Кем был Берия - эффективным менеджером или кровавым палачом

Это имя наводило ужас на многих в СССР. Ближайший соратник Сталина, начальник главных советских репрессивных машин - НКВД и ГУЛАГа. После смерти вождя верхушка СССР свела с ним счеты в борьбе за власть.

Но его фигуру до сих пор окружает множество мифов. Разобраться с ними мы попросили историков и публицистов Юрия МУХИНА, Дмитрия ФОСТА и Николая СВАНИДЗЕ.

МИФ 1

Просил Сталина запустить пытки «врагов народа»

Фост:

- Это миф и не миф одновременно. Да, Берия просил Сталина дать санкции на жесткие допросы. Но смешно говорить, что в этом виноват он один. Пытки по факту запустил в НКВД еще Дзержинский. Берия просто вызывал ужас у быдла во власти. У людей, которые сами были замазаны репрессиями и безграмотными действиями в годы войны.

Мухин:

- Берия, выступая в 1938 году, говорил: мы возвращаем 40% дел! Потому что человек может в чем угодно признаться под пытками, а на суде скажет: я этого не делал - и все, доказательства нет...

Сванидзе:

- ГУЛАГ как экономическую систему придумал Ягода. Большой террор проводил Ежов. Но все это исходило от Сталина - какие-то вещи предлагал сам, на какие-то кивал головой. Берия сменил Ежова во главе НКВД - и был частью системы.

Имя Лаврентия Павловича наводило ужас на многих в СССР. Ближайший соратник Сталина, начальник главных советских репрессивных машин - НКВД и ГУЛАГа.Фото: РИА Новости

МИФ 2

Лично допрашивал маршала № 1 Блюхера и истязал его?

Мухин:

- Берия допрашивал Блюхера, потому что это маршал. Не доверялось такое простому старлею госбезопасности. Но бить - это тяжелая физическая работа. Вряд ли он делал это сам.

Фост:

- Лично он никого не пытал. Для этого специально выделялись люди. Он что, сам Блюхеру выбил глаз?

Сванидзе:

- Документальных свидетельств того, что он участвовал в пытках, нет - участвовали его замы, полковники, генералы. Исключить того, что Берия был садистом, нельзя, но прямых доказательств этому нет.

МИФ 3

Виновен в расстреле 20 тысяч поляков в Катыни

Мухин:

- Откуда 20 тысяч расстрелянных?! За весь 1940-й высшую меру применили к 1600 лицам - есть статистика. Берия пытался вербовать этих польских офицеров, чтобы создать из них армию для войны с немцами. Не получилось. Их поселили в дома отдыха. До декабря 39-го не знали, сколько их вообще находится в СССР. Они требовали денег, еды и не работали. В 1940-м Особое совещание назначило им 3 - 5 лет лишения свободы, переквалифицировав в заключенных. И заставили работать.

Фост:

- Расстрел в Катыни был стопроцентно коллегиальным решением. Берия тут виновен не больше других.

Сванидзе:

- Именно Берия предлагал так поступить. Но он инициировал что-то сам, только когда представлял себе четко линию партии и знал, что это может понравиться Сталину.

Семья всемогущего главы НКВД в сборе: сын Серго, жена Нино Гегечкори, сам Лаврентий Павлович и его невестка (подарившая ему троих внуков) Марфа Пешкова, она же любимая внучка пролетарского писателя № 1 Максима Горького (слева направо). Фото: youtube.com

МИФ 4

Депортировал немцев, а потом и другие народы

Фост:

- С 15 июня 1941 года в украинских поселениях немцев Поволжья составлялись списки коммунистов и формировались диверсионные отряды. Они готовились к войне и действовали по инструкциям Гитлера. То есть были веские причины их выселить.

Мухин:

- Депортация некоторых малых народов, организованная Берией, их спасла. Русские понесли огромные человеческие потери на фронтах. А эти либо отсиделись в тылу, приветствуя приход гитлеровцев, либо воевали на его стороне...

Сванидзе:

- Берия разрабатывал операции по выселению народов как глава НКВД - это было и в начале войны, и в 1944-м. Когда это уже не было оправдано ни с военной, ни с политической, ни даже с рациональной точек зрения - мы уже побеждали Германию.

МИФ 5

Насиловал актрис...

Мухин:

- Он что, ездил вдоль своего дома в Москве, на Малой Никитской, на машине и высматривал женщин? Увидел - хватал и тащил к себе домой? Если бы узнали женщины Москвы, что Берия вот так выбирает, там демонстрация возникла бы желающих… Где насиловал? В этом доме, где окна на уровне улицы, где он жил с женой, сыном и внуком? И он тут будет насиловать?

Фост:

- Генерал Москаленко, работавший с архивом Берии после его расстрела, рассказывал, как он говорил с его вдовой, и она рыдала: как же вы могли опозорить меня так, и выставить его насильником…

Сванидзе:

- Слишком много показаний, что он ухаживал за женщинами, не пренебрегая своим положением, - то, что называется сейчас харрасментом, когда отказать ему было опасно. Есть воспоминания известных женщин. И дело не в физическом насилии - таких показаний нет. Но то, что использовал свое положение, - несомненно.

