2018-12-24T17:40:14+03:00
Телевизор

Дмитрий Борисов: «Пусть говорят» теперь совсем другая программа!

Итоги телесезона мы подвели с популярным ведущим Первого канала
Матвей СКУРАТОВ
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Ох, как не верили в Борисова, когда он заменил в «Пусть говорят» Андрея Малахова. Фото: Артем Геодакян/ТАССОх, как не верили в Борисова, когда он заменил в «Пусть говорят» Андрея Малахова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Телевизионщики подводят итоги при помощи цифр. Каждую неделю компания «Медиаскоп» составляет сотню самых популярных программ. Самой популярной программой года стал матч Россия-Хорватия на Первом. 63,6% зрителей – в кокошниках, усах надежды и на грани нервного срыва.

«Голос» во всех его проявлениях девять недель входил в топ-3 и дважды становился самой популярной программой недели. Но есть и неожиданность: обе победы «Голосу» принесла его самая новая и самая короткая версия - «Голос 60+».

21 неделю в тройку лидеров входила программа «Время», которой теперь не только руководит, но еще и представляет ее в кадре Кирилл Клейменов. Часто провокационно, иногда на грани фола, но, судя по результатам, именно такого артистичного авторского подхода зрителям и не хватало.

Ну и наконец главный сюрприз уходящего года – Дмитрий Борисов с программой «Пусть говорят». Можно сказать, «киндер-сюрприз», учитывая возраст ведущего самой популярной ежедневной программы прайм-тайма. Ох, как не верили в Борисова, когда он заменил в «Пусть говорят» Андрея Малахова. Ведущий новостей против знаменитого тусовщика, лингвист из профессорской семьи против звезды Инстаграма – да куда ему вести «Пусть говорят», пусть Пастернака читает! И вот, пожалуйста, 12 недель в году «Пусть говорят» – самая популярная программа в стране. Больше, чем любой другой проект. И да, в этом году Борисов победил своего друга, учителя и предшественника Андрея Малахова со средним рейтингом 4,5% против 3,2% у «Прямого эфира».

«КП» поговорила с ведущим программы года, который (не один, но в авангарде) сделал Первый канал победителем в прайм-тайме в уходящем году

Цинизм и эмоции

- Вы год у руля «Пусть говорят». Изменился ваш характер за это время?

- Не год, а полтора (если быть точными год и 4 месяца - ред.). Разница принципиальная, потому что каждый день на счету. Свободного времени не осталось, но другим человеком я не стал. Я всё тот же.

- Такие программы нельзя вести равнодушно. С эмоциями справляетесь?

- Истории, о которых мы рассказываем, невозможно не пропускать через себя, и каждый случай оставляет какой-то след. Но мне удаётся сохранить баланс: с одной стороны, во всё вникать, с другой — чтобы они лично меня изнутри не разрушали. Иначе долго не продержишься.

- Теперь стали лучше понимать, что такое врачебный цинизм?

- У меня много лет ведения новостей в анамнезе. И там тоже всякого хватало! Так что всё не сильно поменялось: каких только новостей не было, о чём только не приходилось рассказывать! Врачебный, он же журналистский цинизм (в хорошем смысле) знаком мне давно. И это лишь способ защиты врачей, журналистов от глубокого проникновения и разрушения изнутри. Но это не мешает разбираться в историях по-настоящему. И ещё важно: любить героев. Если мне кто-то неприятен, это сразу заметно.

- С вашим появлением программа «Пусть говорят» изменилась, как считаете?

- Конечно. И мне приятно, что зрители оценили эти изменения. Рейтинги это показывают. Сейчас программа принципиально другая. Мне проще сравнивать не с «Пусть говорят» прошлых лет (я не был постоянным зрителем), а с ток-шоу, которые выходят на других каналаа. В отличие от них, у нас реальные истории с реальными героями. И в этих историях мы пытаемся разобраться. Не покричать и разойтись, сорвать одноразовый хайп, а докопаться, вникая, до причин возникновения конфликта.

