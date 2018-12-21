2018-12-21T21:03:54+03:00
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Опрос «КП»: Ургант и Андреева — лучшие телеведущие 2018 года

Читатели подвели итоги года в открытом и прозрачном голосовании
Константин ГЛЫБА
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Победители голосования "Комсомолки" работают на Первом канале.Победители голосования "Комсомолки" работают на Первом канале.
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С 13 по 21 декабря на сайте kp.ru проводился опрос: читателям было предложено проголосовать за лучшего телеведущего и телеведущую уходящего года.

У мужчин триумфатором стал ведущий шоу «Вечерний Ургант» (Первый) Иван Ургант — он набрал 54% зрительских голосов*. Казалось бы, очевидная и даже чуть пошлая очевидность. Но нет, до последнего момента — до 15.00 сегодняшнего дня, когда голосование было закрыто — основная борьба развернулась между Ургантом и Игорем Прокопенко, многолетним ведущим программы «Военная тайна» (РЕН). Буквально до вчерашнего дня лидировал Прокопенко, но в определенный момент фанаты Ивана воспряли ото сна и принялись голосовать за любимчика. Люди жали на кнопку днем и ночью — во всех часовых поясах необъятной России — и вывели комика в топ! Вот, что значит всенародная любовь. Прокопенко с 30% голосов был повержен в честной битве.

Третье место в мужском разряде досталось ведущему шоу «Голос» (Первый) Дмитрию Нагиеву — 7%. Перешедший в «Прямой эфир» (Россия 1) Андрей Малахов обосновался на четвертом месте. Пятерку лидеров замкнул Максим Галкин, что ведет проект «Лучше всех!» (Первый).

Итоги голосования "Лучший телеведущий 2018".

Итоги голосования "Лучший телеведущий 2018".

В женской эстафете тоже завязалась напряженная борьба — до последнего момента лидировала Лера Кудрявцева, шоу которой под названием «Секрет на миллион» (НТВ) часто производит резонанс. Но и тут сотрудники Первого не оставили камня на камне от коллег: Екатерина Андреева, которую нечасто можно и в эфире теперь увидеть, резко взлетела на первое место с 28% голосов. Ее коллега Юлия Меньшова, ведущая шоу «Наедине со всеми» и «Сегодня вечером» (Первый), заняла второе место — 13% голосов. Третьей стала Ирада Зейналова («Итоги недели», НТВ). Лера Кудрявцева осталась на четвертой строчке — 9%, а Лариса Гузеева из программы «Давай поженимся» (Первый) — на пятой с 8% голосов.

Итоги голосования "Лучшая телеведущая 2018".

Итоги голосования "Лучшая телеведущая 2018".

* опрос длился 9 суток, за это время читатели проголосовали порядка 70 000 раз. Один человек мог голосовать по несколько раз за кандидата (это и есть признак искренней любви к ведущему или ведущей!). В материале представлены пять лидеров голосования, а проценты высчитаны исходя из общих данных опроса: в мужской номинации были представлены 20 человек, в женской — 15.

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