Здравствуй, дедушка Бабай!: как регионы придумывают своих зимних волшебников

Страна у нас большая, многонациональная. И каждый уважающий себя регион завел собственного новогоднего персонажа. А в Якутии, Мордовии, Карелии и еще кое-где таких аж по два конкурирующих - спорят, кто из них настоящий.

1. Всероссийский Дед Мороз

Поселить Деда Мороза в Вологодской области еще в середине 1990-х придумал местный коммерсант Владимир Кадомкин. Тогда он хотел просто повысить привлекательность своей турбазы в районе Великого Устюга. В 1997-м Кадомкин приехал в столицу вместе с официальной делегацией. На протокольном сабантуе коммерсант толкнул Юрию Лужкову проникновенную речь про бедного Деда Мороза, которого в России успешно теснит Санта-Клаус. Спасти национального волшебника сможет резиденция в Великом Устюге.

В итоге год спустя официальная резиденция Деда Мороза была презентована публике. С тех пор в раскрутку бренда, благотворительные детские елки и социальные экскурсии вложено 3 млрд рублей. Две трети суммы - бюджетные деньги.

За 20 лет сказочный персонаж стал официальным живым символом Нового года. В 2008 году резиденцию Деда Мороза даже посетил Владимир Путин. Правда, сказочного волшебника изображал не Андрей Балин (житель Великого Устюга уже 20 лет в образе), а замгубернатора по культуре.

Вместе с окружающей его индустрией Дед Мороз приносит владельцу бизнеса в год около 400 млн рублей.

Сайт: www.dom-dm.ru

2. Татарский Бабай

В 2008 году бизнесвумен из Казани Юлия Таланова решила, что Татарстану нужен свой аналог Деда Мороза. Только с местным колоритом.

Так и зародился проект Кыш Бабая, древнего тюркского божества, управлявшего зимой. Резиденция татарского Деда Мороза находится в селе Новый Кырлай, на родине татарского поэта Габдуллы Тукая.

Татарский Бабай. Фото: Рамиль ГАЛИ

Все бы хорошо, только в последние годы с оригинальным Кыш Бабаем конкурируют его нелицензионные копии. В Свердловской области завелся уральский Кыш Бабай. Еще башкирский Минкульт решил создать свою родину Кыш Бабая с персонажами Тукая. Здесь доходы значительно скромнее - всего 15 млн руб. за год. Без господдержки татарский Дед Мороз раскручивается медленно. Зато если от Москвы до Великого Устюга 900 км, то Новый Кырлай всего в 80 км от Казани, что сильно упрощает организацию экскурсий.

Сайт: tatar-moroz.ru

3. Удмуртский Тол Бабай

Тол Бабай - он же Зимний Дед - с 2013 года живет в селе Шаркан (90 км от Ижевска). По легенде, Тол Бабай - потомок древних великанов. Носит фиолетовую шубу, кривой посох, а подарки хранит в берестяном коробе.

Удмуртского Деда Мороза раскрутили муниципальные чиновники Шарканского района и местный малый бизнес. Деньги на официальную резиденцию и рекламу получили по программе развития сельских регионов. Инвестиции давно окупились за счет туристов. Будни удмуртского Деда Мороза такие же беспокойные, как и у его татарского коллеги, - приходится бороться с подражателями. Администрация местного заповедника решила создать своего, альтернативного, Тол Бабая. Из-за этого юристы двух сказочных волшебников сейчас судятся.

Удмуртский Тол Бабай. Фото: Архив «Комсомольская правда» - Ижевск

Заработок: 10 млн руб. в год. Доходы Тол Бабая растут за счет активной рекламы и относительной близости села Шаркан от крупных городов.

Сайт: http://tolbabay.net/

4. Бурятский Белый Старец

Сагаан Убгэн (Белый Старец) - добуддийское божество. Легенды говорят, что он родился уже стариком. Бурятский Дед Мороз ходит в белом халате, в руках посох с головой дракона.

Материализовала Сагаана Убгэна в 2007 году турфирма «Спутник-Бурятия». Это был заказ республиканского агентства по туризму, которое захотело раскрутить Новый год по лунному календарю.

Бурятский Белый Старец . Фото: vk.com/sagaanubgen

Проект «Сказочный Сагаалган в Бурятии» оказался настолько успешным, что разработчики получили от федерального правительства премию миллион рублей.

Резиденция Белого Старца находится в самом Улан-Удэ - районе Верхняя Березовка. Только Новый год Сагаан Убгэн празднует не 1 января, а 5 февраля - по лунному календарю.

Заработок: 7 млн руб. в год. Инвестиции в Белого Старца давно окупились. Каждый год тысячи туристов из Китая и Монголии едут к нему. Поток гостей ежегодно растет на 20 - 25%.

5. Карельские волшебники

В Карелии решили не мелочиться - в республике сейчас живут два конкурирующих «настоящих, национальных» Деда Мороза.

Волшебник номер один: Паккайне.

Его придумали в Олонецком национальном музее 11 лет назад. Учреждение победило в региональном конкурсе «Музей года 2007» с проектом «В гостях у Паккайне». На реализацию идеи родины карельского Деда Мороза из бюджета дали 85 тыс. рублей.

Паккайне - молодой купеческий парень. Бороду не носит, каждый год перерождается, поэтому и не стареет. Больше всего Паккайне известен Олонецкими Морозными играми. Каждый год, в начале декабря Деды Морозы со всей страны съезжаются в карельский Олонец, чтобы помериться, кто лучше водит хороводы, быстрее прыгает в мешке...

Карельский волшебник Паккайне. Фото: pakkaine.karelia.su

Заработок: 4 млн руб. в год. Паккайне выгодно отличается от своих коллег традицией в начале праздничного сезона собирать всех Дедов Морозов вместе.

Сайт: http://pakkaine.karelia.su/

Волшебник номер два: Талви Укко.

Усатого румяного Деда с лукавым взглядом и в лисьей шапке придумал коммерсант из Петрозаводска Николай Столяров. Финские партнеры пожаловались нашему предпринимателю, что из-за падения курса рубля и санкций россияне перестали ездить на родину Санта-Клауса. Тогда Столяров решил импортозаместить новогоднего волшебника.

В аренду у местных властей получилось взять только участок с советским недостроем и незаконной свалкой. Расчистив землю, Столяров построил резиденцию Талви Укко в 2014 году. Второй карельский Дед Мороз живет в поселке Чална (23 км от Петрозаводска). Сейчас в резиденции Талви Укко на профессиональном спортивном уровне развивается индустрия гонок на собачьих упряжках.

Заработок: 2,5 млн руб. в год. Талви Укко - один из самых молодых российских Дедов Морозов. Но перспективы у него большие, так как ставка делается не просто на этнотуризм и новогодние елки, но и на ездовой спорт с упряжками.

БОЛЬШЕ ДЕДОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Вот какие еще есть в России Деды Морозы:

Алтай - Соок-Таадак

Марий Эл - Юшто Кугыза

Дагестан - Шахта Баба

Кабардино-Балкария - Уэс-Дадэ

Калмыкия - аав Киитн (дед Холод)

Республика Коми - Кодзыд Поль

Мордовия - Нишке и Мороз Атя

Осетия - Артхурон

Тыва - Соок-Ирей

Чечня - Гор Дада

Чувашия - Хёл Мучи

Ямало-Ненецкий АО - Ямал Ири

Якутия - Чисхан и Эхээ Дьыл