Спецпредставитель РФ по Ливии Лев Деньгов - «КП»: Мы поддержим любого, в том в числе и сына Каддафи, если его поддержит ливийский народ

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи все еще не оставляет попыток занять президентское кресло. Напомним, в 2011 году в этой североафриканской стране с подачи Запада началась гражданская война. Каддафи-старший был жестоко убит. Его сын, Сейф аль-Ислам (с арабского переводится как «меч ислама») пообещал отомстить мятежникам. Но не прошло и месяца, как уже его самого пленили и приговорили к смертной казни, обвинив «в коррупции и военных преступлениях».

Приговор так и не был исполнен, а спустя почти 6 лет Сейфа аль-Ислама амнистировали. Вскоре он объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ливии. И решил заручиться поддержкой Москвы. Как сообщает агентство Bloomberg, недавно тот встретился с зам. министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, передав ему письмо для президента РФ Владимира Путина. В нем Сейф аль-Ислам просит поддержать его (выборы намечены на 2019 год).

Западные СМИ подчеркивают, что до сих пор Москва отдавала предпочтение командующему Ливийской национальной армией генералу Халифе Хафтару. Однако на чью сторону встанет Кремль теперь? Об этом «КП» спросила у главы Контактной группы по Ливии при МИД РФ - Льва Деньгова.

- Лев Леонидович, как вы оцениваете перспективы сына Каддафи в борьбе за первый пост?

- Мы должны учитывать то, что против Сейф аль-Ислама введены санкции Международного уголовного суда. При этом народ Ливии его пока не видит физически. Он не общается с людьми, не проводит [предвыборные] поездки в различные города. Не агитирует за свою программу. Говорить о какой-то вероятности, что он будет полноценным участником президентских выборов, пока преждевременно. Ему нужно общаться со своим народом лично, а не только через СМИ. Это очень важно. Нужно понимать, чего он хочет.

- А что вы можете сказать о якобы переданном сыном Каддафи письме Путину через замглавы МИД Михаила Богданова?

- Во-первых, комментировать, передавал ли кто-то письма господину Богданову или нет, может только сам господин Богданов. Во-вторых, это крайне маловероятно. Сейф аль-Ислам не может свободно передвигаться по стране в связи с вопросами его безопасности. Мое личное мнение: вряд ли сын Каддафи передал Богданову письмо. Может, по каким-то средствам связи прошение какое-то и было, но у меня достоверных комментариев по этому поводу нет.

- А может ли Москва в итоге поддержать Сейф аль-Ислама?

- У нас уже давно сформирована позиция по поводу работы со всеми сторонами конфликта в Ливии. Сегодня там уже нет легитимных игроков. Но нам приходится работать со всеми сторонами, чтобы сохранить стабильность в стране. Мы поддержим любую из сторон, в том числе и Сейф аль-Ислама, если его поддержит ливийский народ. Наша задача - не вмешиваясь в дела государства, помочь сохранить целостность в Ливии, восстановить там мир и благополучие.