Главный сюрприз уходящего года – Дмитрий Борисов с программой «Пусть говорят». Фото: Максим Ли/Первый канал

Главный сюрприз уходящего года – Дмитрий Борисов с программой «Пусть говорят». Фото: Максим Ли/Первый канал

Конкуренты и гонорары

- Часто смотрите программу «Прямой эфир», которую теперь ведет Андрей Малахов?

- Натыкаюсь периодически на анонсы. Смотрю, какие темы, кто герои. Так или иначе, мы все живем в одной вселенной. Но саму программу регулярно не смотрю.

- А с Андреем вы общались за этот год? Или это не принято между конкурентами?

- Что значит принято или не принято? Конкуренция никогда никому не мешала общаться. И у меня масса друзей на других каналах. Все друг друга давно знают. Конкретно с ним в этом году виделись, наверное, один раз. Я редко хожу на светские рауты, а он, наоборот, любит такую жизнь.

- Малахов как-то сказал в интервью, что пытается вас избегать, и даже стал ходить в другой спортзал.

- Наверное, у него дар предвидения: регулярно ходить в тот же фитнес, что и я, он перестал за пару лет до моего появления у руля «Пусть говорят», и за все годы, что мы прекрасно общались, конкретно там, в «Ритце», пересеклись всего однажды.

- За минувший год многие звезды заявляли о гигантских гонорарах, которые они получают на «Пусть говорят» и на других ток-шоу. Вы правда столько платите?

- Мне кажется, некоторые люди, когда выбрасывают такие цифры в публичное пространство, выдают желаемое за действительное. Им очень хочется, чтобы так было.

- То есть вы не платите героям?

- В конкурентной борьбе случается разное. Если история суперважная, нужно как-то мотивировать участникам их присутствие в кадре. Как минимум, отплатить проезд, проживание и покрыть какие-то, возможно, другие расходы, издержки. Но говорить о том, что существует индустрия, где платят десятки миллионов героям, как это сейчас пытаются преподать… Это реальность, в которой очень хотели бы жить наши герои. Может, в этой реальности хотели бы жить и мы. Но мы живём в другой.

- Честно говоря, не могу себе представить другой мотивации. Известные люди приходят и трясут грязным бельем на старости лет. Зачем?

- Многим нужно быть услышанными, это самая важная мотивация. В жизни происходит всякое. Иногда единственный способ защиты - это публичность и общественное обсуждение. Это они и получают, приходя к нам. И на огромную зрительскую аудиторию могут высказать своё мнение и свою версию событий. Часто бывает, что пока одна сторона молчит, другая катком прокатывается по противникам. К нам приходят потому, что знают, что мы своих героев услышим и сделаем всё от нас зависящее, чтобы история была преподнесена объективно.

- Дикие ощущения, когда приходит, например, Джигарханян, любимый актер, легенда, и начинается этот кошмар... У вас не возникало чувство, что человека надо остановить, отговорить от этого эфира, от позора? Не испытывали неловкость за гостей?

- Никогда не испытывал неловкости за гостей, которыми я восхищался до эфиров по их ролям. И не разу не видел, чтобы люди, которые вызывают уважение, сами не чувствовали какой-то грани, необходимости вовремя остановиться. Или, наоборот, рассказать всё, как есть. Как правило, бывает внутреннее разочарование только теми, про кого я заранее думал, что может так случиться. А вообще нельзя решать за других, что им стоит, а чего не стоит рассказывать. Кстати, специально для того, чтобы дать возможность и зрителям выслушать одного человека подробно и обстоятельно, мы запустили программу «Эксклюзив». Тоже не обходится без резонанса. Бывали истории, когда шла волна очень активной зрительской реакции. Скажем, когда сразу после смерти Николая Караченцева его супруга старалась держаться, с улыбкой рассказывала про его день рождения, в соцсетях на неё, сына и невестку обрушились с критикой: мол, ещё не было похорон, а вы улыбаетесь. Удивительно, как у нас любят всем советовать и всех учить. Даже учить скорбеть. По мне так, если семье артиста, вдове, сыну комфортнее и спокойнее в таком ключе разговаривать, то их надо понять и принять.

