совместно с ведущим»

«Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили»

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

Что касается длинных новогодних выходных, то планы у россиян, в основном, сводятся к проведению времени с близкими (45%) или же к спокойному отдыху дома (43%). Почти четверть (24%) при этом планирует продолжать работать. А вот путешествовать собираются лишь 15% респондентов: больше всего эта доля в Архангельской области (27%) и Приморском крае (22%), а также в профобластях «Маркетинг, реклама, PR» (24%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (23%).

По данным службы исследований HeadHunter

По данным службы исследований HeadHunter

HeadHunter — ведущая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 460 тысяч актуальных вакансий и 23 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседование 500 тысяч человек. В апреле 2015 года сайт SimilarWeb поставил HeadHunter на третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

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