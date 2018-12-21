Три главные опасности зимних каникул для детей

По данным Московского НИИ психиатрии, новогодние праздники «обходятся» столице в 9 тысяч дополнительных смертей. Пик их приходится на 1 января – плюс 2,2 тысячи по сравнению с обычным будним днем. Цифра общая – учтены и взрослые, и дети.

Понятно, что в первый день Нового года погибает больше взрослых и, опять-таки понятно из-за чего - алкоголь. А вот в остальные дни зимних школьных каникул печальная статистика резко становится “детской”.

Как снизить смертность, как сделать так, чтобы меньше появлялось калек и обмороженных? Об этом на Радио «КП» мы говорили со специалистами – спасателями, учителями.

Опасность 1. Обморожение

- В фильмах и взрослые, и дети видели: когда замерзают лицо, руки, ноги – герои растирают их снегом. Так вот – это абсолютно неправильно. Мало того – это опасно! – рассказывает спасатель Евгений Тертышников. – Руки намокают, и температура тела еще больше понижается. В таком случае возможен уже холодовой ожог. Он опаснее, чем простое обморожение.

Что делать? Завести ребенка в теплое помещение и начать его постепенно отогревать. Не надо сразу руки засовывать под горячую воду!

- А если нет поблизости теплого помещения? Замерзли на прогулке и до жилья далеко.

- У человека есть два места, где самая высокая температура тела. Это пах и подмышки. Руки засовываем себе под подмышки, под куртку.

- А если замерзли ноги?

- Главная причина того, что ноги замерзают – промокшая обувь. Или неправильная, слишком узкая колодка, которая сжимает стопу, пережимая сосуды. В этом случае нужно снять все мокрое и обернуть замерзшие части тела во что-то сухое и, желательно, теплое. Хоть варежки надеть на ноги, хоть одеялом замотать.

Обувь должна быть на хорошем нескользящем протекторе.

- Правильная одежда - легкая, обладающая хорошими теплоизолирующими свойствами. И не впитывающая влагу, - продолжает эксперт по выживанию Олег Гегельский.

Если вы отморозили себе неприкрытую теплой одеждой часть тела - ни в коем разе не натирайте её снегом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сейчас выпускают довольно много недорого термобелья. Главное его свойство – оно держит тепло и отводит влагу. А вот надевать в морозные дни майки из хлопка нельзя. Они быстро намокают и приводят к переохлаждению.

Вообще одеваться в морозные дни нужно послойно, как капуста. Первый слой – термобелье – легкое, если мороз не сильный и вы не собираетесь несколько часов находиться в дороге. Плотное – если предстоит переход в течение трех-пяти часов и дольше.

Второй слой – флисовый. Флиски тоже есть недорогие. Их главное свойство, как и термобелья, - держат тепло, отдают влагу. Флиски бывают разной плотности. Выбираем их так же, как и термобелье – в зависимости от температуры на улице и продолжительности выхода на мороз.

Третий слой – куртка и штаны. Желательно, из мембранной ткани, которая, опять таки, сохраняет тепло и отводит влагу. Подойдут и пуховики. И тут далеко не всегда стоит гоняться за дорогими моделями с натуральным пухом. Сейчас разработаны синтетические утеплители – тонкие и качественные. Они делают куртки легкими и надежными.

Обязательно - перчатки. Хотя можно и варежки. А можно запастись комплектом – перчатки из флиса с варежками. Когда руки в перчатках замерзают – варежку надевают не вместо них, а поверх.

Обязательно на морозе должна быть закрыта голова. Шапочка из шерсти или меховая шапка - на ваш выбор.

- Голова не защищена специальными жировыми отложениями. Через голову мы теряем до 75 процентов энергии и тепла, - напоминает Олег Гегельский. - Защищенная голова – залог того, что не произойдет общего переохлаждения организма.

ВАЖНО!

Обязательно соблюдать питьевой режим. Необходимое количество воды в организме способствует нормальному функционированию систем и органов.

Опасность 2. Пиротехника

Фейерверки

- Хорошо бы, чтобы новогодние фейерверки покупали взрослые. И не на каких-то левых лотках, а в магазинах. Причем, нужно проверить сертификаты соответствия этой продукции, - напоминает учитель ОБЖ московской школы 2120 Игорь Пономаренко. – Второе – прочесть инструкцию о том, как правильно их запускать. Есть фейерверки, которые должны быть расположены вертикально. А у нас часто люди сначала их поджигают – понятно ведь, в руках это сделать удобнее - а потом, уже когда загорается шнур, срочно вставляют в снег. А те падают и заряд летит в прохожих, в машины, залетает на балконы. Установили фейерверк надежно, определили направление - только тогда поджигайте. И не давайте это сделать детям.

Все манипуляции с коварной пиротехникой должны проводить только взрослые и трезвые люди.

Петарды

Другая проблема - петарды. Зажигаются от спичечного коробка. Маленькие такие, и не подумаешь, что штучка-то коварная. Петарды могут оторвать пальцы, выбить глаз, привести к сильным ожогам.

- Такие ожоги очень опасны – они бывают и химические, и термические одновременно, - добавляет Евгений Тертышников. – Объясните детям опасность игры с петардами.

Елка

При установке елки помните – на ней нельзя размещать вату, легковоспламеняющиеся игрушки.

- А еще лучше провести противопожарную пропитку - есть для этого специальные баллончики, - советует Игорь Пономаренко. – Нужно обработать не только елку, но и занавески рядом. У нас елки ставят обычно вблизи от окна. Огонь быстро перекидывается на занавеси - а потом пламя уже трудно остановить.

Опасность 3. «Потеряшки»

- Зимой у спасателей намного меньше времени на поиск потерявшегося человека, счет идет не на часы, а на минуты! – напоминает руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. – Переохлаждение очень опасно. А еще под снегом не видно, где начало водоема, где ямы.

Главный совет тут – обязательно иметь с собой заряженные телефоны. Помнить, что зимой день короткий. Ну и не отходить от знакомых мест.

- Зимой дети чаще теряются не за городом, а в городе, - рассказывает Евгений Тертышников. - Особенно в новогодние праздники. Родители большой компанией идут гулять и забывают про детей: «они же только что тут под ногами крутились, а теперь их нет!»

Правила, которые надо соблюдать:

Ребенок должен знать номер мобильного родителей. Если у него есть свой телефон – этот номер должен быть забит в телефонную книжку первым. Если телефона нет – записка с номером телефона должна быть в курточке. А, вообще, желательно пришить лоскут ткани с номерами и именем ребенка где-нибудь около воротника.

Нужно объяснить – если не видишь родителей, понимаешь, что потерялся – никуда не иди. Стой на месте! Родители тебя найдут.

В торговом центре можно подойти к охраннику или продавцу и попросить о помощи.

На улице – к полицейскому, продавцу. Если их поблизости нет – к женщине с ребенком или к семейной паре.

Очень важно такие правила объяснять по несколько раз. А лучше даже время от времени проводить тренировки. «Вот ты остался один на улице – что будешь делать?» Может быть, этот навык никогда ребенку не понадобится – и слава богу. Но в случае ЧП он может его спасти.

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