В 1934 году Иосифу Сталину (третий слева) руководители Абхазии и Грузии Нестор Лакоба (крайний слева) и Лаврентий Берия (второй справа) показали, как расцвело Закавказье при большевиках. Два года спустя Лакоба умрет после ужина у Берии.Фото: EAST NEWS

МИФ 6

Перед войной «очистил» военную разведку, а затем ее возродил

Фост:

- Он грамотно работал с разведкой. Это был орган, который близко сотрудничал с Коминтерном в подборе кадров. А Коминтерн - троцкистская организация. И доверять разведке, состоявшей на две трети из бывших курьеров Коминтерна, было невозможно. Быстро заменить декорации в таком органе нельзя. Но смена кадров шла.

Сванидзе:

- Накануне войны советская военная разведка была, несомненно, разгромлена. Но не надо это связывать только с Берией. Разведку разгромили, как и остальные армейские структуры. Волна террора и чисток шла во всех ведомствах. Но во время войны деваться стало некуда: после страшных поражений 1941-го

Сталин доверился профессионалам. И Берия разведку возродил.

МИФ 7

Создал заградотряды

Мухин:

- Первыми заградотряды, которые ловили дезертиров, ввели немцы у себя. И штрафные батальоны - тоже.

Фост:

- Они в случаях паники и бегства с поля боя открывали заградительный огонь, стараясь никого не убить. Что оправдано в условиях, когда 70% промышленности потеряно. Сталин об этом пишет в 227-м приказе «Ни шагу назад!».

Сванидзе:

- Заградотряды придумал еще Троцкий во время Гражданской войны. Это помогло сколотить боеспособную Красную Армию. В первое время Великой Отечественной можно было обойтись, наверное, и по-другому. Но Сталин решил по-своему. Так же, как по-своему решил объявить всех пленных предателями.

Именно под руководством Лаврентия Берии создавался атомный щит страны и готовился прорыв в космос, для чего он привлек выдающихся ученых и конструкторов (справа налево): Сергея Королева, Игоря Курчатова, Мстислава Келдыша, Василия Мишина.Фото: РИА Новости

МИФ 8

Отец советской атомной бомбы

Фост:

- Благодаря Берии атомный проект состоялся. Интеллектуальные решения, конечно, были сделаны не им. Но организация, привлечение лучших мировых специалистов, добыча недостающей развединформации и в результате создание атомной бомбы в пять раз быстрее, чем это делали на западе, - заслуга Берии.

Мухин:

- В 1945-м Берия организует фактически правительство в правительстве. Засыпает ученых деньгами, коттеджами... Всего 150 тысяч человек на создание бомбы работали - и Берия все это организовывал.

Сванидзе:

- Берия смог сделать это благодаря своим безусловным организаторским талантам и своим административным, денежным возможностям. Под ним была колоссальная империя НКВД! Все что угодно было в его распоряжении - плюс мозги гениальных физиков. После Хиросимы Сталин разрешил Бирии бросить все ресурсы на атомный проект.

МИФ 9

Устранил Сталина - ради прогресса страны

Фост:

- Во время похорон Сталина Берия сказал Молотову: да, я помог уйти Кобе. И надо сказать, что текущие задачи советской власти не предполагали, чтобы СССР продолжал управляться методами Сталина.

Мухин:

- Берия оставался, может, единственным человеком, который пытался продолжить его дело. Сталина устранил Хрущев. Но ведь и товарищи промолчали. В ближнем кругу многие понимали, что Сталина убили.

Сванидзе:

- В 1952-м близкие сподвижники Сталина оказались под ударом, в том числе и Берия - начиналось «менгрельское дело». Но в реалиях того времени Берия организовать уход Сталина не мог. У него было больше оснований цепляться за Сталина. Потому что не было уверенности - кто именно победит в борьбе за власть. А у Сталина на самом деле началось ухудшение здоровья.

МИФ 10

Провел самую массовую амнистию в СССР

По распоряжению Берии в 1953 году на свободу вышло 1,2 миллиона заключенных.

Мухин:

- ГУЛАГ в то время имел массу предприятий, которым требовалась квалифицированная рабочая сила. Например, в металлургии. А заключенные работали как попало. Да еще страна несла затраты на их охрану. И Берия предполагал, что из ГУЛАГа эти предприятия будут переданы в министерства. То есть амнистия должна была носить экономический характер - разгрузка лагерей и обеспечение кадрами заводов. А по амнистии, которою позже провел Хрущев, вышло гораздо меньше народу.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Лаврентий БЕРИЯ родился 17 марта 1899 года в Мерхеули на территории Абхазии. Возглавлял ЦК компартии Грузии, НКВД СССР, был первым замом советского премьера Маленкова, Маршалом Советского союза и Героем Соцтруда (за атомный проект). Официально был расстрелян 23 декабря 1953 года «за измену родине» (по данным ряда историков - убит в своем особняке при аресте 26 июня).