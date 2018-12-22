2018-12-22T00:52:54+03:00
Звезды

На кинофестивале в Сочи наградили последний фильм Веры Глаголевой

«Не чужие» получил специальный приз президента Любови Балаговой
Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Вера Глаголева умерла через два месяца после начала съемок фильма «Не чужие».Вера Глаголева умерла через два месяца после начала съемок фильма «Не чужие».Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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В Олимпийской парке Сочи состоялась торжественная церемония закрытия III Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремии (SIFFA-2018). На фестивальной красной дорожке в этот вечер блистали российские и зарубежные кинематографисты, актёры театра и кино: Лариса Лужина и Ия Нинидзе, Елена Цыплакова и Элеонора Шашкова, Мохи Кандур и Пол Эндрюс, и многие другие. Ведущими программы были российский актёр Максим Колосов и британская актриса и певица Виктория Джордж-Уилл.

Главный приз киносмотра был присужден фильму «Горизонт» режиссера Тинатин Каджришвили (2018, Грузия-Швеция). Тинатин не смогла лично присутствовать на церемонии, поэтому престижную статуэтку «Ириду» ей передаст известный грузинский режиссёр Ираклий Квирикадзе.

Любовь Балагова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Любовь Балагова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Президент фестиваля Любовь Балагова своим специальным призом решила отметить последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие». Приз получила продюсер фильма Наталья Иванова, чтобы передать его семье Веры Глаголевой.

Вера Витальевна снимала картину, уже будучи тяжело больной.Увы, через два месяца после начала съемок ее не стало.

- Мы успели снять всю российскую часть, - рассказывает Наталья Иванова, - После Вериной смерти мы старались собраться с мыслями и вообще собраться с духом.И вскоре все досняли в Казахстане - при этом у нас было полное ощущение того, что она нам помогает. Вера мечтала снять туман, и вот он - в нужный момент спустился, и мы его сняли.Она мечтала снять сель - и тоже мы его сняли.Вера - с нами!

Елена Цыплакова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Елена Цыплакова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Максим Колосов и Виктория Джордж-Уилл. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Максим Колосов и Виктория Джордж-Уилл.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Наталья Иванова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Наталья Иванова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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