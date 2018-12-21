Премьера «Лебединого озера»: 5-летний Александр Плющенко вывел на лёд своего двойника

- Это лучшее шоу Евгения Плющенко, - после премьеры шоу-балета «Лебединое озеро» в ВТБ Арене Динамо обсуждали в фойе поклонники фигуриста.

С этим тезисом согласились друзья и коллеги олимпийского чемпиона: Филипп Киркоров, пришедший на шоу с детьми и своей тетей Мари, Наташа Королева с Тарзаном, адвокат Павел Астахов, семья Валентина Юдашкина, Стас Михайлов с женой Инной (кстати, дочери певца участвовали в сказке, как юные подопечные школы Плющенко), кутюрье Игорь Гуляев и многие другие.

Евгений Плющенко с примой-балериной Ольгой Смирновой танцевал на паркете и на льдуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шоу действительно получилось фантастически красивым и интересным для всей семьи. Глядя на эту фигурную и балетную красоту, сложно поверить в то, что в исходнике притча о «Лебедином озере» непростая история для восприятия ребёнка. Как известно, в первоисточнике сказка заканчивается плохо, принц остаётся один. Но в советские годы в Большом театре «Лебединое озеро» шло со счастливым концом, поскольку Сталин считал, что искусство должно быть только духоподъёмным. После Большой театр вернулся к грустному финалу балета. А режиссёр-постановщик «Лебединого озера» Плющенко, легенда Большого театра Сергей Филин адаптировал притчу, чтобы она была интересна и детям в том числе. И, конечно же, с новогодним «хэппиэндом».

Дима Билан исполнил саундтрек к "Лебединому озеру"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс впервые в истории фигурное катание сливается в одно целое с балетом. Евгений Плющенко танцует, как на льду, так и на паркете с одной из самых лучших балерин планеты Ольгой Смирновой.

Продюсер шоу Яна Рудковская в выборе костюмов и даже программки спектакля придерживалась балетной стилистики.

Филипп Киркоров привел на спектакль своих детейФото: материалы пресс-служб

- В оформлении шоу нет ничего «дорого-богато», как в шоу-бизнесе. Приглашения на «Лебединое озеро», программка выдержаны в винтаж-стиле, - рассказывает «КП» Яна. -Дети, у которых нет возможности попасть в Большой театр на «Лебединое озеро», посмотрят наше шоу со звёздами Большого театра и фигурного катания. Хочется, чтобы дети после нашего спектакля, шли заниматься спортом и балетом.

Сергей Филин и Яна РудковскаяФото: материалы пресс-служб

Похоже большие планы на спорт и у 5-летнего Александра Плющенко. Малыш играет в спектакле одну из главных ролей - принца. В шоу у него есть двойник - фигурист Марк Соколов. Изначально мальчика, очень похожего на «Гном Гномыча» (так ласково называют Плющенко-младшего родители) брали на случай болезни Саши, на подмену. Но потом роль Марка расширилась. Его присутствие на льду делает возможным появления Саши в разных местах площадки. Тем самым усиливается эффект новогоднего волшебства.

Ани Лорак с дочерью Софией

5-летний Саша, конечно, сильно волновался, но держался молодцом. Даже упав на лед, не стал плакать, потер коленку и продолжил кататься. 11 минут провел на льду, выполнял сложные фигурные элементы. В пять лет так артистично держаться на льду- это, безусловно, достойно аплодисментов.

Ксения Бородина с дочкой

- Как он катается?! Это невероятно. Настоящий маленький принц, - похвалила «Гном Гномыча» певица Анна Седокова.

В финале шоу на лед выехали два постамента, на одном из них в окружении балерин был Дима Билан, на другом - звезда детского «Голоса» Александр Филин.

Анна Седокова с Яной РудковскойФото: материалы пресс-служб

Они представили саундтрек «Прости меня», написанный специально для «Лебединого озера».

Посмотреть шоу-балет «Лебединое озеро» можно до 31 декабря (включительно) в ВТБ Арена Динамо.