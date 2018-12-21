Опрос «КП»: Ургант и Андреева — лучшие телеведущие 2018 года

С 13 по 21 декабря на сайте kp.ru проводился опрос: читателям было предложено проголосовать за лучшего телеведущего и телеведущую уходящего года.

У мужчин триумфатором стал ведущий шоу «Вечерний Ургант» (Первый) Иван Ургант — он набрал 54% зрительских голосов*. Казалось бы, очевидная и даже чуть пошлая очевидность. Но нет, до последнего момента — до 15.00 сегодняшнего дня, когда голосование было закрыто — основная борьба развернулась между Ургантом и Игорем Прокопенко, многолетним ведущим программы «Военная тайна» (РЕН). Буквально до вчерашнего дня лидировал Прокопенко, но в определенный момент фанаты Ивана воспряли ото сна и принялись голосовать за любимчика. Люди жали на кнопку днем и ночью — во всех часовых поясах необъятной России — и вывели комика в топ! Вот, что значит всенародная любовь. Прокопенко с 30% голосов был повержен в честной битве.

Третье место в мужском разряде досталось ведущему шоу «Голос» (Первый) Дмитрию Нагиеву — 7%. Перешедший в «Прямой эфир» (Россия 1) Андрей Малахов обосновался на четвертом месте. Пятерку лидеров замкнул Максим Галкин, что ведет проект «Лучше всех!» (Первый).

Итоги голосования "Лучший телеведущий 2018".

В женской эстафете тоже завязалась напряженная борьба — до последнего момента лидировала Лера Кудрявцева, шоу которой под названием «Секрет на миллион» (НТВ) часто производит резонанс. Но и тут сотрудники Первого не оставили камня на камне от коллег: Екатерина Андреева, которую нечасто можно и в эфире теперь увидеть, резко взлетела на первое место с 28% голосов. Ее коллега Юлия Меньшова, ведущая шоу «Наедине со всеми» и «Сегодня вечером» (Первый), заняла второе место — 13% голосов. Третьей стала Ирада Зейналова («Итоги недели», НТВ). Лера Кудрявцева осталась на четвертой строчке — 9%, а Лариса Гузеева из программы «Давай поженимся» (Первый) — на пятой с 8% голосов.

Итоги голосования "Лучшая телеведущая 2018".

* опрос длился 9 суток, за это время читатели проголосовали порядка 70 000 раз. Один человек мог голосовать по несколько раз за кандидата (это и есть признак искренней любви к ведущему или ведущей!). В материале представлены пять лидеров голосования, а проценты высчитаны исходя из общих данных опроса: в мужской номинации были представлены 20 человек, в женской — 15.