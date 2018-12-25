Щедрость Армении

Армения – это древняя страна, соединяющая Восток и Запад, в которой следы насыщенного исторического, культурного и религиозного прошлого можно найти почти везде. Куда бы вы ни попали – будь это храмы, природные или культурные достопримечательности, места для развлечений или шопинга, везде вы найдете невероятную содержательность, красоту и, главное, энергетическую отдачу. Любой час пребывания на этой земле станет волшебной комбинацией всех целей вашего путешествия. Культура? Экстрим? Гастрономия? Шопинг? Лечение? Бизнес? Как ни странно, в Армении возможно совмещение всего со всем благодаря миниатюрности и высокому качеству обслуживания.

Остановиться в Армении и особенно в Ереване можно со всем комфортом в отелях мировых сетей – Marriott, Hilton, Radisson, Best Western, Hyatt и не только. Их здесь много. Выбор за вами. Расположение столицы настолько удобно, что, выехав утром в любом направлении, вечером можно вернуться обратно, наполненными доверху впечатлениями.

Будьте готовы к приключениям и выбросу адреналина. Если вы любитель экстрима и то и дело завоевываете природу, то Армения подходит для этого идеально.

Скалолазание, зиплайн, парапланинг, виндсерфинг и кайтсерфинг, полет на воздушном шаре – все можно попробовать и убедиться в собственной храбрости и способностях. Учитывая сезон, разумеется. Если же вы больше склонны к созерцательности и тихим удовольствиям, то опять же – добро пожаловать! И уже в любой сезон.

Одним из лучших развлечений зимой может стать горнолыжный курорт Цахкадзор, чье название переводится как Ущелье цветов.

Впрочем, даже если вы имеете к зимним видам спорта лишь отстраненный интерес, вы все равно получите огромное удовольствие и прекрасно развлечетесь, живя в респектабельных отелях и питаясь в шикарных ресторанах.

Этот живописный город находится на склонах горы Тегенис в часе езды от Еревана и всего в 40 минутах от международного аэропорта Звартноц. Горнолыжников и сноубордистов встретят трассы всех уровней сложности. Если же снег и горы привлекают вас эстетически, то три очереди канатки последовательно будут открывать перед вами головокружительные виды на Севан и Арарат. А они достойны того, чтобы посмотреть на них именно с этого ракурса. На вершину горы вас доставит кресельная канатная дорога Lеitner с подогревом, что очень уместно в сезон.

Отсюда можно направиться к Севану.

Это настоящее чудо природы и одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире раскинулось в огромной горной чаше, обрамленной живописными горными хребтами. По легенде, чистую воду Севана в древние времена могли пить только боги и звезды. Однако времена, к счастью, изменились, и вода стала доступна и простым смертным. Местные жители, совершенно не смущаясь, называют его морем, а гиды, по праву, - жемчужиной. Севан великолепен со своими сотнями оттенков синего, серого, серебристого, зеленого, бирюзового и лазурного, идеально сочетающихся с бархатной рыжиной окружающих гор.

Где еще вы сможете увидеть эту волшебную красоту? И не пропустите на Севане еще одно удовольствие – местную рыбу сиг, приготовленную в озерной воде. Рестораны с аутентичной кухней рассыпаны по всей береговой линии.

И да, не забудьте теплую одежду: климатический характер Севана бывает резковат в своих проявлениях.

Если же вам вдруг захотелось почувствовать себя немного в Швейцарии, то пожалуйте в Дилижан, курортный город немного севернее Севана.

Дорога от озера сначала идет в горы, а потом ныряет в длинный тоннель. Выезжаете из него и попадаете в совершенно другой мир - высокие горы, густые заросли леса, приятный свежий воздух. Но если у вас слабый вестибулярный аппарат, то вам придется пройти испытание. Чувствительный отрезок пути сильно петляет. Дилижан - очень душевное место, где издавна селились представители интеллигенции - поэты, художники, писатели, ученые, и до сих пор город считается центром творческого отдыха страны.

В 2014 году здесь открылась Международная школа Дилижана.

Много энергии и новых чувств даст вам вояж в другой бальнеологический курортный город Джермук с его бодрящей и оздоравливающей энергией.

О целебной силе воздуха и многочисленных минеральных источников складывались легенды. По преданию, родники с целительной водой открыл людям олень. Подстреленный охотником, он собрал последние силы и бросился в источник, из которого выскочил живым и невредимым.

Кстати, именно поэтому символом Джермука является олень. Воздух здесь чистейший, насыщенный благоуханием цветов в теплое время года, а в зимнее – кристальным ароматом снега. Прозвучит странновато, но этот воздух хочется буквально есть. А еще здесь находятся поразительный по красоте Джермукский водопад высотой 68 метров и множество мегалитических построек. Одна из них, самая известная, называется "Лестница в небо". Легенда гласит, что она была высечена в отвесной скале эпическим исполином Мгером и дает пророческие способности тому, кто сможет подняться по ней.

А можно послушать «Симфонию камней». Это редкостный природный феномен.

Он расположен рядом с поселком Гарни в ущелье, что недалеко от армянской столицы. Другое его название "Базальтовый оргáн". Как нетрудно догадаться, он похож на этот музыкальный инструмент, как и удивительная симметрия вытянутых каменных шестиугольников. Здесь получаются великолепные фотографии, а впечатления от естественного совершенства природы остаются в памяти на всю жизнь.

