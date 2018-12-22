Пластика - фантастика: Как сестрички Кардашьян перекроили себя до неузнаваемости и стали нереальными красотками

То, что красивые лица и фигуры сестричек Кардашьян – результат стараний пластических хирургов, давно ни для кого не секрет. Но так радикально, как Хлое Кардашьян, не менялась еще ни одна из сестер. На днях 34-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» совершенно преобразилась. Хлое похвасталась в Инстаграме новым цветом волос (она перекрасилась в розовый), а заодно и новым лицом. И хотя сама модель категорически отрицает, что делала пластику, эксперты в один голос твердят об обратном. И, сравнивая ее снимки «до» и «после», в это охотно верится.

1. ХЛОЕ КАРДАШЬЯН

По словам доктора Артура Йона, к которому обратился американский портал Radaronline.com, Хлое сделала ринопластику (изменила форму носа), удалила комочки Биша (жировые отложения в области щек) и сделала лицо более скульптурным, заполнив скулы филлерами. Сестра Ким Кардашьян также увеличила губы (с помощью тех же филлеров) и исправила форму подбородка.

Хлое "до" и "после".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но и это еще не все: в апреле этого года Хлое впервые стала мамой – модель родила дочку от своего 27-летнего гражданского мужа Тристана Томпсона. А спустя 8 месяцев после родов продемонстрировала абсолютно плоский живот – такому прессу позавидует любая модель. Поклонники подозревают, что дело не обошлось без липосакции. Сама же Хлое настаивает, что просто сидела на жесткой диете, отказавшись от сахара, и много тренировалась.

Хлое сильно похудела и обзавелась новыми чертами лица.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я несколько раз перечитывала свой Twitter, и меня дико бесит, что некоторые обвиняют меня в зацикленности на своей фигуре. До беременности я проводила в зале по пять-шесть дней в неделю. Для меня это святое! Я люблю то, чем я занимаюсь, - уверяет модель.

По мнению таблоидов, Хлое перекроила свое лицо в надежде удержать неверного бойфренда. За день до рождения ее дочки разразился громкий скандал: папарацци застали Тристана целующимся с другой женщиной. Дело было за несколько часов до родов Хлое. Потом, конечно, клан Кардашьян взял парня в оборот, и Тристан стал как шелковый. Сейчас, по сообщениям американских СМИ, Хлое и отец ее ребенка готовятся к свадьбе. Но осадочек-то остался. Вот одной из сестер Кардашьян и понадобилась пластика, чтобы изменить свою довольно курпулентную внешность на более изящную и сохранить любимого.

Хлое сделала ринопластику (изменила форму носа), удалила комочки Биша (жировые отложения в области щек) и сделала лицо более скульптурным.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для перемен есть еще одна причина. Скандал с изменой ударил по репутации Хлое. А ведь она, как и ее сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, зарабатывает на Инстаграме. Один рекламный пост на ее страничке стоит 250 тысяч долларов. Кому захочется терять такие деньги?

2. КАЙЛИ ДЖЕННЕР

Не менее впечатляющим изменениям подверглась внешность самой младшей из сестер –Кайли Дженнер. Девушке пришлось немало потрудиться над собой – как видим, перед нами два совершенно разных человека.

Кайли Дженнер несколько лет назад (слева) и сейчас (справа). Узнаете будущую королеву Инстаграма?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но результаты того стоили. 20-летняя модель и владелица собственного бренда косметики за один рекламный пост в Инстаграме берет от 1 миллиона долларов! Число ее подписчиков впечатляет – 121 миллион. В последнем рейтинге Forbes Кайли Дженнер заняла первую строчку в списке самых богатых молодых знаменитостей планеты. Финансовое издание оценило ее общее состояние в 900 млн. долларов. Только за минувший год Кайли заработала почти 166 миллионов. Ее доходы складываются из съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», продаже собственной линии косметики и рекламных контрактов. Косметический бренд Кайли Дженнер существует всего два года, но за это время добился впечатляющего успеха.

3. КИМ КАРДАШЬЯН

Самая скандальная из всех сестер Ким Кардашьян тоже обязана своей красотой пластическим хирургам. Мать троих детей за последнее время радикально похудела — и потому не устает оголяться и делать новые снимки в бикини и в нижнем белье. Кардашьян уверяет, что за 3,5 месяца она постройнела на 20 килограммов — и теперь при росте в 159 сантиметров весит всего 53 кило. Мол, она сидела на диете Аткинса и не вылезала из спортзала - и вот результат. Профессиональные хирурги ей, конечно, не верят: совершенно очевидно, что сногсшибательная фигура Ким — результат пластики. Модели провели так называемое липомоделирование — когда излишки жира из одних мест перекачивают в другие. По словам профессионалов, Ким удалили жир с талии и бедер, переместив его в ягодицы. Этим и объясняется осиная талия звезды при довольно внушительных бедрах. Подобная процедура у лучших хирургов планеты (а Кардашьян, безусловно, пользуется услугами самых дорогих эскулапов) стоит около 150 тысяч долларов.

Слева: Ким в 2009 году. Справа - в 2018-м. Изменился как минимум нос.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подверглось изменениям и ее лицо: Ким как минимум сделала пластику носа и увеличила губы, а также накачала щеки филлерами.

4. КОРТНИ КАРДАШЬЯН

Ее называют самой скромной из семейства Кардашьян – и, похоже, Кортни меньше всего отдала денег пластическим хирургам. Ну разве что исправила нос и увеличила грудь.

Кортни меньше всех работала над собой. Разве что переделала нос и увеличила грудь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За один рекламный пост в Инстаграме Кортни берет 250 тысяч долларов. И, само собой, ей на счет капают деньги от съемок в реалити «Семейство Кардашьян».

5. КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР

Кендалл Дженнер в подростковом возрасте (слева) и сейчас.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда-то Кендалл была нескладным подростком – милым, но не так чтобы выдающейся красоткой. Сегодня она – самая высокооплачиваемая модель планеты. На днях 23-летняя манекенщица возглавила рейтинг Forbes. Издание подсчитало, что за год Кендалл заработала 22,5 млн. долларов. Она сотрудничает с такими известными брендами, как Estee Lauder, Adidas, Calvin Klein и другие.

Сейчас Кендалл - самая высокооплачиваемая модель планеты (справа). А когда-то она была обычной девчонкой (слева).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместе с заработками на подиуме и рекламными контрактами Кендалл складывает в свою копилку доходы от съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и поступления из соцсетей (один ее пост в Инстаграме стоит 400-500 тысяч долларов). В отличие от своих фигуристых сестричек Кендалл всегда была высокой и худой – это и определило ее карьеру. Предприимчивая мамаша Крис Дженнер отдала дочку в модельный бизнес уже в 13 лет.

Кендалл как минимум переделала нос. Фото "до" (слева) и "после" (справа).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы добиться успехов, Кендалл пришлось сделать ринопластику, превратив свой широкий нос в узенький и изящный.