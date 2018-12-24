2018-12-24T14:30:19+03:00
Звезды

Фото с медведем и в ушанке: «Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию

61-летняя Луселия Сантус прилетела в Москву в качестве официального представителя российского TV BRICS
Юлия СТЕПАНОВА
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Луселия Сантус впервые оказалась в России.Луселия Сантус впервые оказалась в России.
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Бразильская актриса, известная миллионам россиян по легендарному телесериалу, прибыла в Москву в качестве официального представителя российского TV BRICS. Луселия Сантус впервые оказалась в России, стране, где спустя 30 лет после выхода «Рабыни Изауры» на экраны ее до сих пор помнят и любят.

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- Когда я в начале своей карьеры изучала театральное искусство, и, в частности, теорию Станиславского, мне хотелось побывать в России, изучить её культуру и традиции изнутри. Тогда я не могла представить, что буду так популярна в России, и сейчас для меня радостно и почетно стать послом TV BRICS, - говорила Луселия о своей поездке.

61-летняя Сантус приехала из 50-градусной жары прямиком в российские метели и в восторге от того, что видит. Визит актрисы совпал с католическим Рождеством и Луселия счастлива, что встречает этот праздник в нашей стране. Она считает это путешествие рождественским подарком.

Что первым сделала «рабыня Изаура» в Москве? Прогулялась по главным достопримечательностям. Она заглянула на Красную площадь, посетила Храм Христа Спасителя, зашла в ГУМ, на Никольскую, где сделала необходимое фото с медведем, пусть металлическим…

...и в шапке-ушанке в сувенирном магазине.

Русский сувенир для звезды из далекой Бразилии.

Русский сувенир для звезды из далекой Бразилии.

За пару месяцев до этого Луселия посетила Украину, побывала в Киеве, в Черновцах, попутешествовала на поезде.

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Напомним, бразильянка снялась в главной роли своей жизни в 19 лет. Никто не ожидал такого успеха этого телемыла. Слава, которую завоевала «Рабыня Изаура», до сих пор обеспечивает Луселии почет и признание. После премьеры сериала она стала секс-символом страны, даже снималась для бразильского Playboy. На ее счету съемки в 40 кинокартинах, в России неизвестных. Никакие роли в других проектах не были такими популярными как «Изаура». В карьере актрисы давно затишье. Но по сей день она в Бразилии суперзвезда, хоть уже 100 лет не снимается. Сантус была замужем за дирижером Джоном Нешлингом, с которым развелась спустя 30 лет брака. У них есть сын Педро, он актер. Луселия одна из самых богатых знаменитостей на своей родине, живет в роскошной вилле в Рио-де-Жанейро, собирает редкие автомобили.

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