- Но если людей задевает - может есть проблема?

- Думаю, это уже какая-то часть сетевого менталитета, что ли: покритиковать, уколоть. Вот вышла программа о великой Елене Соловей, которая ради семьи бросила карьеру и уехала жить за океан из голодной тогда в 91-м страны.Обаятельная, фантастически глубокая и прекрасная женщина. Это одна из любимых моих героинь. «Предательница», «Зачем вы о таких снимаете» — приходилось читать и такое. Но за эти почти полтора года всё-таки таких злопыхателей стало меньше, и абсолютное большинство комментариев к программе о Елене Соловей в итоге положительные. Мы нашли своего зрителя и пытаемся показать: мы уважаем мнение других и выступаем за объективность. И призываем всех следовать нашему примеру. Беспричинная злость деструктивна. А вот если все станут чуть уважительнее относиться друг к другу, то все статут счастливее. В первую очередь сами эти комментаторы, которых, как иногда кажется, желчь и злоба вот-вот отравят изнутри.

Вопрос от старшеклассника

- Ваша программа 12 недель в году лидировала среди всех программ всех каналов. Какой выпуск сами считаете лучшим?

- Таких программ было много. Мы в ежедневном конвейере, поэтому сейчас сразу на ум приходят выпуски из самых свежих: очень эмоциональная программа получилась про выросшую литовскую девочку Расу. 35 лет назад нетрезвый отец не заметил её в траве, работая на тракторе-косилке. Её спасли тогда благодаря невероятной отзывчивости всех, кто был рядом. Самыми громкими «сериалами» в формате «Пусть говорят» к концу года стали развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко и свадьба Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. Одной из самых долгоиграющих стала серия программ о судьбе советской кинозвезды Зои Фёдоровой. На этих эфирах история будто оживает.

- Юрия Дудя называют лучшим интервьюером страны. Как относитесь к его программе, к его стилю беседы?

- С Юрой мы познакомились 12 лет назад, он тогда был талантливым спортивным журналистом в газете, а я только-только пришёл на телевидение. В этих громких интернет-интервью у него есть свой стиль, свой почерк. Но это такой почерк школьника-старшеклассника, у которого сбылась мечта встретиться со знаменитостями. Если бы десятикласснику дали возможность пообщаться с супер-известным человеком, то хайповая часть вопросов была такой же. И именно их потом разносят на цитаты, они обеспечивают многочисленные просмотры. Хотя там есть и более глубокие, традиционные с точки зрения интервью вопросы. Но именно темы, интересные школьнику в пубертатный период, обеспечивают основной хайп. Как часто занимаешься любовью? Какие у тебя сексуальные предпочтения? Сколько ты получаешь денег? Набор как бы запретных тем. Вот не представляю, что бы я стал задавать такие вопросы всем подряд гостям. Есть сдерживающие факторы: какие-то правила приличия, воспитания. Юре этот юношеский максимализм, помноженный на провокацию, удалось возвести в степень особого стиля.

- «Пусть говорят» это для тех, кто смотрит ТВ, или о нем знают те, кто живет в Интернете?

- Конечно, знают! Количество просмотров в Интернете очень большое — значит, Интернет-аудитории близки те же темы, которые мы обсуждаем. Это те же люди, которые смотрят телевизор, но просто, может, делают это в более удобное время. И «Экслюзив» тоже универсален: программа, например, о Хабибе Нурмагомедове после его победы в Лас-Вегасе вообще разнеслась не только по рунету, но и по всему миру.

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