И вот сейчас, наполнившись космической энергией и новыми впечатлениями, можно вернуться в Ереван и завершить это короткое, но запоминающееся путешествие в Армению.

Ереван встречает своих гостей с распростертыми объятиями, так, как будто всегда ждал именно вас.

И это не притворство, а настоящее, сердечное приветствие. Вы непременно почувствуете это завораживающее отношение в любом месте.

Столица хороша тем, что в ней можно получить все удовольствия и разом. Компактность и хорошая инфраструктура предоставляют все возможности для этого. Музеи, концертные залы, выставки, галереи – для ума и души, при этом хорошего качества.

Утро можно начать с посещения музея древних рукописей Матенадарана, что на древнеармянском значит «книгохранилище». Наряду с армянскими здесь хранятся более 2000 рукописей на русском, иврите, латыни, арабском, сирийском, греческом, японском, персидском и других языках. Более 20 тысяч рукописей и более 100 тысяч старинных архивных документов содержат бесценную информацию по истории, философии, медицине, литературе, искусству, космографии, гастрономии и даже косметологии. Кстати, рецепты последних двух используются в современной жизни, и эти продукты можно приобрести или попробовать.

В христианской до мозга костей Армении до сих пор стоит и действует единственная в стране мечеть, построенная в 1766 г. Голубая мечеть — это маленький прелестный оазис в центре Еревана, чудесное место с абрикосовыми деревьями и розовыми клумбами для отдыха и размышлений.

Она символизирует армяно-иранскую дружбу и является живой демонстрацией культурной и религиозной толерантности страны. Мечеть расположена в самом центре на проспекте Маштоца, однако, чтобы увидеть ее, нужно пройти в арку. И тогда вашим глазам откроется поистине великолепное зрелище.

Хенд-мейд сувениры, привезенные из путешествия, это особая статья. И за ними нужно пойти на легендарный вернисаж недалеко от площади Республики.

Лучшее место, чтобы понять национальную культуру, традиции и характер людей. Это настоящая ярмарка мастеров. Здесь можно найти все – картины, музыкальные инструменты, ковры, кинжалы, кофемолки, джезвы, изделия из полудрагоценных камней, серебра и многое другое. Только имейте в виду, что вернисаж работает в полном объеме только по выходным.

Одно из культовых мест Еревана - Каскад. Место, где удовольствие ведет массированную атаку на все органы чувств. Так что будьте готовы к сногсшибательному виду с верхней террасы каскада на самый центр Еревана, на великолепный Арарат (если он соизволит показаться. Иногда он бывает капризен, да), на произведения искусства мирового класса под открытым небом и внутри в музее Гафесчян…

И когда вы будете сыты глазами и душой, но голодны телом, вот тогда придет очередь выбора гастрономического заведения, которых на этой территории множество. Они все высокого качества, а потому дело за вами.

Поесть можно как в ресторанах национальной кухни вроде таверна "Ереван", Шереп, Лаваш, так и в гастрозаведениях мировой кухни. Куда бы вы ни пошли, вам предложат лаваш – армянский хлеб, который русский писатель А. Битов описал так: "Лаваш – это пища. Лаваш – это вилка. Лаваш – это салфетка. Лаваш едят, лавашем берут мясо, в лаваш его заворачивают…" Куда бы вы ни пошли, вы найдете чистую, вкусную и классно приготовленную еду. Хорошая и разнообразная еда – это почти культ. Все же армянская гастрономия прошла тест двух тысячелетий на отлично. И даже National Geographic включил Ереван в список «6 неожиданных городов для ценителей еды», назвав столицу одним из лучших мест в этой части мира с богатой кухней. Издание советует гурманам непременно воспользоваться гастротурами в Армению.

И вот сейчас, когда вы полны до краев разнообразными эмоциями, наконец можно облегчить кошелек. Всего несколько минут пешком – и вы оказываетесь на Северном проспекте с его роскошными брендовыми магазинами.

Приобретать одежду, обувь, аксессуары, парфюмерию и драгоценности от люксовых производителей лучше после обеда. Так советуют психологи, а они знают, что говорят.

Когда приходит время вечерних развлечений, нужно решить, к каким именно из них лежит душа. Армянская столица манит классическими концертами, звуками фолка, джем-сейшнами джазменов, музыкой ночных клубов, выступлениями самых необычных музыкантов, винными барами улицы Сарьяна, возможностью окунуться в атмосферу культовых столичных заведений, увидеть шоу поющих фонтанов.

Лучше всего, конечно, отправиться в один из клубов. Практически везде звучит живая музыка – джаз, рок, фьюжн, фолк, соул, техно… Вероятно, вы откроете для себя много интересного, а культовые места армянской столицы вроде Malkhas, Mezzo, Club 12 станут и вашими.

Перед тем, как отправиться в свой отель, можно погулять по ярко освещенному центру города.

Здесь всегда царит праздничное настроение, даже поздней ночью. Ереван – один из самых безопасных городов. И это еще одна из привлекательных черт армянской столицы. А еще та, что после того, как вы вернетесь к себе домой, вы непременно захотите вернуться обратно, потому что Армения ждет вас всегда…

Фото: Официальный туристический сайт Армении

© Комитет по Туризму Министерства Экономического Развития и Инвестиций РА и Фонд Развития Туризма Армении