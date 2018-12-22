Будете запрещать - на уроки в трусах придут: что стоит за "бунтом школоты" в регионах

В последнее время школьники все чаще стали сражаться за свои права. В основном борются за право выглядеть так, как им хочется, а не так, как написано в Уставе.

Мы собрали истории последнего времени и предлагаем подумать - а может, подростки и правы? Или все-таки дресс-код - никакое не чрезмерное требование, аккуратный внешний вид помогает воспитывать вдумчивых и серьезных людей?

Красные волосы до прокуратуры довели

С этой истории и поднялась волна. Директор гимназии в Перми отстранила от занятий 10-классницу Зину Агишеву - из-за розового цвета волос. Сослалась на внутренние школьные правила – на так называемый «локальный акт». В некоторых школах это еще называется Уставом.

Зина Агишева оказалась девочкой не простой. У нее мама - местный депутат Надежда Агишева. Она вступилась за дочку, подняла шум в соцсетях, обратилась в прокуратуру. И прокуроры встали на сторону Зины! По заключению надзорного органа, школьные правила - слишком размытые. В частности, в них говорится: “Не допускается яркое не естественное окрашивание волос, ношение распущенных волос. У девочек и девушек длинные и средней длины волосы должны быть собраны в пучок или косу, укреплены бантами, заколками. Мальчикам и юношам рекомендуется короткая классическая или модельная стрижка. Девушкам 9–11-х классов разрешается макияж легких пастельных тонов, а также маникюр с использованием прозрачных бесцветных или не ярких лаков”.

Десятиклассницу Зину Агишеву отстранили от занятий - из-за розового цвета волос.

Что же считать “неестественным” цветом? Кто определил, что, к примеру, ярко-рыжий, очень близкий к оранжевому, - неестественный?

В итоге директора и школу оштрафовали - на 30 и 50 тысяч рублей соответственно. Более того, местный департамент образования после этого случая выпустил целую методичку - «о требованиях к внешнему виду учащихся». В документе, который разослали по всем школам города, настоятельно рекомендовано переписать все школьные уставы, убрав оттуда формулировки про запреты пирсинга и окрашенные волосы. А пункты о внешнем виде сделать не строго обязательными к выполнению, а рекомендательными.

Ровно такая же история произошла в городе Бердске Новосибирской области: шестиклассницу не пустили на занятия из-за волос голубого цвета. Родители обратились в прокуратуру и та нашла в школьном Уставе сразу несколько несоответствий Закону “Об образовании” и даже Конституции.

Не такая рубашка, садись, “два”!

Но, похоже, формуляр от чиновников дошел не до всех пермских педагогов. Вторая история - опять оттуда. Жертвой теперь стал второклассник Максим. Он совершил “страшное преступление”: пришел на урок ритмики не в белой, а в голубой рубашке. В дневнике - три “двойки” и пояснение “не готов к уроку”.

В Перми второкласснику поставили 4 двойки по ритмике за то, что он ходит в голубой рубашке.

Изумленным родителям учительница объяснила так: “Девочкам и мне приятно, когда мальчик в белом, таковы мои требования, у нас в школе особая аура”.

Мама Максима составила жалобу директору, потому что в школьном Уставе о белых рубашках не нашла ни слова. Но лично отнести не смогла - была в командировке. Бумагу в школу понес ее гражданский муж и… был выставлен директором из кабинета со словами: “Вы Максиму никто! Охрана, не пускайте его в школу!”

В департаменте образования ситуации тоже сильно удивились и пояснили: “двойки” за “не тот” цвет рубашки - незаконны. Родители Максима подали жалобу на школьную администрацию.

