2018-12-21T19:04:53+03:00
В мире

С нового года многократные визы в США для россиян подорожают в два раза

А сама процедура повторного оформления ужесточится
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Во время регистрации в консульском отделе посольства США в Москве. Фото ИТАР-ТАСС/Александра МудрацВо время регистрации в консульском отделе посольства США в Москве. Фото ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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В американском посольстве рассказали, что могут снизить размер визового сбора для россиян, если Москва пойдет на такой же шаг.

Но то перспектива. А пока все дорожает. Так, с нового года россияне должны будут заплатить $303 сбора вместо нынешних $160. Таким образом, американцы ответили на увеличение стоимости российской визы в 2016 году.

При этом Штаты усложнят правила выдачи рабочих виз и процедуру повторного получения туристических. Если раньше их могли выслать по почте, то теперь наши граждане должны будут проходить полноценное собеседование.

- Очевидно, что на фоне постоянно возрастающей конфронтации между США и России будет ухудшаться не только качество политической коммуникации и дипломатических контактов, но и консульская работа, - уверен политолог Никита Данюк. - К тому же сказывается нехватка работников консульских служб, которые должны заниматься оформлением документов для виз. Так что вряд ли. На этом фоне кажется абсолютно нереалистичным удешевление многократной туристической визы, которую и так в нынешних условиях проще и быстрее можно получить в Прибалтике или Грузии.

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