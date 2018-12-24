2018-12-24T17:50:02+03:00
Дом. Семья

Забрать женщину-кошку с корпоратива и повесить елку на потолок

Составлен список самых необычных предновогодних заданий
Григорий ПУШКАРЁВ
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Из других причудливых заданий можно выделить просьбу “забрать женщину-кошку с корпоратива”Из других причудливых заданий можно выделить просьбу “забрать женщину-кошку с корпоратива”Фото: кадр из фильма
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Онлайн-сервис YouDo составил список самых необычных заданий, которые можно найти на сайте только в канун Нового года.

Предновогодний шпагат

Одна из пользовательниц искала тренера, который поможет ей сесть на шпагат к Новому году. Для этого он просила откликнуться человека, который сможет приходить к ней домой каждый день и заниматься не менее получаса. Для чего ей нужно на шпагат, девушка не пояснила.

Елка “вверх ногами”

А вот пользовательница по имени Мария находилась в поисках человека, который мог повесить живую елку “вверх ногами” под потолок или на люстру. Ее главное условие - чтобы дерево не рухнуло и не оставило следы на потолке.

Водитель для женщины-кошки

Из других причудливых заданий можно выделить просьбу “забрать женщину-кошку с корпоратива”. Для этих целей пользователю Виталию требовался опытный “трезвый водитель” на автомобиле Mercedes E-класса.

Спасти оливье

Некоторые пользователи отдают в руки специалистов и предновогодние хлопоты: например, в список также попали задания по украшению фасада коттеджа и бани гирляндами к Новому году, а также по приготовлению блюд для новогоднего стола на 15 человек.

Кроме того, пользователи публиковали просьбы починки холодильника для “спасения оливье”, генеральной уборки небольшой кальянной и вызова трезвого водителя в 10 утра 1 января. Особняком стоит задание, опубликованное 22 января 2018 года - упаковка ёлки в коробку для хранения.

По статистике сервиса, количество заданий в декабре увеличивается на 50% по сравнению со средним количеством заданий в месяц. Весь декабрь и январь пользователи активно ищут ведущих на корпоратив и елку, Дедов Морозов, заказывают новогодний декор и праздничные фотосессии. Больше всего денег в этот период заказчики тратят на бытовой ремонт, доставку и генеральную уборку.

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