Профсоюзы учеников - против косных педагогов

Между тем, в Питере, самом либеральном из городов российских, 16-летний Леонид организовал профсоюз, в который вступили 170 человек из той же школы. Цель - требовать соблюдения своих прав. В частности - разрешения красить волосы и носить серьги. Администрация не нашла ничего умнее, чем пригрозить старшеклассникам прокуратурой и даже психушкой. После такой реакции Леонид прославился на всю страну. Ну, естественно, в такой ситуации будете что-то запрещать - дети вообще в трусах придут. Надо договариваться. Как, например, сделали в Екатеринбурге.

Старшеклассник Леонид организовал профсоюз, в который вступили 170 человек из той же школыФото: Олег ЗОЛОТО

Там старшеклассники 121-й школы тоже создали профсоюз, но бузить не стали.

- Слушайте, ходить в деловом каждый день – это же так скучно! - рассказывает один из активистов, 15-летний Александр Соловьев. – Мы с ребятами решили, что нам жизненно необходимы «краски» и пошли к нашим учителям. Они сначала возмутились: какие краски?! Это же против правил. Но мы их убедили: в яркой одежде мы сможем почувствовать себя намного свободнее и показать, что мы стильные, активные и разные. Учителя прислушались и дали нам свободу от «строгости». Так у нас появилась «Красочная неделя».

Она проходит дважды в учебном году. Каждый день посвящен какому-то цвету или теме. Например, понедельник — день красного цвета. Можно надевать алые толстовки или малиновые худи, носить красные повязки и носки. Есть день желтого и зеленого цветов, сине-фиолетовый день или тематический день, например «пижамный».

- Правда, учителя поставили нам условие - форма все равно должна быть. Поэтому мы поверх нее надеваем пижамы – кигуруми (костюмы в виде животных – Ред.), - добавляет ученица 9-го класса Екатерина Мельникова. А когда у нас в тренде какой-то цвет – мы надеваем, например, красные футболки под пиджаки, красные носки, ремни.

- Мы с учителями тоже присоединяемся, кто-то брошь надевает в цвет дня недели, другие - шарфики или браслеты, повязки, акценты добавляем в свой гардероб, и это смотрится гармонично. Такая неформальная обстановка сплачивает, укрепляет школу, - довольна завуч по внеучебной работе Вероника Трубеева.

Местные чиновники не против, говорят, будут “транслировать опыт на другие учебные заведения города”.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пижамы - ради психического здоровья

Не везде школа - это место сражения учеников с администрацией. В школе №12 Красноярска есть прекрасная традиция. В День психического здоровья (отмечается 2 октября) в учебном заведении устроили пижама-пати - все дети и даже некоторые педагоги пришли в максимально комфортной одежде: в пижамах, тапочках, носках, пледах, кое-кто - с подушками. Повсюду стояли столики с чаем и угощениями (все это тоже организовали дети вместе с родительскими комитетами), на переменах можно было поиграть на гитаре, позаниматься йогой, порисовать, послушать сказки. В общем, в школе создали максимально спокойную, уютную атмосферу. Подумывают над тем, чтобы устраивать такие разгрузочные дни почаще, чем раз в год.

МНЕНИЕ “ЗА”

Ничего плохого в школьной форме и дресс-коде нет. Если родители подписали Устав, значит, его надо исполнять. Форма дисциплинирует. Дети не меряются, у кого шмотка дороже, а у кого - дешевле, кому родители могут позволить купить модную вещь, а кто-то донашивает за старшей сестрой. Никто не заставляет ходить, как в советское время, в единой для всей страны шерстяной и темной одежде. Сегодня всего лишь просят выглядеть прилично.

Марина, 47 лет, слушательница радио “Комсомольская правда”

МНЕНИЕ “ПРОТИВ”

Я очень хорошо понимаю подростков. Они всего лишь хотят самовыразиться. В их возрасте это - главное. Изначально дети - свободные и талантливые личности. А такие глупые и необоснованные запреты в школах давят детей. Что плохого в том, что подростки будут яркие и разные? Они не хотят быть депрессивной и послушной серой массой, которая так удобна вам, “заслуженным педагогам”, поймите уже вы это!

Андрей, 37 лет, читатель KP.RU