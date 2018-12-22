Чем предприниматель Дмитрий Потапенко отличается от крокодила Гены

Дмитрий Потапенко чем-то напоминает крокодила Гену. Такой же большой, временами зубастый. Гена работал в зоопарке крокодилом, а Потапенко работает в СМИ «известным предпринимателем» - в этом качестве выступает на радио, дает комментарии в газетах. Участвует в конференциях и даже проводит бизнес-семинары - от 10 тыс. до 25 тыс. руб. с участника.

Но есть разница. Гена действительно являлся крокодилом, а вот в том, что господин Потапенко на самом деле занимается да и вообще когда-либо занимался бизнесом, имеются большие сомнения. Биография - колоритнейшая, О. Генри б такого не нафантазировал. Был санитаром в морге и психбольнице, тело­хранителем, а потом раз - и директором казино. Оттуда дорос до вице-президента по продажам компании Grundig по странам Балтии, дальше - управляющий сетей «Пятерочка» и «Карусель». Когда все это было? Больше

10 лет назад - поди поищи очевидцев. Зато сейчас - «создатель и управляющий партнер международной компании Management Development Group» (MDG). Что за компания такая - неведомо, но звучит солидно. В одном из интервью Потапенко утверждал, что в этой структуре работает 7,5 тыс. человек. Бизнес в Чехии, Болгарии, Бельгии, Китае.

Только вот вопрос: когда же «управляющий партнер» успевает заниматься своими непосредственными обязанностями? Любой предприниматель подтвердит: по удаленке бизнес вести невозможно, необходимо личное присутствие. Иначе отожмут - хоть партнеры, хоть конкуренты. Реальные деловые люди, имеющие бизнес в разных странах, живут в самолете. Однако Потапенко всегда под рукой - как говорят знающие его лично люди, за границу он выезжает не чаще, чем обычный россиянин. В основном на песочке поваляться.

А чего волноваться-то - как уже выяснили журналисты, в коммерческом реестре Чехии за MDG не числится ни одного сотрудника. И не прибыль на ней, а убытки. Да и регистрация по адресу квартиры. Да, немножко несолидно. Зато формально Потапенко может с полным основанием именоваться предпринимателем. И с высоты этого статуса освещать экономическую повестку, делать прогнозы и давать советы. А что? Главное - хорошо поставленный голос и подвешенный язык. С этим у Потапенко все отлично. Спичи у него выходят яркими - народу нравится. Сам слушаю с удовольствием. Но ровно до того момента, пока он не затрагивает сложных вопросов бизнеса и экономики, в которых, увы, в силу отсутствия реального опыта и глубоких знаний разбирается неважно. И его уже не раз ловили на некомпетентности. Например, недавно, выступая на МЭФ, Потапенко заявил, что нигде, кроме России, не берут три налога с транспортных компаний. Оказалось, берут, поправляют участники дискуссии - в Германии, например, в Чехии. Как раз там, где и работает его MDG, кстати.

Но самое интересное - это какие советы наш герой дает тем, кто занимается реальным бизнесом. Например: «Господа предприниматели, ныряйте в песок. Чем меньше вы светитесь, тем лучше для вас...» Ну и для отдельных категорий поясняет на доступном им языке: «Стараться ныкаться по максимуму, чтобы не попасть под раздачу». В натуре, так и говорил.

Вообще призыв к теневой экономике красной нитью проходит через все его выступления. Максимально уходить от налогов. Регистрироваться на Британских Виргинских островах (BVI) и в других офшорах. Занижать свои реальные финансовые показатели. Прямым текстом человек советует: «Правильное инвестирование - через двойной BVI. Предпринимателям, которые задают вопрос про ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц. - Ред.), еще учиться и учиться прятать уши».

Будь Потапенко действительно матерым бизнесменом, вряд ли давал бы такие советы новичкам - они ж могут последовать им буквально и, не умеючи, налететь на кучу неприятностей. Вплоть до обвинений в мошенничестве. А дальше - уголовная статья. Но Дмитрий, просто играющий роль предпринимателя, об этом не задумывается.