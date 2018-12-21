С нового года многократные визы в США для россиян подорожают в два раза

В американском посольстве рассказали, что могут снизить размер визового сбора для россиян, если Москва пойдет на такой же шаг.

Но то перспектива. А пока все дорожает. Так, с нового года россияне должны будут заплатить $303 сбора вместо нынешних $160. Таким образом, американцы ответили на увеличение стоимости российской визы в 2016 году.

При этом Штаты усложнят правила выдачи рабочих виз и процедуру повторного получения туристических. Если раньше их могли выслать по почте, то теперь наши граждане должны будут проходить полноценное собеседование.

- Очевидно, что на фоне постоянно возрастающей конфронтации между США и России будет ухудшаться не только качество политической коммуникации и дипломатических контактов, но и консульская работа, - уверен политолог Никита Данюк. - К тому же сказывается нехватка работников консульских служб, которые должны заниматься оформлением документов для виз. Так что вряд ли. На этом фоне кажется абсолютно нереалистичным удешевление многократной туристической визы, которую и так в нынешних условиях проще и быстрее можно получить в Прибалтике или Грузии.