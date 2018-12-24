2018-12-24T17:21:58+03:00
Звезды

Том Хэнкс пришел в случайное кафе и всех накормил

Звезда Голливуда просто взял и купил людям гамбургеры с картошкой фри
Петр СИМОНОВ
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Актер был в хорошем расположении в том числе и потому, что на носу католическое РождествомАктер был в хорошем расположении в том числе и потому, что на носу католическое РождествомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Нет, это было не нищие или нуждающиеся. Обыкновенные американцы в городке Фонтана в Калифорнии сидели в местном ресторанчике In-N-Out, где подают любимую в США еду — гамбургеры и картошку фри.

innoutinnout
Our crossed palm trees are a tribute to our founder, Harry Snyder. They were inspired by his favorite movie, "It's a Mad, Mad, Mad, Mad World"
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Кто-то уже что-то ел, а кто-то делал заказ. И вдруг нежданно-негаданно в кафе заходит мужчина и платит за всех. Этого мужчину сразу все узнали. 62-летний Том Хэнкс решил отобедать в ресторанчике вместе со своей женой Ритой Уилсон.

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#TomHanks was spotted taking selfies with workers and patrons
8169 отметок «Нравится»98 комментариевInstagram

Звезда Голливуда не то, что некоторые его зазнавшиеся коллеги. Он не только заплатил, еще и перефоткался со всеми, кто был в кафе. Со всеми.

bookcauldron13bookcauldron13
He is such a nice guy taking pictures with everyone....he told us Merry Christmas
408 отметок «Нравится»41 комментариевInstagram

Сам делал селфи. И сам, разумеется, поел вредной еды вместе с женой. Вот захотелось.

Актер и сам, разумеется, поел вредной еды вместе с женой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актер и сам, разумеется, поел вредной еды вместе с женойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актер был в хорошем расположении в том числе и потому, что на носу католическое Рождеством, которое в США отмечается с 24 на 25 декабря.

bookcauldron13bookcauldron13
He is such a nice guy taking pictures with everyone....he told us Merry Christmas
408 отметок «Нравится»41 комментариевInstagram

Том Хэнкс регулярно проделывает подобное. Актер ходит в народ, потому что он сам его часть. Однажды он появился на свадьбе своих фанатов. Как-то проплыл вместе с пловцами марафон. Он постоянно фотографируется с поклонниками, которые где его только не настигают или он их, к примеру, во время пробежки. И сам носит декорации. А за это люди его просто любят и даже возвращают потерянные кредитки, как случилось с актером 3 года назад.

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