Уверенный шаг в будущее для юных врачей

«Хочу помогать людям»

- Девчонки, айда фотографироваться!

По мраморному холлу конгресс-центра МГМУ им. И. М. Сеченова застучали каблучки, замелькали платья. Совсем юные студентки, сияя, встают для фотосессии рядом с заслуженными врачами-профессорами. Только что специально для них, для десяти девчонок, маститые преподаватели читали лекции. Известный невролог, эпилептолог Алексей Холин рассказал, чем сейчас живет медицинский университет им. Н. И. Пирогова, а профессор Леонид Дворецкий - о том, насколько сегодня важна профессия врача.

- Мне очень понравилось, - сверкает темными глазами 18-летняя красавица Эльвина Харисова из Уфы. - А еще нам очень прикольные наборы подарили для учебы: и даже ноутбук! Сегодня пойдем по Москве гулять, в центр. У вас здесь очень красиво, прямо сказка.

Эти десять девчонок - участницы благотворительной программы «Уверенный шаг в будущее медицины». Они приехали из разных городов России: Екатеринбурга и Перми, Ставрополя, Казани, Омска...

У них непростая судьба, девочки с детства растут без родителей, были в детдомах, воспитывались в патронажных семьях. Каждая из них однажды для себя решила, что обязательно станет врачом. Будет лечить людей. И смогла поступить в медицинский университет своего города.

- Я выбрала профессию врача, потому что очень хочу помогать другим людям, - застенчиво улыбается Настя Мельникова из Казани. - Я вообще, кроме медицины, себя нигде не вижу.

В программе только девушки

- «Уверенный шаг в будущее медицины» - это программа помощи детям-сиротам, она работает уже второй год, - объясняет представитель некоммерческого партнерства «Здоровье будущих поколений» Евгения Ли. - Сама цель проекта: просто дать им возможность стать врачами. Учебу в медицинских вузах бросают даже дети из благополучных семей. Программа непростая, плюс обязательно нужна финансовая поддержка. Обычных студентов после успешного поступления в вуз родители оденут, накормят, дадут деньги на все необходимое. А сироты? Им надо искать жилье, постоянно нужны средства - в том числе покупать спецодежду для врачей, минимальный набор медицинских инструментов. Все это не выдается институтами, надо самим «добывать». Когда нет поддержки родителей, у студентов велик шанс бросить учебу: никто не помогает, никто не контролирует. Причем, согласно статистике, «срываются» дети обычно в первые полгода-год.

Как мы ищем детей - участников для этой программы? Разговариваем с медицинскими институтами: развешиваем объявления. Потом кандидаты пишут эссе о будущей профессии. Эссе и характеристика - по ним выбирается 10 человек из разных городов России.

Удивительно, но второй год подряд выигрывают только девушки.

Девчонки молодцы!

«Уверенный шаг в будущее медицины» - это в первую очередь гранты. После поступления в медицинский институт девчонкам дают подъемные 50 тысяч рублей плюс по 25 тысяч рублей в месяц в течение первого полугодия учебы. Очень неплохо для старта. Кроме того, их пригласили сюда, в Москву - в медуниверситет, пообщаться с профессурой, погулять по нарядной предновогодней столице. Многие из девочек никогда до этого не были в Москве.

Ноутбук, халаты и даже термокружка

Сегодня был важный и ответственный момент: всем участницам программы подарили «набор молодого врача». В него входят очень хорошие ноутбуки, именно для учебы, а не для игр, медицинские халаты, пинцеты, шапочки, перчатки, тетради, ручки и даже термокружка. Все для того, чтобы не отвлекаться, а заниматься учебой.

- В этом году спонсором программы стала компания «Материа Медика Холдинг», за что и девчонки, и наш фонд ей очень благодарны! - продолжает Евгения Ли. - Эта компания вообще известна своим постоянным участием в благотворительности. Она очень быстро ответила на наше письмо-предложение. И помогла сделать этих детей счастливее. Вы видели их лица? Каждый раз, когда из-за каких-то проблем у девочек появится в голове мысль уйти, бросить институт, они вспомнят этот день, свое начало. Вспомнят эту программу, подарки, эту поездку в Москву - и, я уверена, не бросят врачебное дело. Хотя это такая сложная профессия, лечить людей, понимать, что с ними происходит. Настоящий божий дар.

И мы, конечно же, будем следить за судьбой этих студенток. Как следим и участвуем в жизни девчонок, которые приезжали в Москву по программе «Уверенный шаг в будущее медицины» в прошлом году. Поверьте, это удивительные дети. У многих из них мамы и папы живы, только лишены родительских прав. У нас в прошлом году была девочка Настя из новосибирского детдома. Она старший ребенок в семье - еще растут два младших брата. Настя все деньги, полученные по гранту, отдает им, ни копейки на себя не потратила. Даже перечислила сумму своей матери - женщине, которая от нее отказалась, которая не хочет с ней общаться...

Мне кажется, именно такие дети, такие студенты точно не оступятся в жизни - и в будущем станут отличными врачами. В том числе благодаря подобным программам.

ДОСЛОВНО

- Для нас проект «Уверенный шаг в будущее медицины» имеет особое значение, - говорит научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. - Никто не знает, как именно сложится профессиональная судьба этих чудесных первокурсниц. Кто-то из них в будущем, возможно, станет всемирно известным врачом, кто-то пойдет в науку и откроет новый класс лекарств, а кто-то станет наставником, возглавив одну из кафедр в своем институте. Но сегодня в наших силах сделать чуть проще их путь к самой благородной профессии, помочь совершить уверенный шаг в будущее.

Справка «КП»

Компания «Материа Медика Холдинг» активно занимается социальными проектами. В Смоленской области под патронатом компании находятся два социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних - «Дружба» и «Дом милосердия». Компания также поддерживает благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» и помогает центрам помощи инвалидам и многодетным семьям. «Материа Медика» регулярно проводит совместные акции с благотворительным фондом «Катрен». Также компания оказывает помощь приютам для животных.