Выбор читателей «КП»: самый стильный — Стас Михайлов, самый сексуальный — Стас Пьеха

В декабре мы запустили голосование на сайте KP.RU, предложив читателям выбрать самых ярких знаменитых мужчин в 2018 году. Опрос проходил в двух категориях — «Самый стильный» и «Самый сексуальный». Самое забавное - победили два Стаса.

В первой категории победа досталась Стасу Михайлову. «Самым стильным» в 2018 году его назвали 40,49 % читателей «Комсомолки».

- Стас, поздравляем! Кто вам помогает со стилем?

- Спасибо! Никто не помогает. Я это делаю по наитию, в зависимости о своего настроения. Нынешний образ мой, кому-то нравится, кому-то - нет. Но я себя чувствую комфортно и органично в этом стиле. За время моего пребывания на сцене в роли публичного человека, артиста у меня поменялось очень много образов. Но это не делается специально, это мое ощущение жизни на данный момент. Как я себя ощущаю, так и одеваюсь.

Итоги голосования "Самый стильный мужчина 2018".

Огромное спасибо всем, кто голосовал. Пожелать вам хочу в первую очередь здоровья. И в преддверии Нового года, безусловно, исполнения желаний, счастья, мира каждому сердцу, любви. Спасибо за верность.

В пятерку самых стильных, по версии читателей «Комсомолки», вошли: Николай Басков (37,44 %), Филипп Киркоров (5,71 %), Константин Хабенский (3,03 %) и Андрей Малахов (2,00 %).

А в категории «Самый сексуальный» победил Стас Пьеха. Свою симпатию артисту выразили 43,51 % читателей «Комсомолки».

- Я уполномочен от всей души поблагодарить своих поклонников, хоть и не думаю, что это очень важно для моей жизни, но это чертовски приятно, - сказал «КП» Стас Пьеха. - Особенно приятен тот факт, что люди добровольно голосовали за меня — читатели «Комсомольской правды» и те, кто небезразлично относятся к моей судьбе, мои слушатели, мои единомышленники. Спасибо, что выбрали меня самым сексуальным мужчиной этого года. Это, конечно, спорный вопрос, но раз вы так считаете, я с вами спорить не буду. Еще раз спасибо все, кто голосовал, я вас не подведу, буду хорошеть, молодеть и всячески вас радовать.

Итоги голосования "Самый сексуальный мужчина 2018".

В пятерку «Самых сексуальных» вошли и другие джентльмены: Алексей Воробьев (38,03 %), Павел Прилучный (3,64 %), Егор Крид (2,47 %) и актер Милош Бикович (2,17 %).